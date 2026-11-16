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Numerology: सूर्य गोचर से अगले 30 दिन इन मूलांक वालों के लिए रहेंगे चुनौतीपूर्ण
Numerology: सूर्य की बदलती चाल से अगले 30 दिन मूलांक 2, 4, 6 और 8 वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे. जानें करियर, सेहत और पैसों पर इसका असर और बचाव के आसान ज्योतिषीय उपाय.
सूर्य गोचर 2026
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Published at : 16 Nov 2026 07:35 AM (IST)
अंक शास्त्र
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वक्री शनि इन 3 मूलांक वालों के लिए खतरनाक, 138 दिन तक क्या होगा असर, कैसे बचें जानें
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