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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 14 March: मेष को व्यापार में तरक्की और वृश्चिक को निवेश से लाभ, पढ़ें अपनी राशि का हाल

Tarot Rashifal 14 March: मेष को व्यापार में तरक्की और वृश्चिक को निवेश से लाभ, पढ़ें अपनी राशि का हाल

Tarot Card Reading 14 March 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Mar 2026 06:11 AM (IST)
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Tarot Card Reading 14 March 2026:  टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, 14 मार्च 2026 का दिन ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के संगम के साथ सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कई जातकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा.

कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि जहाँ कुछ राशियों को करियर और धन के मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है, वहीं कुछ को अपनी सेहत और निजी रिश्तों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी. आइए देखते हैं कि नीतिका शर्मा की गणना के अनुसार आज आपकी राशि के लिए क्या खास संदेश छिपा है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापार में उन्नति कराने वाला है. आज आप किसी खास चीज की खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही आज आपकी पर्सनैलिटी से दूसरे लोग आकर्षित हो सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में काफी समझदारी से काम करने के जरुरत है. फिलहाल, कोशिश करें की आप बुरी आदतों से खुद को दूर रखें. ऐसा करना ही आपके लिए हितकारी रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को फिलहाल, थोड़ा व्यावहारिक होने की जरूरत है. अगर आप ज्यादा भावुक होते हैं तो आपको ही नुकसान हो सकता है. फिलहाल, अपने खाने पीने का ख्याल रखें. असंतुलित भोजन के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कर्क टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, अपनी नौकरी और व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है. किसी विशेष कार्य में आपको विफलता हासिल हो सकती है. जिस वजह से आपका मन उदास हो सकता है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा असंतुलन लेकर आ सकता है. आज आपको ऐसा लगेगी की परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती हुई हैं. साथ ही आज आप किसी मांगलिक आयोजन में भाग भी ले सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य ही बीतेगा. आज आप कुछ ज्यादा अच्छे मूड में रहेंगे. नहीं. इसी के साथ आज आप खुद को किसी बात को लेकर उत्साहित नहीं कर पाएंगे. जल्द ही आपको अपनी की गई गलती का एहसास होने लगेगा. स्वास्थ्य फिलहाल, नरम रहेगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को आज बहुत ही सतर्कता के साथ काम करना होगा. दरअसल, आज आपको व्यापारिक कार्यों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा. साथ ही आज आप में से कुछ लोग किसी महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं. साझेदारी वालों कामों में सावधानी बरतें.

वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों में आज अलग ही ऊर्जा रहेगी. आज आपका कार्य कौशल देखने लायक होगा. फिलहाल, आप नई नई योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल, समय अच्छा है बेहतर निवेश के लिए तुरंत कदम उठाएं.

धनु टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा और करिश्मा के मामले में काफी अच्छा रहेगा. आज प्रभावशीलता इस समय शीर्ष स्तर पर बने हुए हैं. आज आपकी सेहत थोड़ी नरम हो सकती है. इसलिए आज अपनी सेहत का ख्याल रखें. ब्लड प्रेशर के कारण आपको परेशानी हो सकती है.

मकर टैरो राशिफल 
मकर राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार,स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों से जूझना पड़ सकता है. आज आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है. फिलहाल, धार्मिक कार्यों में आपका ध्यान अधिक रहने वाला है. आपके लिए ऐसा करना लाभदायक रहेगा.

कुभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ साहसिक कदम उठाने वाला रहेगा. आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. आज आपकी लोकप्रियता से विरोधी थोड़ा तिलमिला सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन खर्च कराने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ आज आपके संबंध कुछ खास नहीं रहेंगे. जिस वजह से आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है.

Kal Ka Rashifal: इन 5 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के दरवाजे, पढ़ें 14 मार्च का भविष्यफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 14 Mar 2026 12:34 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

14 मार्च 2026 को ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण क्या खास है?

14 मार्च 2026 को उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र का संगम हो रहा है, जिससे सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यह योग कई जातकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा।

टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 कैसा रहेगा?

मेष राशि के लोगों के लिए यह दिन व्यापार में उन्नति वाला रहेगा। आप कोई खास खरीदारी कर सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी दूसरों को आकर्षित करेगी।

वृषभ राशि वालों को 14 मार्च 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

वृषभ राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लेना चाहिए। बुरी आदतों से दूर रहना उनके लिए हितकारी रहेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 को स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह है?

मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा व्यावहारिक रहने की जरूरत है और अपने खान-पान का ख्याल रखना चाहिए। असंतुलित भोजन से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।

14 मार्च 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए निवेश का क्या योग है?

वृश्चिक राशि वालों के लिए निवेश करने का समय अच्छा है। आप नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बेहतर निवेश के लिए तुरंत कदम उठा सकते हैं।

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