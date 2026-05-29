Vastu Tips For Sun: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का आपस में बहुत गहरा संबंध माना गया है. हमारा घर या कार्यस्थल वास्तु के नियमों के अनुरूप न बना हो, तो जीवन में दरिद्रता, मानसिक तनाव और फिजूलखर्ची बढ़ने लगती है. इसके विपरीत, वास्तु सम्मत घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

क्या आप जानते हैं कि घर की हर दिशा पर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य होता है? ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है. किसी व्यक्ति की कुंडली या घर के वास्तु में सूर्य की स्थिति कमजोर हो, तो उसे मान-सम्मान में कमी, पिता से अनबन और भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है.

आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे सरल उपाय, जिन्हें अपनाकर आप सूर्य देव के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं.

ज्योतिष में क्यों खास हैं सूर्य देव?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य देव मान-प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, नेतृत्व क्षमता और पिता के कारक हैं. जो लोग सूर्य के शुभ प्रभाव में होते हैं, उनके भीतर राजसी गुण, कूट-कूट कर भरा आत्मविश्वास और दूरदर्शिता देखने को मिलती है. वास्तु में सूर्य की ऊर्जा को सकारात्मकता का मुख्य स्रोत माना गया है, जो मानव जीवन से अंधकार, आलस्य और बाधाओं को दूर करती है.

सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए अपनाएं ये वास्तु उपाय (Vastu Remedies For Sun)

सूर्य देव की कृपा पाने और घर से नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को बाहर निकालने के लिए दिन के विभिन्न प्रहरों के अनुसार वास्तु शास्त्र में निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं:

1. ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा-अर्चना

शास्त्रों के अनुसार, रात्रि 4:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है. इस दौरान सूर्य देव पृथ्वी के उत्तरी भाग में होते हैं. यह समय आध्यात्मिक साधना, ध्यान और पूजा-पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

वास्तु उपाय: इस समय उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ होता है. ध्यान रखें कि घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण (North-East) में ही होना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सही बना रहे.

2. सुबह के समय खोल दें घर की खिड़की और दरवाजे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिन घरों में सुबह की ताजी धूप और सूर्य का प्रकाश सीधे प्रवेश करता है, वहाँ रहने वाले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कम बीमार पड़ते हैं.

वास्तु उपाय: सूर्योदय के समय घर के सभी मुख्य दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए. इससे रात भर की रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है.

3. दक्षिण-पूर्व दिशा में हो किचन और वॉशरूम

सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच सूर्य देव घर के दक्षिण-पूर्व (South-East) भाग में होते हैं. यह समय स्नान करने और भोजन पकाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है.

वास्तु उपाय: वास्तु के नियमों के अनुसार, घर में रसोई घर (किचन) और वॉशरूम का स्थान हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में होना चाहिए. ऐसा करने से सूर्य की किरणें इन स्थानों को कीटाणुमुक्त और ऊर्जावान बनाए रखती हैं.

4. दक्षिण दिशा में बनवाएं मुख्य शयन कक्ष (Bedroom)

दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक का समय आराम के लिए नियत होता है और इस दौरान सूर्य देव दक्षिण दिशा में स्थित होते हैं.

वास्तु उपाय: वास्तु के अनुसार, घर के मुखिया का शयन कक्ष (Master Bedroom) दक्षिण दिशा में होना चाहिए.

दोपहर के समय सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणें निकलती हैं. इसलिए अपने बेडरूम की खिड़कियों पर गहरे रंग (Dark Colors) के पर्दों का उपयोग करें, ताकि ये किरणें आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर न डाल सकें.

सूर्य की चाल और वास्तु का गणित

समय अवधि सूर्य की स्थिति (दिशा) वास्तु कार्य / स्थान सुबह 4 से 6 बजे उत्तर दिशा (ब्रह्म मुहूर्त) पूजा-पाठ, ध्यान (ईशान कोण में मंदिर) सुबह 6 से 9 बजे पूर्व दिशा (सूर्योदय) खिड़की-दरवाजे खोलना, सूर्य को अर्घ्य देना सुबह 9 से दोपहर 12 बजे दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) भोजन पकाना (किचन) और स्नान करना दोपहर 12 से 3 बजे दक्षिण दिशा आराम करना (शयन कक्ष में गहरे पर्दे)

घर में सूर्य की रोशनी का सही संतुलन न केवल वास्तु दोषों को दूर करता है, घर के सदस्यों की प्रगति के मार्ग भी खोलता है. आप भी लंबे समय से पैसों की तंगी या करियर में रुकावटों से परेशान हैं, तो सूर्य देव से जुड़े इन छोटे और अचूक वास्तु उपायों को जरूर आजमाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.