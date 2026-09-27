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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 27 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व विष दोष से गूढ़ विद्याओं में रुचि, ग्राहकों से झड़प से बचें

आज का सिंह राशिफल 27 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व विष दोष से गूढ़ विद्याओं में रुचि, ग्राहकों से झड़प से बचें

आज का सिंह राशिफल 27 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व विष दोष से गूढ़ विद्याओं में रुचि, ग्राहकों से झड़प से बचें, लव लाइफ में न आने दें कम्युनिकेशन गैप! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Sep 2026 07:39 AM (IST)
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Singh Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी शोध, गूढ़ विद्याएं, रहस्यमयी ज्ञान, आकस्मिक चुनौतियां, दूरस्थ हानि व आंतरिक आत्ममंथन स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी प्रभावी रहेगा. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका रुझान रहस्यमयी विषयों, शोध (रिसर्च) और गूढ़ आध्यात्मिक विद्याओं की ओर विशेष रूप से बढ़ेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने, ग्राहकों से विवाद टालने और दूरस्थ सौदों में सतर्क रहने का रहेगा. बिजनेसमैन को आज अपने कार्यक्षेत्र में बेहद अलर्ट (सतर्क) रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिकूल व नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आज ग्राहकों (Customers) के साथ किसी छोटी सी बात पर तीखी झड़प या विवाद कराने की फिराक में है; अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के अशुभ प्रभाव के कारण बिजनेस में आज का दिन विभिन्न समस्याओं और रुकावटों से भरा रह सकता है; विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों (बाहरी या दूर-दराज के शहरों/राज्यों) से जुड़े व्यावसायिक सौदों में आपके हाथ हानि (Financial Loss) लग सकती है. ऐसे में बिजनेसमैन बाजार में अपनी पूरी ऊर्जा, बौद्धिक क्षमता और कौशल का भरपूर सदुपयोग करें तथा किसी भी कीमत पर लापरवाही और आलस्य जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को अपने ऊपर कतई हावी न होने दें.

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करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग कार्यों को निपटाने, अधिक परिश्रम करने और सहकर्मियों को मार्गदर्शन देने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन तुरंत अपने सभी पेंडिंग कार्यों (Pending Work) को पूरा करने में जी-जान से जुट जाएं, क्योंकि उच्च प्रबंधन या अधिकारियों द्वारा कभी भी पिछले तमाम कार्यों की विस्तृत डिटेल व रिपोर्ट मांगी जा सकती है. ऑफिस में साथ काम करने वाले को-वर्कर्स की गंभीर गलतियों को नजरअंदाज (Ignore) न करें; संस्थान के हित में कम से कम उन्हें उनकी गलतियों से प्रेमपूर्वक अवगत जरूर कराएं ताकि समय रहते सुधार हो सके. नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्यक्षेत्र में सामान्य से कहीं अधिक पसीना बहाना पड़ेगा और उसके अनुपात में मिलने वाला फल थोड़ा कम ही रहेगा; फिर भी मन में निराशा न लाएं, हिम्मत बिल्कुल न हारें और निरंतर मेहनत करते रहें, जल्द ही परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी. आप अपने मन की बातें उच्चाधिकारियों के समक्ष खुलकर रखेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा और विष दोष का संचरण रिश्तों में संवाद बनाए रखने और शंकाओं को दूर करने की सीख दे रहा है. प्रेम जीवन (Love Life) में अपने लवर (प्रेमी) के साथ नियमित और पारदर्शी संवाद (Communication) निरंतर जारी रखें; किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप (बातचीत का अभाव) होने से रिश्ते में बेवजह शंका और गलतफहमी का बीज पनप सकता है, जिससे दरार आ सकती है. पारिवारिक मामलों में संयम रखें और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर पूर्वजों के स्मरण से घर में शांति का वातावरण बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक फिटनेस और आराम पर विशेष ध्यान देने की मांग कर रहा है. खेल के मैदान पर प्रैक्टिस (कड़े अभ्यास) के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Pull) और गंभीर दर्द की समस्या बढ़ने से आज पूरे संडे का दिन बेकार जा सकता है; इसलिए आज मैदान पर अतिरिक्त जोखिम न लें, भरपूर आराम (Rest) करें और फिजियो की सलाह से केवल जरूरी व हल्के व्यायाम ही अपनाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से शारीरिक थकान, मांसपेशियों में तीव्र दर्द, नसों में खिंचाव और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में अधिक पसीना बहाने और आशातीत परिणाम न मिलने से मानसिक हताशा हो सकती है. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन अपनी दिनचर्या को पूरी तरह सात्विक रखें. रविवार के दिन सुपाच्य, हल्का और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को शांत व स्थिर बनाए रखें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व कुश से तर्पण करें और भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. 8वें चंद्रमा और चंद्रमा-शनि के विष दोष के अनिष्ट प्रभाव को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, छाता या भोजन का दान करें; इससे ग्राहकों से विवाद टलेगा, दूरस्थ क्षेत्रों की हानि से रक्षा होगी, लव लाइफ की गलतफहमियां दूर होंगी और मांसपेशियों के दर्द से राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Sep 2026 07:39 AM (IST)
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