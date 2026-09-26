मिथुन राशि के जातकों को दफ्तर और कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं. एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय पुराने अधूरे कार्यों को पहले निपटाएं. परिवार में अधूरी जानकारी के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें ताकि गलतफहमी से बचा जा सके. पुराना भुगतान मिलने की संभावना है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग और मनोरंजन पर अनावश्यक खर्च से बचें. लगातार स्क्रीन पर काम करने से मानसिक थकान व सिरदर्द हो सकता है, इसलिए छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग चॉकलेट है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.