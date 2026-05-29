हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips For Sun: आर्थिक तंगी से चाहिए छुटकारा? सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये अचूक वास्तु उपाय

Vastu Tips For Sun: आर्थिक तंगी से चाहिए छुटकारा? सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये अचूक वास्तु उपाय

Vastu Tips: सूर्य दोष दूर करने और आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए घर के ईशान कोण में मंदिर बनाएं, सुबह खिड़की-दरवाजे खोलें और आग्नेय कोण दक्षिण-पूर्व में किचन रखें. दोपहर में बेडरूम में गहरे पर्दे लगाएं.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 29 May 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

Vastu Tips For Sun: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का आपस में बहुत गहरा संबंध माना गया है. हमारा घर या कार्यस्थल वास्तु के नियमों के अनुरूप न बना हो, तो जीवन में दरिद्रता, मानसिक तनाव और फिजूलखर्ची बढ़ने लगती है. इसके विपरीत, वास्तु सम्मत घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

क्या आप जानते हैं कि घर की हर दिशा पर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य होता है? ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है.  किसी व्यक्ति की कुंडली या घर के वास्तु में सूर्य की स्थिति कमजोर हो, तो उसे मान-सम्मान में कमी, पिता से अनबन और भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है.

आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे सरल उपाय, जिन्हें अपनाकर आप सूर्य देव के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं.

ज्योतिष में क्यों खास हैं सूर्य देव?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य देव मान-प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, नेतृत्व क्षमता और पिता के कारक हैं. जो लोग सूर्य के शुभ प्रभाव में होते हैं, उनके भीतर राजसी गुण, कूट-कूट कर भरा आत्मविश्वास और दूरदर्शिता देखने को मिलती है. वास्तु में सूर्य की ऊर्जा को सकारात्मकता का मुख्य स्रोत माना गया है, जो मानव जीवन से अंधकार, आलस्य और बाधाओं को दूर करती है.

सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए अपनाएं ये वास्तु उपाय (Vastu Remedies For Sun)

सूर्य देव की कृपा पाने और घर से नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को बाहर निकालने के लिए दिन के विभिन्न प्रहरों के अनुसार वास्तु शास्त्र में निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं:

1. ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा-अर्चना

शास्त्रों के अनुसार, रात्रि 4:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है. इस दौरान सूर्य देव पृथ्वी के उत्तरी भाग में होते हैं. यह समय आध्यात्मिक साधना, ध्यान और पूजा-पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

  • वास्तु उपाय: इस समय उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ होता है. ध्यान रखें कि घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण (North-East) में ही होना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सही बना रहे.

2. सुबह के समय खोल दें घर की खिड़की और दरवाजे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिन घरों में सुबह की ताजी धूप और सूर्य का प्रकाश सीधे प्रवेश करता है, वहाँ रहने वाले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कम बीमार पड़ते हैं.

  • वास्तु उपाय: सूर्योदय के समय घर के सभी मुख्य दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए. इससे रात भर की रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है.

3. दक्षिण-पूर्व दिशा में हो किचन और वॉशरूम

सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच सूर्य देव घर के दक्षिण-पूर्व (South-East) भाग में होते हैं. यह समय स्नान करने और भोजन पकाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है.

  • वास्तु उपाय: वास्तु के नियमों के अनुसार, घर में रसोई घर (किचन) और वॉशरूम का स्थान हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में होना चाहिए. ऐसा करने से सूर्य की किरणें इन स्थानों को कीटाणुमुक्त और ऊर्जावान बनाए रखती हैं.

4. दक्षिण दिशा में बनवाएं मुख्य शयन कक्ष (Bedroom)

दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक का समय आराम के लिए नियत होता है और इस दौरान सूर्य देव दक्षिण दिशा में स्थित होते हैं.

  • वास्तु उपाय: वास्तु के अनुसार, घर के मुखिया का शयन कक्ष (Master Bedroom) दक्षिण दिशा में होना चाहिए.

दोपहर के समय सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणें निकलती हैं. इसलिए अपने बेडरूम की खिड़कियों पर गहरे रंग (Dark Colors) के पर्दों का उपयोग करें, ताकि ये किरणें आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर न डाल सकें.

सूर्य की चाल और वास्तु का गणित

समय अवधि सूर्य की स्थिति (दिशा) वास्तु कार्य / स्थान
सुबह 4 से 6 बजे उत्तर दिशा (ब्रह्म मुहूर्त) पूजा-पाठ, ध्यान (ईशान कोण में मंदिर)
सुबह 6 से 9 बजे पूर्व दिशा (सूर्योदय) खिड़की-दरवाजे खोलना, सूर्य को अर्घ्य देना
सुबह 9 से दोपहर 12 बजे दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) भोजन पकाना (किचन) और स्नान करना
दोपहर 12 से 3 बजे दक्षिण दिशा आराम करना (शयन कक्ष में गहरे पर्दे)

घर में सूर्य की रोशनी का सही संतुलन न केवल वास्तु दोषों को दूर करता है, घर के सदस्यों की प्रगति के मार्ग भी खोलता है. आप भी लंबे समय से पैसों की तंगी या करियर में रुकावटों से परेशान हैं, तो सूर्य देव से जुड़े इन छोटे और अचूक वास्तु उपायों को जरूर आजमाएं.

Rashifal Today: इन 2 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा आज का दिन, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, जानें 29 मई 2026 का भाग्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 29 May 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Astrology Tips Surya Dev Vastu Shastra Sun Planet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Vastu Tips For Sun: आर्थिक तंगी से चाहिए छुटकारा? सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये अचूक वास्तु उपाय
घर की इस दिशा में है भारी दोष? कमजोर सूर्य ला सकता है कंगाली, आज ही बदलें ये 4 चीजें
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: घर के चारों कोनों में नमक रखने से क्या होता है? जानिए वास्तु शास्त्र का यह चमत्कारी उपाय
घर से निकलने और लौटने के समय अपनाएं ये आध्यात्मिक उपाय, दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: सजावट के लिए लगाए हैं नकली पौधे? पहले जान लें ये वास्तु नियम
सजावट के लिए लगाए हैं नकली पौधे? पहले जान लें ये वास्तु नियम
वास्तु शास्त्र
Money Tips: क्या खूब मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता? हवन की राख का ये खास उपाय बदल सकता है घर का माहौल
क्या खूब मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता? हवन की राख का ये खास उपाय बदल सकता है घर का माहौल
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana App: गंजे होने पर ऐप नहीं पहचान पाया! मजदूर ने फिर ऐसा निकाला जुगाड़, हो गया वायरल, जानें क्या किया
गंजे होने पर ऐप नहीं पहचान पाया! मजदूर ने फिर ऐसा निकाला जुगाड़, हो गया वायरल, जानें क्या किया
पंजाब
Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंजाब पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी
पंजाब निकाय चुनाव: वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
Monsoon Tracker: मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Madhubani Viral Video: 6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो
6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget