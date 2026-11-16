Aaj Ka Singh Rashifal 16 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, साहस, प्रतिस्पर्धा व सेवा स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आज आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय पाने में पूरी तरह सक्षम होंगे; आपका आत्मविश्वास और मनोबल सातवें आसमान पर रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

16 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मकर राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे विशेष ग्रह परिवर्तन: सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का निर्माण होगा

सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद में प्रवेश करेंगे, जिससे का निर्माण होगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और आय के स्रोत (Business Good News & Income Revival)

मिशन और विजन स्पष्ट होने से मिलेगी बड़ी गुड न्यूज: व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद उत्साहजनक रहने वाला है; अपने बिजनेस का मिशन और विजन पूरी तरह क्लियर रखने से आपको काफी दिनों के बाद कोई बड़ी गुड न्यूज (Good News) मिल सकती है.

सर्वार्थसिद्धि योग में आय का पुराना साधन होगा पुनः शुरू: गण्ड और सर्वार्थसिद्धि योग के शुभ संयोग से व्यापारियों की आय का कोई बंद या रुका हुआ साधन (Income Source) पुनः शुरू हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार आएगा.

2. करियर, ओवरटाइम और सामाजिक स्तर (Career Overtime & Social Alert)

ओवरटाइम के साथ बढ़ सकती हैं चुनौतियां, जरूरी कार्य होंगे पूरे: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज कार्यस्थल (Workplace) पर निर्धारित समय से अधिक यानी ओवरटाइम (Overtime) करने के साथ-साथ कुछ व्यावहारिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. हालांकि, आपके किसी अत्यंत जरूरी कार्य के पूरा होने से मनोबल और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और आपको बड़ी सफलता मिलेगी.

सामाजिक स्तर पर आलस से बचें: सामाजिक स्तर (Social Level) पर सक्रिय रहें और आलस्य को किसी भी सूरत में अपने ऊपर हावी न होने दें.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Family Praise, Talent Recognition & Health)

पारिवारिक समस्या सुलझाने पर मिलेगी सबकी प्रशंसा: घर-परिवार से जुड़ी किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने में आज आपका विशेष सहयोग रहेगा और उसमें आपको पूरी सफलता भी मिलेगी, जिसकी परिवार के सभी लोग खुलकर प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे. फैमिली का माहौल पूरी तरह अनुकूल और सुखद रहेगा, तथा लव व मैरिड लाइफ में भी सामंजस्य बना रहेगा.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को बड़े लेवल पर मिलेगी पहचान: विद्यार्थी वर्ग, कला जगत से जुड़े कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) की छिपी हुई प्रतिभा आज निखरकर सामने आएगी, जो उन्हें किसी बड़े लेवल पर विशेष पहचान दिला सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा से रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग और ओवरटाइम की वजह से शारीरिक थकान से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, सर्वार्थसिद्धि योग और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा देवाधिदेव महादेव व भगवान सूर्य की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के समय 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में चावल, चीनी, दूध अथवा गुड़ का दान करें. इससे शत्रुओं व कार्यक्षेत्र की बाधाओं पर विजय मिलेगी, आय के नए मार्ग खुलेंगे और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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