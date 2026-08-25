भाई-बहन का मूलांक एक ही हो तो कैसा रहता है रिश्ता? अंक ज्योतिष से जानें

उदाहरण से समझते हैं भाई और बहन दोनों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है. इसका मूलांक 6 होता है. इस मूलांक का संबंध शुक्र से माना जाता है और इसे प्रेम, सौंदर्य, सुख-सुविधा तथा रिश्तों से जोड़ा जाता है. ऐसे भाई-बहन के बीच स्नेह और लगाव अच्छा हो सकता है, लेकिन सुख-सुविधाओं या पसंद को लेकर मतभेद भी संभव हैं.