IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान को ठेंगा, PSL छोड़ कोलकाता टीम में आया खूंखार गेंदबाज

Blessing Muzarbani IPL 2026: शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने ब्लेसिंग मुजरबानी को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है. जिम्बाब्वे का यह खूंखार गेंदबाज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गजब का प्रदर्शन करके आ रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही मुजरबानी ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की डील को ठोकर मार दी है. मुजरबानी PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने वाले थे.

कुछ सप्ताह पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर KKR ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था. अब विदेशी गेंदबाज के रूप में मुजरबानी ने कोलकाता टीम को जॉइन किया है. 6 फुट 8 इंच लंबे ब्लेसिंग मुजरबानी के पास स्पीड के साथ-साथ अच्छा बाउंस भी है, जिसकी बदौलत उन्होंने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 13 विकेट चटकाए थे.

ब्लेसिंग मुजरबानी ऐसे दूसरे गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान सुपर लीग को ठोकर मारी है. पिछले सीजन दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर कॉर्बिन बॉश ने आईपीएल की डील मिलने के बाद पेशावर जाल्मी का साथ छोड़ा था. इसके परिणाम स्वरूप बॉश को PSL से एक सीजन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था. ब्लेसिंग मुजरबानी को भी कुछ ऐसी ही सजा मिल सकती है. दूसरी ओर KKR से रिलीज होने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाज रहमान ने PSL टीम लाहौर कलंदर्स को जॉइन कर लिया था.

इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ा झटका भी लगा है क्योंकि चोट के कारण तेज गेंदबाज हर्षित राणा पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी नहीं खेल पाए थे.

ब्लेसिंग मुजरबानी के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिम्बाब्वे के लिए 89 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 106 विकेट हैं. वो टी20 क्रिकेट में जिम्बाब्वे के लिए तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

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