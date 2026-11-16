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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 16 November 2026: षष्ठ चंद्रमा का प्रभाव, जरूरी कार्य पूरे होने से बढ़ेगा आत्मविश्वास और सर्वार्थसिद्धि योग में सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Aaj Ka Singh Rashifal 16 November 2026: षष्ठ चंद्रमा का प्रभाव, जरूरी कार्य पूरे होने से बढ़ेगा आत्मविश्वास और सर्वार्थसिद्धि योग में सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Aaj Ka Singh Rashifal 16 November 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 6th चंद्रमा, सर्वार्थसिद्धि व सूर्य-मंगल परिवर्तन योग, बिजनेस गुड न्यूज, आय का पुराना स्रोत शुरू, ओवरटाइम अलर्ट व सोमवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Nov 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 16 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, साहस, प्रतिस्पर्धा व सेवा स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आज आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय पाने में पूरी तरह सक्षम होंगे; आपका आत्मविश्वास और मनोबल सातवें आसमान पर रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

  • दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी
  • नक्षत्र: पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मकर राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में संचरण करेंगे
  • विशेष ग्रह परिवर्तन: सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का निर्माण होगा
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया)
  • दोपहर बाद: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और आय के स्रोत (Business Good News & Income Revival)

मिशन और विजन स्पष्ट होने से मिलेगी बड़ी गुड न्यूज: व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद उत्साहजनक रहने वाला है; अपने बिजनेस का मिशन और विजन पूरी तरह क्लियर रखने से आपको काफी दिनों के बाद कोई बड़ी गुड न्यूज (Good News) मिल सकती है.

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सर्वार्थसिद्धि योग में आय का पुराना साधन होगा पुनः शुरू: गण्ड और सर्वार्थसिद्धि योग के शुभ संयोग से व्यापारियों की आय का कोई बंद या रुका हुआ साधन (Income Source) पुनः शुरू हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार आएगा.

2. करियर, ओवरटाइम और सामाजिक स्तर (Career Overtime & Social Alert)

ओवरटाइम के साथ बढ़ सकती हैं चुनौतियां, जरूरी कार्य होंगे पूरे: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज कार्यस्थल (Workplace) पर निर्धारित समय से अधिक यानी ओवरटाइम (Overtime) करने के साथ-साथ कुछ व्यावहारिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. हालांकि, आपके किसी अत्यंत जरूरी कार्य के पूरा होने से मनोबल और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और आपको बड़ी सफलता मिलेगी.

सामाजिक स्तर पर आलस से बचें: सामाजिक स्तर (Social Level) पर सक्रिय रहें और आलस्य को किसी भी सूरत में अपने ऊपर हावी न होने दें.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Family Praise, Talent Recognition & Health)

पारिवारिक समस्या सुलझाने पर मिलेगी सबकी प्रशंसा: घर-परिवार से जुड़ी किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने में आज आपका विशेष सहयोग रहेगा और उसमें आपको पूरी सफलता भी मिलेगी, जिसकी परिवार के सभी लोग खुलकर प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे. फैमिली का माहौल पूरी तरह अनुकूल और सुखद रहेगा, तथा लव व मैरिड लाइफ में भी सामंजस्य बना रहेगा.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को बड़े लेवल पर मिलेगी पहचान: विद्यार्थी वर्ग, कला जगत से जुड़े कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) की छिपी हुई प्रतिभा आज निखरकर सामने आएगी, जो उन्हें किसी बड़े लेवल पर विशेष पहचान दिला सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा से रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग और ओवरटाइम की वजह से शारीरिक थकान से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, सर्वार्थसिद्धि योग और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा देवाधिदेव महादेव व भगवान सूर्य की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के समय 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में चावल, चीनी, दूध अथवा गुड़ का दान करें. इससे शत्रुओं व कार्यक्षेत्र की बाधाओं पर विजय मिलेगी, आय के नए मार्ग खुलेंगे और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Nov 2026 04:00 AM (IST)
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