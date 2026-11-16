Aaj Ka Kanya Rashifal 16 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (विद्या, बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, कलात्मक कौशल व पूर्व पुण्य स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपकी संतान को रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र में बड़ी सफलता व सराहना प्राप्त होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

16 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मकर राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे विशेष ग्रह परिवर्तन: सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का निर्माण होगा

सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद में प्रवेश करेंगे, जिससे का निर्माण होगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, निवेश और आर्थिक प्रगति (Business Investment & Economic Growth)

सही जगह निवेश से बिजनेस में होगी बढ़ोतरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी है; अपने बिजनेस में सही जगह और सही समय पर पैसों का निवेश (Investment) करने से आपके कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी होगी.

आर्थिक प्रगति से बढ़ेगा आत्मविश्वास, सत्य का साथ न छोड़ें: आज होने वाली इकोनॉमिक प्रगति से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा, जिसके दम पर आप हर प्रकार की जटिल समस्या को आसानी से हल कर पाएंगे. ग्रहों की चाल के हिसाब से आपको सत्य और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः जीत सत्य की ही होगी.

2. करियर, स्मार्ट वर्क और ब्रांच चेंज (Career, Smart Work & Branch Transfer)

सर्वार्थसिद्धि योग में स्मार्ट वर्क से बनेगी पहचान: गण्ड और सर्वार्थसिद्धि योग के शुभ संयोग से कार्यस्थल (Workplace) पर हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क करने से आप ऑफिस में अपनी एक खास पहचान बनाने में सफल होंगे.

दूसरी ब्रांच में भेजा जा सकता है काम के सिलसिले में: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की जॉब में कुछ बदलाव या स्थानांतरण हो सकता है; अर्थात आप जिस कंपनी या संस्था की ब्रांच में अभी कार्य कर रहे हैं, उसी की दूसरी ब्रांच में काम के सिलसिले में आपको भेजा जा सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love, Siblings & Students)

पेरेंट्स संग मधुर संबंध, लव-मैरिड लाइफ में लवेबल मोमेंट्स: घर-परिवार में माता-पिता (Parents) के साथ आपके संबंध बेहद मधुर और स्नेहपूर्ण बनेंगे. प्रेम जीवन (Love Life) और वैवाहिक जीवन (Married Life) में आज आप अपने पार्टनर के साथ बेहद प्यारे और लवेबल मोमेंट्स बिताएंगे. सामाजिक स्तर पर दूसरों की मदद करने से आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई पर दें ध्यान, छात्रों को सफलता: घर के छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई में आपको सक्रिय मदद करनी होगी; यदि बिजी शेड्यूल के चलते आप खुद समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी करवा सकते हैं. वहीं, विद्यार्थी वर्ग (Students) अपने-अपने फील्ड में शानदार सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक स्फूर्ति और ऊर्जा उत्तम बनी रहेगी. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के बीच पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित व सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, सर्वार्थसिद्धि योग और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा देवाधिदेव महादेव व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध, अक्षत और सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के समय भगवान सूर्य का स्मरण करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में चावल, चीनी, दूध अथवा हरी मूंग का दान करें. इससे संतान व शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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