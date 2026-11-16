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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 16 November 2026: सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का असर, आर्थिक प्रगति से बढ़ेगा आत्मविश्वास और छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई में दें ध्यान

Aaj Ka Kanya Rashifal 16 November 2026: सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का असर, आर्थिक प्रगति से बढ़ेगा आत्मविश्वास और छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई में दें ध्यान

Aaj Ka Kanya Rashifal 16 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 5th चंद्रमा, सर्वार्थसिद्धि व सूर्य-मंगल परिवर्तन योग, सही निवेश से बिजनेस ग्रोथ, ब्रांच ट्रांसफर, लव लाइफ व सोमवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Nov 2026 04:10 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 16 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (विद्या, बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, कलात्मक कौशल व पूर्व पुण्य स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपकी संतान को रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र में बड़ी सफलता व सराहना प्राप्त होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

  • दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी
  • नक्षत्र: पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मकर राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे
  • विशेष ग्रह परिवर्तन: सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का निर्माण होगा
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया)
  • दोपहर बाद: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, निवेश और आर्थिक प्रगति (Business Investment & Economic Growth)

सही जगह निवेश से बिजनेस में होगी बढ़ोतरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी है; अपने बिजनेस में सही जगह और सही समय पर पैसों का निवेश (Investment) करने से आपके कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी होगी.

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आर्थिक प्रगति से बढ़ेगा आत्मविश्वास, सत्य का साथ न छोड़ें: आज होने वाली इकोनॉमिक प्रगति से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा, जिसके दम पर आप हर प्रकार की जटिल समस्या को आसानी से हल कर पाएंगे. ग्रहों की चाल के हिसाब से आपको सत्य और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः जीत सत्य की ही होगी.

2. करियर, स्मार्ट वर्क और ब्रांच चेंज (Career, Smart Work & Branch Transfer)

सर्वार्थसिद्धि योग में स्मार्ट वर्क से बनेगी पहचान: गण्ड और सर्वार्थसिद्धि योग के शुभ संयोग से कार्यस्थल (Workplace) पर हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क करने से आप ऑफिस में अपनी एक खास पहचान बनाने में सफल होंगे.

दूसरी ब्रांच में भेजा जा सकता है काम के सिलसिले में: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की जॉब में कुछ बदलाव या स्थानांतरण हो सकता है; अर्थात आप जिस कंपनी या संस्था की ब्रांच में अभी कार्य कर रहे हैं, उसी की दूसरी ब्रांच में काम के सिलसिले में आपको भेजा जा सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love, Siblings & Students)

पेरेंट्स संग मधुर संबंध, लव-मैरिड लाइफ में लवेबल मोमेंट्स: घर-परिवार में माता-पिता (Parents) के साथ आपके संबंध बेहद मधुर और स्नेहपूर्ण बनेंगे. प्रेम जीवन (Love Life) और वैवाहिक जीवन (Married Life) में आज आप अपने पार्टनर के साथ बेहद प्यारे और लवेबल मोमेंट्स बिताएंगे. सामाजिक स्तर पर दूसरों की मदद करने से आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई पर दें ध्यान, छात्रों को सफलता: घर के छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई में आपको सक्रिय मदद करनी होगी; यदि बिजी शेड्यूल के चलते आप खुद समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी करवा सकते हैं. वहीं, विद्यार्थी वर्ग (Students) अपने-अपने फील्ड में शानदार सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक स्फूर्ति और ऊर्जा उत्तम बनी रहेगी. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के बीच पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित व सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, सर्वार्थसिद्धि योग और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा देवाधिदेव महादेव व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध, अक्षत और सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के समय भगवान सूर्य का स्मरण करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में चावल, चीनी, दूध अथवा हरी मूंग का दान करें. इससे संतान व शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Nov 2026 04:10 AM (IST)
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