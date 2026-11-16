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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology: सूर्य गोचर से अगले 30 दिन इन मूलांक वालों के लिए रहेंगे चुनौतीपूर्ण

Numerology: सूर्य गोचर से अगले 30 दिन इन मूलांक वालों के लिए रहेंगे चुनौतीपूर्ण

Numerology: सूर्य की बदलती चाल से अगले 30 दिन मूलांक 2, 4, 6 और 8 वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे. जानें करियर, सेहत और पैसों पर इसका असर और बचाव के आसान ज्योतिषीय उपाय.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 16 Nov 2026 07:35 AM (IST)
Numerology: सूर्य की बदलती चाल से अगले 30 दिन मूलांक 2, 4, 6 और 8 वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे. जानें करियर, सेहत और पैसों पर इसका असर और बचाव के आसान ज्योतिषीय उपाय.

सूर्य गोचर 2026

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सूर्य की बदलती चाल से अगले 30 दिन कुछ खास मूलांक वालों की परीक्षा लेंगे, हर कदम बेहद संभलकर रखना होगा.
सूर्य की बदलती चाल से अगले 30 दिन कुछ खास मूलांक वालों की परीक्षा लेंगे, हर कदम बेहद संभलकर रखना होगा.
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मूलांक 2 वालों का मन इस दौरान काफी अशांत रह सकता है, इसलिए भावुक होकर करियर या पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें.
मूलांक 2 वालों का मन इस दौरान काफी अशांत रह सकता है, इसलिए भावुक होकर करियर या पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें.
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मूलांक 4 वालों के बनते हुए कामों में अचानक रुकावट आ सकती है, कार्यस्थल पर बेवजह की बहस और तनाव से खुद को दूर रखें.
मूलांक 4 वालों के बनते हुए कामों में अचानक रुकावट आ सकती है, कार्यस्थल पर बेवजह की बहस और तनाव से खुद को दूर रखें.
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मूलांक 6 वालों के लिए यह समय खर्चीला साबित होगा, अपनी सुख-सुविधाओं पर लगाम लगाएं और सही बजट बनाकर ही आगे बढ़ें.
मूलांक 6 वालों के लिए यह समय खर्चीला साबित होगा, अपनी सुख-सुविधाओं पर लगाम लगाएं और सही बजट बनाकर ही आगे बढ़ें.
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मूलांक 8 वालों को सेहत और निजी रिश्तों में उतार-चढ़ाव झेलना पड़ सकता है, जल्दबाजी के बजाय धैर्य से हर स्थिति संभालें.
मूलांक 8 वालों को सेहत और निजी रिश्तों में उतार-चढ़ाव झेलना पड़ सकता है, जल्दबाजी के बजाय धैर्य से हर स्थिति संभालें.
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सूर्य गोचर के नकारात्मक असर को कम करने के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे से उगते सूर्य को जल अर्पित करना लाभकारी रहेगा.
सूर्य गोचर के नकारात्मक असर को कम करने के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे से उगते सूर्य को जल अर्पित करना लाभकारी रहेगा.
Published at : 16 Nov 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Sun Transit 2026 Surya Gochar 2026

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