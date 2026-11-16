Aaj Ka Kark Rashifal 16 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (जीवनसाथी, साझेदारी, वैवाहिक सुख, जनसंपर्क व व्यावसायिक अनुबंध स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते अविवाहित जातकों को घर-परिवार की जिम्मेदारी बखूबी उठाने वाला जीवनसाथी मिल सकता है, तथा दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

16 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मकर राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे विशेष ग्रह परिवर्तन: सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का निर्माण होगा

सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद में प्रवेश करेंगे, जिससे का निर्माण होगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और पुश्तैनी कारोबार (Business & Ancestral Advice)

सर्वार्थसिद्धि योग में बिजनेस रहेगा आपके पक्ष में: गण्ड और सर्वार्थसिद्धि योग के शुभ संयोग से व्यापार के क्षेत्र में आज समय पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा; बाजार में आपकी साख और मुनाफे में वृद्धि होगी.

बड़े-बुजुर्गों की सलाह से संवरेगा पुश्तैनी कारोबार: पैतृक या पारिवारिक व्यवसाय (Ancestral Business) में घर के बड़े-बुजुर्गों की अनुभवी एडवाइस आपके बहुत काम आएगी, जिससे जटिल व्यावसायिक निर्णय भी आसानी से सुलझ जाएंगे.

2. करियर, जॉइनिंग ऑफर और बैंकिंग क्षेत्र (Career, Job Offer & Banking Travel)

बेरोजगारों को मिलेगी मनपसंद जॉब, दूसरी कंपनी से जॉइनिंग ऑफर: जो बेरोजगार जातक (Unemployed Persons) लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें काफी समय के बाद आज उम्मीद से बेहतर और मनपसंद जॉब हाथ लगेगी. वहीं, नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को किसी दूसरी कंपनी से जॉइनिंग का ऑफर मिल सकता है; लेकिन केवल पैकेज या लाभ के साथ-साथ पद-प्रतिष्ठा (Designation & Reputation) के बारे में भी गंभीरता से विचार जरूर करें और उसके बाद ही अंतिम फैसला लें.

बैंकिंग व फाइनेंस वालों की अचानक यात्रा के योग: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर (Banking & Finance) से जुड़े लोगों की अचानक आधिकारिक ट्रैवलिंग हो सकती है.

3. लव, फैमिली, सामाजिक स्तर व स्वास्थ्य (Family Responsibility, Love & Social Alert)

परिवार में बढ़ेगी जिम्मेदारी, पार्टनर के सहयोग से बढ़ेगा आत्मविश्वास: पारिवारिक जीवन में आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. प्रेम जीवन (Love Life) और वैवाहिक जीवन (Married Life) में अपने लव एंड लाइफ पार्टनर के भरपूर सहयोग और भावनात्मक संबल से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सामाजिक स्तर पर जल्दबाजी से बचें: सोशल लेवल (Social Level) पर आज आप अपने मन और उत्साह पर काबू नहीं रख पाएंगे और जल्दबाजी में कोई कार्य या प्रतिक्रिया दे सकते हैं; आवेश में आने से बचें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के बीच अचानक यात्रा या भागदौड़ से होने वाली थकान से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, सर्वार्थसिद्धि योग और सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा देवाधिदेव महादेव व माता पार्वती की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध, अक्षत और सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के समय भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद वस्त्र का दान करें. इससे करियर व नई जॉब में उत्तम सफलता मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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