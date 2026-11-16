Aaj Ka Rashifal: 16 नवंबर 2026, सोमवार को छठ के उषा अर्घ्य और पारण के साथ नए सप्ताह की शुरुआत होगी. चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और सुबह 7:16 बजे गण्ड योग समाप्त होने के बाद वृद्धि योग शुरू होगा.

आज के राशिफल में पढ़ें नौकरी, कारोबार, घरेलू खर्च और रिश्तों को लेकर आपकी राशि के लिए क्या ज्योतिषीय संकेत हैं. श्रवण नक्षत्र 17 नवंबर की तड़के 2:17 बजे तक रहेगा. पंचांग के समय नई दिल्ली के अनुसार हैं.

मेष राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

कर्म भाव यानी दशम स्थान में विराजमान चंद्रदेव और पंचम भाव में बन रहा मंगल-गुरु का प्रभाव आज मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई पहचान और नेतृत्व के बेहतरीन अवसर दिलाने जा रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के संयोग के बीच सोमवार तथा उषा अर्घ्य की दिव्य ऊर्जा आपके रुके हुए कामों में नई रफ्तार भरेगी. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समापन के साथ शुरू होने वाला 'वृद्धि योग' आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक बनेगा, जिससे समाज और दफ्तर दोनों जगह आपकी साख मजबूत होगी.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और अनुशासित कार्यशैली की हर तरफ सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, जिससे किसी बड़ी परियोजना की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है. प्रशासन, प्रबंधन, रक्षा, रियल एस्टेट और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पदोन्नति या नई भूमिका के संकेत मिल रहे हैं. छठ पारण की रौनक के चलते किराना, फल, दूध, मिठाई और वस्त्र कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहेगी. किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट से डील फाइनल करने के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक लाभदायक है.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

आर्थिक लिहाज से आज का दिन स्थिरता और मुनाफे का संकेत दे रहा है. दशम चंद्रमा और पंचम भाव के शुभ ग्रहों की दृष्टि से व्यापारिक लाभ में इजाफा होगा, वहीं किसी पुराने परिचित के पास अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. त्योहार के समापन और पारिवारिक जरूरतों पर कुछ शुभ खर्च संभव है, लेकिन आमदनी बनी रहने से बजट संतुलित रहेगा. यदि कोई आवश्यक खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सतर्कता बरतें. इसके अलावा, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े लेन-देन या नए निवेश से पूरी तरह दूरी रखें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

उषा अर्घ्य के महाअनुष्ठान और पारिवारिक मिलन से घर-आंगन में भक्ति व उल्लास का वातावरण बना रहेगा. कर्म भाव के चंद्रमा के प्रभाव से पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन व सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और प्रेम गहरा होगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और संतान पक्ष की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान है. सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रक्षा और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में गजब का निखार आएगा. पंचम भाव में राशि स्वामी मंगल और गुरु की युति कठिन विषयों को समझने की आपकी क्षमता को तेज करेगी. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर मॉक टेस्ट और नोट्स का रिवीज़न करना बेहतरीन परिणाम दिलाएगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी स्फूर्तिवान और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. प्रातःकालीन सूर्य अर्घ्य और भगवान शिव की आराधना से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. हालांकि, पंचम भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की समस्या उभर सकती है. इससे बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस पावन अवसर पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल व दूध का अर्घ्य दें, साथ ही भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ व्रतियों व जरूरतमंदों को पारण हेतु फल, मिठाई या अन्न का दान करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: केसरिया और सफेद

वृषभ राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

भाग्य स्थान यानी नवम भाव में संचरित हो रहे चंद्रदेव आज वृषभ राशि के जातकों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोलने और अधूरी योजनाओं को मुकाम तक पहुंचाने का संकेत दे रहे हैं. पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समापन के साथ ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' शुरू होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की दिव्यता के बीच आपके हर प्रयास को सफलता में बदलेगा. वहीं, चतुर्थ भाव में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति घर-परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन की सक्रियता को दर्शा रही है.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, सौम्य व्यवहार और रणनीतिक सूझबूझ आपको सहकर्मियों से आगे रखेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे, जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी की कमान आपके हाथ में आ सकती है. बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन, ज्वेलरी, गारमेंट्स, प्रॉपर्टी और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए तरक्की के बेहतरीन अवसर बनेंगे. छठ पारण की चहल-पहल के बीच मिठाई, डेयरी उत्पाद, फल और किराना व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहेगी. किसी भी बड़ी व्यावसायिक डील को फाइनल करने के लिए दोपहर का वक्त सबसे अनुकूल है.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आप खुद को काफी सुरक्षित और मजबूत स्थिति में पाएंगे. भाग्य भाव के चंद्रमा की कृपा से अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है और पुराने निवेश भी अच्छा मुनाफा देंगे. पारिवारिक खुशियों और मेहमानों के स्वागत में कुछ धन खर्च होगा, लेकिन आय का प्रवाह बने रहने से बचत पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, पर इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सावधानी जरूर रखें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहने वाला है; इस समय में किसी भी तरह के बड़े लेन-देन या उधार देने से बचें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के पावन समापन से घर का वातावरण बेहद खुशनुमा और भक्तिमय बना रहेगा. नवम चंद्रमा के शुभ असर से पिता या घर के किसी बुजुर्ग की सलाह आपके बड़े काम आएगी, हालांकि चौथे भाव में मंगल-गुरु की युति के चलते अपनी माताजी की सेहत और आराम का पूरा ध्यान रखें. शादीशुदा जिंदगी में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की सभी व्यवस्थाओं को बखूबी संभाल लेंगे. लव लाइफ में भी मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने का मौका मिलेगा.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. उच्च शिक्षा, शोध, मैनेजमेंट, बैंकिंग और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे. भाग्य स्थान के चंद्रमा का सहयोग आपकी याददाश्त और विश्लेषण क्षमता को निखारेगा. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर पुराने प्रश्नपत्र हल करना और नोट्स दोहराना बेहद फायदेमंद साबित होगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. उषा अर्घ्य की दिव्यता और सात्विक दिनचर्या से मन का तनाव दूर होगा. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से चल रही त्योहार की भागदौड़ के कारण पैरों में हल्की थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है. खुद को फिट रखने के लिए दिनभर खूब पानी पिएं और गरिष्ठ या बहुत ज्यादा तला-भुना खाना खाने से परहेज करें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस शुभ अवसर पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में अक्षत व सफेद फूल डालकर अर्घ्य दें, साथ ही भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें. दिन को और भी मंगलमय बनाने के लिए शिव चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या छठ व्रती को चावल, दूध, चीनी या मौसमी फल दान करें.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: क्रीम और चमकीला सफेद

मिथुन राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

अष्टम भाव यानी मकर राशि में विराजमान चंद्रदेव आज मिथुन राशि के जातकों को जल्दबाजी से बचने, वाणी में संयम रखने और हर कदम बेहद सोच-समझकर उठाने का संदेश दे रहे हैं. पंचांग की गणना बताती है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि संपूर्ण दिन-रात रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग समाप्त होकर अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' शुरू होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके पराक्रम भाव (सिंह राशि) में बैठे मंगल, गुरु व केतु को बल देगा. हालांकि, आठवें घर में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण किसी भी गोपनीय योजना को उजागर न करें और न ही आज किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालें.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

दफ्तर में आज किसी नए प्रयोग में उलझने के बजाय अपने रोजमर्रा के और पेंडिंग कामों को समय पर निपटाने पर ध्यान दें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, बीमा, टैक्स, लेखन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहना होगा. तीसरे भाव के ग्रहों के सहयोग से आपका साहस बना रहेगा, पर सहकर्मियों या वरिष्ठों से किसी भी तरह की बहस से दूरी रखें. छठ पारण की चहल-पहल के बीच पूजा सामग्री, फल, दूध, वस्त्र और पीतल के बर्तनों का कारोबार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में अच्छी तेजी बनी रहेगी.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

पैसे के मामले में आज आपको सख्त बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि अष्टम चंद्रमा के असर से अचानक कोई घरेलू खर्च या पुराना बकाया बिल सामने आ सकता है. त्योहार के समापन और पारिवारिक जरूरतों पर भी कुछ धन व्यय होगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सावधानी बरतें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहने वाला है; इस अवधि में बड़े लेन-देन, निवेश या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के समापन से घर-आंगन में भक्ति, शुद्धता और आध्यात्मिक शांति का वातावरण बना रहेगा. पराक्रम भाव के ग्रहों की वजह से छोटे भाई-बहनों का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन अष्टम चंद्रमा के कारण परिजनों से संवाद करते समय शब्दों का चयन बेहद विनम्र रखें. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक तनाव से बचाएगा और आप दोनों मिलकर घर की व्यवस्थाओं को बखूबी संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज एकांत में बैठकर पढ़ाई करने का दिन है. दोस्तों के साथ गपशप में समय गंवाने के बजाय शांत कमरे में बैठकर अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर कठिन विषयों को दोहराना और मॉक टेस्ट देना आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या शारीरिक थकावट दे सकता है. उषा अर्घ्य की दिव्यता और भगवान सूर्य व शिव की आराधना से मन को गहरी शांति मिलेगी. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस पावन संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और भगवान शिव का पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्रनाम या शिव चालीसा का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती या जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, गुड़, नारियल या मौसमी फल दान करें.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: हल्का हरा और पीला

कर्क राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

सप्तम भाव यानी मकर राशि में विराजमान आपके राशि स्वामी चंद्रदेव आज कर्क राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक साझेदारी, वैवाहिक मधुरता और जनसंपर्क से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन-रात रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समाप्त होते ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' प्रारंभ होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की दिव्यता के बीच आपके रुके हुए अनुबंधों को गति देगा. इसके साथ ही द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति आपके संचित धन को बढ़ाने और कुटुंब में मांगलिक उत्साह बनाए रखने का संकेत दे रही है.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी मिलनसारिता, टीम वर्क और त्वरित निर्णय क्षमता का डंका बजेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे, जिससे किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट या नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपके हिस्से आ सकती है. साझेदारी के व्यवसाय, बैंकिंग, मीडिया, जनसंपर्क, रियल एस्टेट और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तरक्की के शानदार अवसर बनेंगे. छठ पारण की रौनक के बीच दूध, मिठाई, फल, किराना और वस्त्र कारोबारियों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ रहेगी. किसी भी बड़ी बिजनेस डील को फाइनल करने के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक फलदायी है.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. सप्तम चंद्रमा और द्वितीय भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही लंबे समय से अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक उत्सव और छठ पारण के चलते कुछ शुभ खर्च सामने आएंगे, पर आपकी आमदनी का प्रवाह संतुलन बनाए रखेगा. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, हालांकि इसमें यमघण्ट का प्रभाव होने से सतर्कता बरतें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के पावन समापन से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति की बयार बहेगी. दूसरे भाव में मंगल-गुरु की युति के चलते कुटुंब में संवाद करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मिठास बनी रहे. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से भी दिन बेहद खुशनुमा है और पार्टनर के साथ आत्मीय समय बिताने का अवसर मिलेगा.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. प्रबंधन, बैंकिंग, सिविल सेवा, मेडिकल और कानून की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता और कठिन विषयों की समझ में गजब का सुधार होगा. राशि स्वामी चंद्रमा की शुभ स्थिति अध्ययन में गहरी रुचि जगाएगी. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास करना आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को बेहद तरोताजा और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. छठ पर्व के सात्विक प्रसाद और प्रातःकालीन सूर्य व शिव आराधना से शरीर में नई स्फूर्ति का संचार होगा. हालांकि, पिछले कुछ दिनों की व्यस्तता के कारण कमर या पैरों में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. खुद को फिट रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मसालेदार या भारी भोजन से परहेज करें.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस दुर्लभ संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में अक्षत व सफेद फूल डालकर अर्घ्य दें, इसके साथ ही भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए शिव चालीसा या चंद्र स्तोत्र का पाठ करें तथा छठ व्रतियों और जरूरतमंदों को पारण हेतु चावल, दूध, चीनी या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 2, 4, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सिल्वर

सिंह राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

लग्न भाव में विराजमान मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी आज सिंह राशि के जातकों के व्यक्तित्व में गजब का तेज, प्रशासनिक क्षमता और अदम्य आत्मविश्वास भर रही है. पंचांग की गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि संपूर्ण दिन-रात रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समाप्त होते ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' शुरू होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की दिव्य ऊर्जा के बीच आपके पराक्रम को नई धार देगा. उधर, छठे भाव यानी रोग व शत्रु स्थान (मकर राशि) में संचरित हो रहे चंद्रदेव आपको विरोधियों पर निर्णायक बढ़त दिलाएंगे और लंबे समय से अटके हुए सरकारी या कानूनी कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और समस्या सुलझाने की कला का डंका बजेगा. ऑफिस में गुप्त शत्रु शांत रहेंगे और उच्चाधिकारी आपके काम की गंभीरता से सराहना करेंगे, जिससे किसी बड़ी टीम या प्रशासनिक प्रोजेक्ट की कमान आपके हाथ में आ सकती है. सरकारी सेवाओं, प्रबंधन, चिकित्सा, वकालत, ऊर्जा और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए पदोन्नति या सम्मान के प्रबल योग बन रहे हैं. छठ पारण की चहल-पहल के बीच मिठाई, फल, दूध, पीतल के बर्तन और किराना कारोबारियों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक अनुकूल है.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन रिकवरी और मुनाफे का संकेत दे रहा है. छठे चंद्रमा और लग्न भाव में बैठे मंगल-गुरु के शुभ प्रभाव से कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, साथ ही व्यापारिक आय में भी निरंतर वृद्धि बनी रहेगी. पारिवारिक खुशियों और छठ पारण के अतिथि सत्कार में कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, हालांकि इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सतर्कता बरतें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के महाअनुष्ठान से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. लग्न भाव में मंगल की मौजूदगी को देखते हुए परिवार के सदस्यों या बुजुर्गों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें, जिससे घर का सौहार्द बना रहे. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; अपने पार्टनर की भावनाओं और समय का सम्मान करें.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, रक्षा, पुलिस, मेडिकल और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में गजब का जुझारूपन और एकाग्रता देखने को मिलेगी. लग्न में मंगल-गुरु की युति आपकी स्मरण शक्ति और तर्क क्षमता को प्रखर बनाएगी. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर कठिन विषयों के मॉक टेस्ट हल करना आपको शानदार परिणाम दिलाएगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. प्रातःकालीन सूर्य अर्घ्य और भगवान शिव की आराधना से मानसिक तनाव दूर होगा. हालांकि, लग्न भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस पावन संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें, साथ ही भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ व्रतियों और जरूरतमंदों को पारण हेतु गुड़, गेहूं, नारियल या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा और केसरिया

कन्या राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

पंचम भाव यानी मकर राशि में विराजमान चंद्रदेव आज कन्या राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की कला को नई धार दे रहे हैं. पंचांग की गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि संपूर्ण दिन-रात रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समाप्त होते ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' शुरू होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की दिव्य ऊर्जा के साथ आपके अधूरे प्रोजेक्ट्स को गति देगा. उधर, द्वादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति विदेश से जुड़े कार्यों, शोध और आध्यात्मिक रुचि में तेजी लाने का संकेत दे रही है.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता, सटीक योजना और कार्यकुशलता का डंका बजेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके रचनात्मक सुझावों की सराहना करेंगे, जिससे किसी नई परियोजना या टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है. आईटी, डेटा साइंस, शिक्षा, मीडिया, लेखन, ई-कॉमर्स और विदेशी कंपनियों से जुड़े पेशेवरों के लिए तरक्की के बेहतरीन अवसर बनेंगे. छठ पारण की रौनक के बीच मिठाई, फल, दूध, वस्त्र और किराना व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहेगी. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुबंध पर विमर्श करने के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक फलदायी है.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पुराने निवेश अच्छा रिटर्न देंगे और संतान या रचनात्मक कार्यों के जरिए लाभ मिल सकता है, हालांकि द्वादश भाव के ग्रहों के चलते पारिवारिक उत्सव और छठ पारण पर कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आएंगे. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सावधानी बरतें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या नए निवेश से पूरी तरह दूरी रखें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के पावन समापन से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ असर से संतान पक्ष की किसी उपलब्धि या व्यवहार से मन को गहरी प्रसन्नता मिलेगी. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है और पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने का अवसर मिलेगा.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, डेटा एनालिसिस और सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में गजब का सुधार होगा. पंचम भाव के चंद्रमा का यह शुभ गोचर कठिन विषयों को समझने की आपकी क्षमता को तेज करेगा. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर पुराने प्रश्नपत्र हल करना और नोट्स दोहराना आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे. छठ पर्व के सात्विक प्रसाद और प्रातःकालीन सूर्य व शिव आराधना से शरीर में नई स्फूर्ति का संचार होगा. हालांकि, द्वादश भाव में मंगल की स्थिति के कारण आंखों में हल्की थकान या नींद में कमी महसूस हो सकती है. खुद को फिट रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस पावन संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें, साथ ही भगवान शिव का पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ व्रतियों और जरूरतमंदों को पारण हेतु हरी मूंग दाल, गुड़, घी या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 4, 5, 8

शुभ रंग: गहरा हरा और क्रीम

तुला राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जीवन के कारक चतुर्थ भाव यानी मकर राशि में गोचर कर रहे चंद्रदेव आज तुला राशि के जातकों को घरेलू जिम्मेदारियों में व्यस्त रखने के साथ-साथ भौतिक सुखों में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समाप्त होते ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' शुरू होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की पावन ऊर्जा के बीच आपके रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाएगा. दूसरी ओर, लाभ स्थान यानी एकादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति आमदनी के नए स्रोत खोलने और सामाजिक दायरा बढ़ाने में मददगार साबित होगी.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

दफ्तर में आज किसी नए प्रयोग या जोखिम भरे फैसले के बजाय अपने नियमित और लंबित कामों को समय पर पूरा करने पर फोकस रखें. आपकी संतुलित कार्यशैली और सौम्य व्यवहार से सहकर्मी व वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित रहेंगे. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, जनसंपर्क और प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारियां या लाभदायक अवसर मिल सकते हैं. छठ पारण की रौनक के बीच मिठाई, डेयरी उत्पाद, फल, वस्त्र और पीतल के बर्तनों का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रस्ताव पर वरिष्ठों से चर्चा करने के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक अनुकूल है.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय दोनों ही पक्ष सक्रिय रहेंगे. एकादश भाव में विराजमान मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, वहीं चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से पारिवारिक उत्सव और छठ पारण की तैयारियों पर बजट से थोड़ा अधिक खर्च संभव है. यदि कोई आवश्यक खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सावधानी जरूर रखें. इसके अलावा, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के पावन समापन से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की मौजूदगी को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें, साथ ही संवाद के दौरान वाणी में धैर्य बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; अपने पार्टनर की भावनाओं और समय का सम्मान करें.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज एकांत में बैठकर पढ़ाई करने का दिन है. प्रबंधन, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कानून और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को घर के शोर-शराबे से दूर शांत कमरे में बैठकर अध्ययन करना ज्यादा लाभ देगा. एकादश भाव के गुरु की दृष्टि आपकी समझ और तर्क क्षमता को मजबूत बनाएगी. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर पुराने प्रश्नपत्र हल करना और शॉर्ट नोट्स दोहराना आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का चंद्रमा सीने में हल्का भारीपन, सर्दी-जुकाम या भागदौड़ के कारण शारीरिक थकावट दे सकता है. छठ पर्व के सात्विक प्रसाद और प्रातःकालीन सूर्य व शिव आराधना से मानसिक तनाव दूर होगा. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या तली-भुनी चीजों के सेवन से परहेज करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस दुर्लभ संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में अक्षत, मिश्री व सफेद पुष्प डालकर अर्घ्य दें, इसके साथ ही भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए श्री सूक्त या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ व्रतियों और जरूरतमंदों को पारण हेतु चावल, दूध, चीनी या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: सिल्वर और चमकीला सफेद

वृश्चिक राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

पराक्रम भाव यानी तृतीय स्थान में विराजमान चंद्रदेव और कर्म स्थान (दशम भाव) में बन रही राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आज वृश्चिक राशि के जातकों के साहस, कार्यक्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि संपूर्ण दिन-रात रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समाप्त होते ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' प्रारंभ होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके अधूरे प्रोजेक्ट्स को निर्णायक मोड़ देगा. छोटे भाई-बहनों का सहयोग और आपका त्वरित निर्णय लेने का कौशल आज हर मुश्किल राह को आसान बनाएगा.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी सक्रियता, नेतृत्व क्षमता और सटीक कार्ययोजना का डंका बजेगा. आपके काम करने के अंदाज से उच्चाधिकारी बेहद प्रभावित रहेंगे, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की चर्चा आगे बढ़ सकती है. प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस, रक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मीडिया और सेल्स क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. छठ पारण की चहल-पहल के बीच मिठाई, फल, दूध, वस्त्र और किराना व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या वरिष्ठों से विमर्श करने के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक लाभदायक है.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और तरक्की लेकर आ रहा है. तृतीय चंद्रमा और दशम भाव में बैठे मंगल-गुरु के शुभ प्रभाव से व्यापारिक मुनाफे में इजाफा होगा, साथ ही किसी पुराने परिचित के पास अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक उत्सव और छठ पारण के अतिथि सत्कार पर कुछ शुभ खर्च सामने आएंगे, लेकिन आमदनी का प्रवाह संतुलन बनाए रखेगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, हालांकि इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सतर्कता बरतें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के पावन समापन से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. तीसरे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी से छोटे भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग व स्नेह प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से भी दिन बेहद खुशनुमा है और पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, रक्षा, पुलिस, मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में गजब का जुझारूपन और एकाग्रता देखने को मिलेगी. दशम भाव में मंगल-गुरु की युति आपकी स्मरण शक्ति और विश्लेषण क्षमता को प्रखर बनाएगी. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर मॉक टेस्ट और कठिन प्रश्नों का अभ्यास करना आपको शानदार परिणाम दिलाएगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. छठ पर्व के सात्विक प्रसाद और प्रातःकालीन सूर्य व शिव आराधना से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा. हालांकि, दशम भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त या कंधों में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस पावन संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें, इसके साथ ही भगवान शिव का पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ व्रतियों और जरूरतमंदों को पारण हेतु गुड़, गेहूं, नारियल या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

धनु राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

नवम भाव यानी भाग्य स्थान में विराजमान राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल और केतु की युति आज धनु राशि के जातकों को किस्मत का प्रबल साथ, आध्यात्मिक उन्नति और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की अद्भुत ऊर्जा प्रदान कर रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन-रात रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समाप्त होते ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' शुरू होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की दिव्य आभा के बीच आपके संचित धन व पारिवारिक मान-सम्मान में बढ़ोतरी करेगा. दूसरे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे चंद्रदेव आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे और आर्थिक फैसलों में स्पष्टता लाएंगे.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, सटीक संवाद शैली और अनुशासन की हर तरफ प्रशंसा होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को महत्व देंगे, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट की कमान आपके हाथ में आ सकती है. शिक्षा, बैंकिंग, वकालत, सलाहकार, पर्यटन और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए पदोन्नति या सम्मान के प्रबल योग बन रहे हैं. छठ पारण की रौनक के बीच मिठाई, फल, डेयरी उत्पाद, वस्त्र और किराना व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहेगी. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुबंध पर विमर्श करने के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक लाभदायक है.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. द्वितीय चंद्रमा और नवम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से बैंक बैलेंस में इजाफा होगा, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक उत्सव और छठ पारण के अतिथि सत्कार पर कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सावधानी बरतें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के पावन समापन से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. भाग्य स्थान के ग्रहों के प्रभाव से पिता, गुरु और घर के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है और पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उच्च शिक्षा, शोध, सिविल सेवा, कानून और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में गजब का सुधार होगा. नवम भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति कठिन विषयों को समझने की आपकी क्षमता को प्रखर बनाएगी. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर मॉक टेस्ट और पुराने नोट्स का रिवीज़न करना आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. छठ पर्व के सात्विक प्रसाद और प्रातःकालीन सूर्य व शिव आराधना से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा. हालांकि, द्वितीय चंद्रमा के कारण गले में हल्की संवेदनशीलता या दांतों में झनझनाहट महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या मीठी चीजों से परहेज करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस पावन संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में हल्दी, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें, इसके साथ ही भगवान शिव का पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्रनाम या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ व्रतियों और जरूरतमंदों को पारण हेतु चने की दाल, गुड़, घी या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

मकर राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

लग्न भाव यानी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे चंद्रदेव आज मकर राशि के जातकों के व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण, मानसिक स्पष्टता और त्वरित निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता भर रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन-रात रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समाप्त होते ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' शुरू होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की दिव्य आभा के बीच आपके रुके हुए कामों को नई रफ्तार देगा. दूसरी ओर, अष्टम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति बन रही है, जो शोध कार्यों में सफलता तो दिलाएगी लेकिन किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से दूर रहने की चेतावनी भी दे रही है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी अनुशासित कार्यशैली, गंभीरता और सटीक योजना का डंका बजेगा. आपके काम करने के तरीके से वरिष्ठ अधिकारी बेहद प्रभावित रहेंगे, जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या नई प्रशासनिक जिम्मेदारी की कमान आपके हाथ में आ सकती है. इंजीनियरिंग, बैंकिंग, बीमा, शोध, कानून और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. छठ पारण की चहल-पहल के बीच मिठाई, फल, डेयरी उत्पाद, वस्त्र और किराना व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ उमड़ेगी. किसी भी बड़ी व्यावसायिक डील पर वरिष्ठों से विमर्श करने के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक लाभदायक है.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. लग्न के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और नकदी की आवक निरंतर बनी रहेगी, हालांकि अष्टम भाव के ग्रहों के चलते पारिवारिक उत्सव और छठ पारण पर कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आएंगे. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सावधानी जरूर रखें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के पावन समापन से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. अष्टम भाव में मंगल की मौजूदगी को देखते हुए परिवार के सदस्यों या ससुराल पक्ष से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मिठास बनी रहे. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; अपने पार्टनर की भावनाओं और समय का सम्मान करें.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में गजब का सुधार होगा. लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति कठिन विषयों को समझने की आपकी क्षमता को प्रखर बनाएगी. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर मॉक टेस्ट और पुराने नोट्स का रिवीज़न करना आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे. छठ पर्व के सात्विक प्रसाद और प्रातःकालीन सूर्य व शिव आराधना से शरीर में नई स्फूर्ति का संचार होगा. हालांकि, अष्टम भाव में मंगल की स्थिति के कारण पाचन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता या थकावट महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस पावन संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में काले तिल, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें, इसके साथ ही भगवान शिव का पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए शनि चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ व्रतियों और जरूरतमंदों को पारण हेतु गुड़, चावल, घी या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 4, 8, 9

शुभ रंग: गहरा नीला और आसमानी

कुंभ राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

व्यय एवं मोक्ष भाव यानी द्वादश स्थान (मकर राशि) में संचरित हो रहे चंद्रदेव आज कुंभ राशि के जातकों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, विदेशी संपर्कों को साधने और आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं. पंचांग की गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि संपूर्ण दिन-रात रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समाप्त होते ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' प्रारंभ होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की दिव्य आभा के बीच आपके रुके हुए कार्यों में सकारात्मक मोड़ लाएगा. उधर, सप्तम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति व्यावसायिक साझेदारी, जनसंपर्क और जीवनसाथी के सहयोग को मजबूत बनाए रखेगी.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दफ्तर में आज किसी नए प्रयोग या जोखिम भरे फैसले में उलझने के बजाय अपने नियमित और लंबित कामों को समय पर निपटाने पर ध्यान दें. आयात-निर्यात, विदेशी कंपनियों, ई-कॉमर्स, साझेदारी के व्यवसाय और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नए व लाभदायक अवसर मिल सकते हैं. सप्तम भाव के ग्रहों के बल से व्यावसायिक साझेदारों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा, हालांकि सहकर्मियों से किसी भी तरह की बहस से दूरी रखें. छठ पारण की चहल-पहल के बीच मिठाई, फल, डेयरी उत्पाद, वस्त्र और पीतल के बर्तनों का कारोबार करने वाले व्यापारियों की बिक्री में अच्छी तेजी बनी रहेगी.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

पैसे के मामले में आज आपको सख्त बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि द्वादश चंद्रमा के असर से छठ पारण, यात्रा या पारिवारिक जरूरतों पर अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है. हालांकि, सप्तम भाव में विराजमान मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से साझेदारी के कामों में मुनाफा बना रहेगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सावधानी बरतें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के पावन समापन से घर-आंगन में भक्ति, शुद्धता और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. सप्तम भाव में मंगल की मौजूदगी को देखते हुए जीवनसाथी से बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मिठास बनी रहे. आपसी सहयोग से आप दोनों मिलकर घर की सभी व्यवस्थाओं को बखूबी संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; अपने पार्टनर की भावनाओं और समय का सम्मान करें.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

विदेश में उच्च शिक्षा, शोध, डेटा साइंस, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज एकांत में बैठकर पढ़ाई करने का दिन है. दोस्तों के साथ गपशप में समय गंवाने के बजाय शांत कमरे में बैठकर अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर कठिन विषयों को दोहराना और मॉक टेस्ट देना आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, क्योंकि द्वादश भाव का चंद्रमा अनिद्रा, आंखों में हल्की थकान या पैरों में दर्द दे सकता है. उषा अर्घ्य की दिव्यता और भगवान सूर्य व शिव की आराधना से मन को गहरी शांति मिलेगी. देर रात तक जागने से बचें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस पावन संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में काले तिल, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें, इसके साथ ही भगवान शिव का पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए शनि चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ व्रतियों और जरूरतमंदों को पारण हेतु गुड़, काले तिल, घी या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: आसमानी और गहरा नीला

मीन राशि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

लाभ स्थान यानी एकादश भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे चंद्रदेव आज मीन राशि के जातकों के लिए आमदनी के नए द्वार खोलने, सामाजिक दायरे को विस्तार देने और लंबे समय से अटकी इच्छाओं को पूरा करने का संकेत दे रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:16 बजे गण्ड योग के समाप्त होते ही अत्यंत शुभ 'वृद्धि योग' शुरू होगा, जो सोमवार और उषा अर्घ्य की दिव्य आभा के बीच आपके हर प्रयास को सफलता में बदलेगा. दूसरी ओर, छठे भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल और केतु की युति आपके पराक्रम को बढ़ाएगी और विरोधियों पर निर्णायक बढ़त दिलाएगी.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी दूरदर्शी सोच, विनम्र संवाद शैली और कार्यकुशलता की हर तरफ सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, प्रशासन, वकालत और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. छठ पारण की चहल-पहल के बीच मिठाई, फल, डेयरी उत्पाद, वस्त्र और किराना व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ उमड़ेगी. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रस्ताव या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक फलदायी है.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और तरक्की लेकर आ रहा है. एकादश भाव में चंद्रमा और छठे भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफे में इजाफा होगा, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक उत्सव और छठ पारण के अतिथि सत्कार पर कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर इसमें यमघण्ट होने के कारण थोड़ी सावधानी जरूर रखें. वहीं, सुबह 07:28 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

उषा अर्घ्य और छठ पारण के पावन समापन से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा के शुभ असर से बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग व स्नेह प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है और पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, न्यायिक सेवा और रक्षा भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में गजब का सुधार होगा. एकादश चंद्रमा और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति कठिन विषयों को समझने की आपकी क्षमता को प्रखर बनाएगी. देर रात 02:17 बजे तक श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहकर मॉक टेस्ट और पुराने नोट्स का रिवीज़न करना आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. छठ पर्व के सात्विक प्रसाद और प्रातःकालीन सूर्य व शिव आराधना से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा. हालांकि, छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

सोमवार और उषा अर्घ्य के इस पावन संयोग पर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में हल्दी, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें, इसके साथ ही भगवान शिव का पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्रनाम या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ व्रतियों और जरूरतमंदों को पारण हेतु चने की दाल, गुड़, घी या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.