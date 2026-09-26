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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 26 सितंबर 2026: वृश्चिक-मेष राशि की लव लाइफ में दूर होंगी गलतफहमियां, जानें दांपत्य का हाल

आज का राशिफल 26 सितंबर 2026: वृश्चिक-मेष राशि की लव लाइफ में दूर होंगी गलतफहमियां, जानें दांपत्य का हाल

 दैनिक राशिफल 26 सितंबर 2026: आज के सितारे आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, निवेश और पारिवारिक सुख-शांति से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक ज्योतिषीय भविष्यफल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 26 Sep 2026 02:00 AM (IST)
 दैनिक राशिफल 26 सितंबर 2026: आज के सितारे आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, निवेश और पारिवारिक सुख-शांति से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक ज्योतिषीय भविष्यफल.

राशिफल 26 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अटके हुए कार्यों को पूरा करने और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी कार्यक्षमता साबित करने का है. व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन नए सौदों में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक जीवन में सहयोग बना रहेगा, हालांकि पुराने विवादों को दोबारा उठाने और क्रोध करने से बचें. अटका हुआ पुराना भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, फिर भी किसी के कहने पर निवेश न करें. दिनभर की भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 6 और लकी रंग सुनहरा है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अटके हुए कार्यों को पूरा करने और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी कार्यक्षमता साबित करने का है. व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन नए सौदों में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक जीवन में सहयोग बना रहेगा, हालांकि पुराने विवादों को दोबारा उठाने और क्रोध करने से बचें. अटका हुआ पुराना भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, फिर भी किसी के कहने पर निवेश न करें. दिनभर की भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 6 और लकी रंग सुनहरा है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियों से आत्मविश्वास बढ़ेगा. पुराने ग्राहकों से संपर्क कारोबारियों को अच्छा मुनाफा करा सकता है. पारिवारिक मामलों में आपकी राय को सम्मान मिलेगा, लेकिन किसी सदस्य से वैचारिक मतभेद पर शांत रहें. घरेलू खर्चों के चलते बजट पर असर पड़ सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें और उधार देने से बचें. आलस्य और भारीपन से बचने के लिए तला-भुना सीमित करें. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियों से आत्मविश्वास बढ़ेगा. पुराने ग्राहकों से संपर्क कारोबारियों को अच्छा मुनाफा करा सकता है. पारिवारिक मामलों में आपकी राय को सम्मान मिलेगा, लेकिन किसी सदस्य से वैचारिक मतभेद पर शांत रहें. घरेलू खर्चों के चलते बजट पर असर पड़ सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें और उधार देने से बचें. आलस्य और भारीपन से बचने के लिए तला-भुना सीमित करें. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
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मिथुन राशि के जातकों को दफ्तर और कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं. एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय पुराने अधूरे कार्यों को पहले निपटाएं. परिवार में अधूरी जानकारी के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें ताकि गलतफहमी से बचा जा सके. पुराना भुगतान मिलने की संभावना है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग और मनोरंजन पर अनावश्यक खर्च से बचें. लगातार स्क्रीन पर काम करने से मानसिक थकान व सिरदर्द हो सकता है, इसलिए छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग चॉकलेट है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.
मिथुन राशि के जातकों को दफ्तर और कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं. एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय पुराने अधूरे कार्यों को पहले निपटाएं. परिवार में अधूरी जानकारी के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें ताकि गलतफहमी से बचा जा सके. पुराना भुगतान मिलने की संभावना है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग और मनोरंजन पर अनावश्यक खर्च से बचें. लगातार स्क्रीन पर काम करने से मानसिक थकान व सिरदर्द हो सकता है, इसलिए छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग चॉकलेट है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट्स में सुधार करने से मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन भावनात्मक दबाव में कोई सौदा न करें. पारिवारिक जीवन में सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और अटका घरेलू काम आगे बढ़ेगा. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का विशेष ध्यान रखें और बड़े निवेश से पहले जांच-पड़ताल करें. तनाव का असर नींद पर न पड़ने दें, हल्का भोजन लें और टहलें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग दूधिया सफेद है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट्स में सुधार करने से मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन भावनात्मक दबाव में कोई सौदा न करें. पारिवारिक जीवन में सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और अटका घरेलू काम आगे बढ़ेगा. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का विशेष ध्यान रखें और बड़े निवेश से पहले जांच-पड़ताल करें. तनाव का असर नींद पर न पड़ने दें, हल्का भोजन लें और टहलें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग दूधिया सफेद है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में लंबित जिम्मेदारियों को पूरा करने और नेतृत्व क्षमता दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. व्यापार में नई योजना शुरू करने से पहले बाजार की पूरी जानकारी जुटा लें. पारिवारिक मतभेदों को अहंकार के बजाय बातचीत से सुलझाएं. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन किसी आकर्षक निवेश योजना के झांसे में आकर तुरंत पूंजी न लगाएं. लगातार बैठकर काम करने से बचें ताकि थकान न बढ़े, हल्की कसरत करें. दांपत्य जीवन में पारदर्शिता बनाए रखने से भरोसा गहरा होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में लंबित जिम्मेदारियों को पूरा करने और नेतृत्व क्षमता दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. व्यापार में नई योजना शुरू करने से पहले बाजार की पूरी जानकारी जुटा लें. पारिवारिक मतभेदों को अहंकार के बजाय बातचीत से सुलझाएं. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन किसी आकर्षक निवेश योजना के झांसे में आकर तुरंत पूंजी न लगाएं. लगातार बैठकर काम करने से बचें ताकि थकान न बढ़े, हल्की कसरत करें. दांपत्य जीवन में पारदर्शिता बनाए रखने से भरोसा गहरा होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच और समझदारी आज दफ्तर के जटिल मामलों और पुराने प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ के नए अवसर मिलेंगे. परिवार में सुखद माहौल रहेगा और बड़ों की सलाह काम आएगी, हालांकि परिजनों की बातों को नकारात्मक रूप से न लें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, फिर भी बचत बढ़ाने के लिए गैर-ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाएं. पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने हेतु समय पर भोजन करें. प्रेम संबंधों में पुरानी नाराजगी दूर होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच और समझदारी आज दफ्तर के जटिल मामलों और पुराने प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ के नए अवसर मिलेंगे. परिवार में सुखद माहौल रहेगा और बड़ों की सलाह काम आएगी, हालांकि परिजनों की बातों को नकारात्मक रूप से न लें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, फिर भी बचत बढ़ाने के लिए गैर-ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाएं. पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने हेतु समय पर भोजन करें. प्रेम संबंधों में पुरानी नाराजगी दूर होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और संवाद क्षमता के बल पर बड़ी सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. परिवार की जरूरतों और जिम्मेदारियों में संतुलन साधें ताकि मानसिक दबाव न बढ़े. फिजूलखर्ची से बचें और अचानक होने वाले खर्चों के लिए फंड सुरक्षित रखें. कंप्यूटर या मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से आंखों में खिंचाव हो सकता है, विश्राम लें. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और संवाद क्षमता के बल पर बड़ी सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. परिवार की जरूरतों और जिम्मेदारियों में संतुलन साधें ताकि मानसिक दबाव न बढ़े. फिजूलखर्ची से बचें और अचानक होने वाले खर्चों के लिए फंड सुरक्षित रखें. कंप्यूटर या मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से आंखों में खिंचाव हो सकता है, विश्राम लें. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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वृश्चिक राशि वालों के पुराने अटके काम सहकर्मियों के सहयोग से गति पकड़ेंगे. नौकरी में जिम्मेदारियों के साथ अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा और पुराने संपर्कों से नए सौदे मिलेंगे. घर में अत्यधिक गोपनीयता बरतने से बचें ताकि परिजनों के मन में कोई गलतफहमी न आए. आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करने का यह सही समय है, लेकिन किसी के दबाव में निवेश न करें. शरीर को विश्राम दें और अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें. जीवनसाथी के साथ निजी विषयों पर खुलकर बातचीत होगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सिल्वर है. सुंदरकांड का पाठ करें.
वृश्चिक राशि वालों के पुराने अटके काम सहकर्मियों के सहयोग से गति पकड़ेंगे. नौकरी में जिम्मेदारियों के साथ अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा और पुराने संपर्कों से नए सौदे मिलेंगे. घर में अत्यधिक गोपनीयता बरतने से बचें ताकि परिजनों के मन में कोई गलतफहमी न आए. आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करने का यह सही समय है, लेकिन किसी के दबाव में निवेश न करें. शरीर को विश्राम दें और अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें. जीवनसाथी के साथ निजी विषयों पर खुलकर बातचीत होगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सिल्वर है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट और व्यापारियों को यात्रा व संपर्कों से लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. नई साझेदारी पर जल्दबाजी में फैसला न लें. परिवार में किसी शुभ समाचार या यात्रा की चर्चा से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा न करें. यात्रा और मनोरंजन पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी रखें. अधिक भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है, खानपान संतुलित रखें. लव पार्टनर के साथ घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग बरगंडी है. चने की दाल का दान करें.
धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट और व्यापारियों को यात्रा व संपर्कों से लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. नई साझेदारी पर जल्दबाजी में फैसला न लें. परिवार में किसी शुभ समाचार या यात्रा की चर्चा से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा न करें. यात्रा और मनोरंजन पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी रखें. अधिक भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है, खानपान संतुलित रखें. लव पार्टनर के साथ घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग बरगंडी है. चने की दाल का दान करें.
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मकर राशि वालों को आज दफ्तर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता पर भरोसा जताएंगे. लंबी अवधि की योजना बनाकर काम करें और किसी कार्य को अधूरा न छोड़ें. पारिवारिक फैसलों में बड़ों का मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने बकाए की वसूली संभव है, हालांकि दिखावे के खर्चों से दूर रहें. लगातार काम करने से शरीर में अकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए स्ट्रेचिंग करें. व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सी ब्लू है. शनि चालीसा का पाठ करें.
मकर राशि वालों को आज दफ्तर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता पर भरोसा जताएंगे. लंबी अवधि की योजना बनाकर काम करें और किसी कार्य को अधूरा न छोड़ें. पारिवारिक फैसलों में बड़ों का मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने बकाए की वसूली संभव है, हालांकि दिखावे के खर्चों से दूर रहें. लगातार काम करने से शरीर में अकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए स्ट्रेचिंग करें. व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सी ब्लू है. शनि चालीसा का पाठ करें.
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कुंभ राशि के जातकों को रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्र में नए विचारों पर काम करने का अनुकूल अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए नेटवर्क और सहयोगियों से लाभ होगा. परिवार में परिजनों के साथ किसी शुभ कार्य पर सार्थक चर्चा होगी. आय में सुधार के संकेत हैं, लेकिन किसी आवश्यक वस्तु पर खर्च हो सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें और जोखिम भरे निवेश से बचें. फिटनेस बनाए रखने के लिए योग और नियमित नींद अपनाएं. दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पैरॉट ग्रीन है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कुंभ राशि के जातकों को रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्र में नए विचारों पर काम करने का अनुकूल अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए नेटवर्क और सहयोगियों से लाभ होगा. परिवार में परिजनों के साथ किसी शुभ कार्य पर सार्थक चर्चा होगी. आय में सुधार के संकेत हैं, लेकिन किसी आवश्यक वस्तु पर खर्च हो सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें और जोखिम भरे निवेश से बचें. फिटनेस बनाए रखने के लिए योग और नियमित नींद अपनाएं. दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पैरॉट ग्रीन है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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मीन राशि वालों के लिए आज पदोन्नति या नई जिम्मेदारी से जुड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल योग हैं. वरिष्ठों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी. परिवार और पुराने मित्रों के सहयोग से घर का माहौल आनंदमय रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़े वित्तीय लेन-देन में भावुकता से बचें और दस्तावेजों की शर्तें जांच लें. भावनात्मक तनाव का असर शारीरिक ऊर्जा पर न पड़ने दें, ध्यान और सैर का सहारा लें. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
मीन राशि वालों के लिए आज पदोन्नति या नई जिम्मेदारी से जुड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल योग हैं. वरिष्ठों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी. परिवार और पुराने मित्रों के सहयोग से घर का माहौल आनंदमय रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़े वित्तीय लेन-देन में भावुकता से बचें और दस्तावेजों की शर्तें जांच लें. भावनात्मक तनाव का असर शारीरिक ऊर्जा पर न पड़ने दें, ध्यान और सैर का सहारा लें. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
Published at : 26 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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