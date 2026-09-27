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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 27 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से आध्यात्मिक कार्यों में भागीदारी, रुके कामों में गति

आज का कर्क राशिफल 27 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से आध्यात्मिक कार्यों में भागीदारी, रुके कामों में गति

आज का कर्क राशिफल 27 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से आध्यात्मिक रुचि, रुके कामों में गति से मजबूत होगी फाइनेंशियल कंडीशन, सुखद रहेगा दांपत्य! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Sep 2026 07:35 AM (IST)
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Kark Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी धर्म, अध्यात्म, भाग्य, तीर्थ, परोपकार, उच्च विचार व पितृ कृपा स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका झुकाव धार्मिक अनुष्ठानों, पितृ तर्पण और आध्यात्मिक गतिविधियों में विशेष रूप से बढ़ेगा, जिससे मन को असीम आंतरिक शांति मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए रुके कार्यों में गति, वित्तीय मजबूती और पार्टनर से पारदर्शिता रखने का रहेगा. बिजनेस से संबंधित किसी भी काम को ठोस प्लानिंग के साथ करना और हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखना आपको कारोबार में एक नई और लाभदायक दिशा प्रदान करेगा. यद्यपि व्यापारिक रणनीतियों और योजनाओं को बाहरी दुनिया से सीक्रेट (गोपनीय) रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हर महत्वपूर्ण पहलू पर खुलकर डिस्कशन जरूर करें; आपसी पारदर्शिता से भ्रम नहीं फैलेगा. काफी समय से रुके हुए और अटके हुए व्यापारिक कार्यों में अचानक जबर्दस्त गति आएगी तथा वे समय सीमा के अनुसार पूरे भी हो जाएंगे. आज का दिन बेहद सुखमय रहेगा; बाजार से धन की निर्बाध आवक होगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन (आर्थिक स्थिति) काफी स्ट्रांग होगी और अनावश्यक एक्सपेंडिचर (खर्चों) में भी उल्लेखनीय कमी आएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यों की प्राथमिकता तय करने, जूनियर्स को मेंटरशिप देने और संडे के उतार-चढ़ाव से निपटने का रहेगा. वर्कस्पेस पर यदि एंप्लॉयड पर्सन के पास काम अधिक है, तो उलझने के बजाय सबसे पहले कार्यों की प्राथमिकता (Priority) तय करें और उसके बाद ही क्रमबद्ध तरीके से काम की शुरुआत करें. आज आपको अपने नियमित काम के साथ-साथ संस्थान के अन्य लोगों को भी जरूरी गाइडेंस देनी पड़ सकती है; विशेष रूप से उन सहकर्मियों को अधिक समय और मार्गदर्शन देना होगा जिन्होंने हाल ही में न्यू जॉइनिंग (New Joining) की है. हालांकि, संडे (रविवार) के दिन भी ऑफिशियल दायित्वों या काम के सिलसिले में आपको कुछ तात्कालिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य और सूझबूझ से परिस्थितियों को संभालें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण गृहस्थ जीवन में भरपूर खुशहाली और प्रेम लेकर आया है. आपका गृहस्थ जीवन पूरी तरह खुशनुमा और सुकून भरा बना रहेगा. परिवार में जीवनसाथी और परिजन एक-दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण और सहयोगात्मक स्थिति में रहेंगे, जिससे दांपत्य जीवन अत्यंत सुखद, सौहार्दपूर्ण और मधुर रहेगा. श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर पूर्वजों का तर्पण और स्मरण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और हॉबीज राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन शानदार नेटवर्किंग और खेल कौशल को निखारने का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन की अपने फील्ड में साथी खिलाड़ियों और कोच के साथ बहुत ही मजबूत और सकारात्मक बॉन्डिंग बनी रहेगी, जो आगामी प्रतियोगिताओं में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी. वहीं आम जातकों और छात्रों के लिए सलाह है कि आज संडे की छुट्टी को व्यर्थ बिल्कुल न जाने दें, बल्कि कला, संगीत या जिस भी रचनात्मक क्षेत्र में आपकी गहरी रुचि हो, उसी क्षेत्र में लगातार अभ्यास (Practice) करते रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष बना रहेगा. रुके हुए कार्यों के पूरे होने और धन आगमन से तनाव में कमी आएगी. हालांकि, चंद्रमा-शनि के विष दोष और संडे को काम के उतार-चढ़ाव के कारण हल्की शारीरिक थकान या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. रविवार के दिन ताजा, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को भावनात्मक रूप से स्थिर रखें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व कुश से तर्पण करें और भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें. नवम भाव के चंद्रमा की शुभता और चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को सफेद अन्न, फल या भोजन का दान करें; इससे रुके हुए कार्यों में गति आएगी, बिजनेस पार्टनर से संबंध मजबूत होंगे, न्यू जॉइनर्स को सही गाइडेंस दे पाएंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Sep 2026 07:35 AM (IST)
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