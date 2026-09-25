सिंह राशि वालों के मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है. नौकरी में उच्च पद या कोई बड़ा पुरस्कार मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं व्यापारियों के कारोबार का विस्तार तेजी से हो सकता है. वहीं, कुंभ राशि के जातकों को तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए विचारों के दम पर भारी धनलाभ होने के संकेत हैं. दोनों ही राशियों को स्वास्थ्य और नींद का ध्यान रखने तथा अहंकार से बचने की सलाह है.