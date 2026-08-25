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भाई-बहन का मूलांक एक ही हो तो कैसा रहता है रिश्ता? अंक ज्योतिष से जानें
Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, रिश्ते, भविष्य आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है. ऐसे अगर एक ही मूलांक के भाई बहन हो तो रिश्ता कैसा होता है जान लें.
अंक ज्योतिष
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Published at : 25 Aug 2026 01:49 PM (IST)
Tags :Ank Jyotish Mulank Raksha Bandhan 2026
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