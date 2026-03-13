गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान

देशभर में मार्च के महीने से ही गर्मी का असर दिखने लगा है. कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और लोगों ने धीरे-धीरे पंखे और एसी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है. हालांकि लंबे समय तक बंद रहने के बाद जब एसी को सीधे चालू किया जाता है. तो कई बार कूलिंग कम मिलती है या मशीन से अजीब आवाजें आने लगती हैं. इस परेशानी से बचने के लिए सीजन की शुरुआत में ही एसी की सर्विस करवा लेना बेहतर माना जाता है.

सही समय पर सर्विस होने से मशीन की कूलिंग बेहतर रहती है और बिजली की खपत भी कंट्रोल रहती है. अगर सर्विस के दौरान कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो एसी ज्यादा समय तक सही काम करता है और अचानक खराब होने का खतरा भी कम हो जाता है.रे

फ्रिजरेंट लेवल जरूर चेक करवाएं

एसी की कूलिंग काफी हद तक रेफ्रिजरेंट पर डिपेंड करती है. जिसे आम तौर पर एसी गैस कहा जाता है. यही गैस कमरे की गर्म हवा को सोखकर उसे ठंडी हवा में बदलने का काम करती है. अगर एसी में गैस का लेवल कम हो जाए तो कूलिंग कमजोर हो जाती है और मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

इसका सीधा असर बिजली के बिल पर भी पड़ सकता है. इसलिए जब भी एसी की सर्विस कराएं टेक्नीशियन से गैस प्रेशर जरूर चेक करवाएं. इसके साथ ही पाइप या कनेक्शन में कहीं लीकेज तो नहीं है. यह भी देखना जरूरी होता है. अगर लीकेज मिलती है तो पहले उसे ठीक करवाना चाहिए. उसके बाद ही गैस भरवाना सही रहता है.

ड्रेन पाइप और वाटर आउटलेट चेक करना जरूरी

एसी कमरे की नमी को कम करता है और इसी प्रोसेस में पानी की बूंदें बनती हैं. यह पानी ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकलता है. अगर यह पाइप धूल या गंदगी की वजह से बंद हो जाए तो पानी बाहर नहीं निकल पाता और इनडोर यूनिट से टपकने लगता है. कई बार इससे दीवार या कमरे में नमी भी बढ़ जाती है.

इसलिए एसी सर्विसिंग के दौरान ड्रेन पाइप और वाटर आउटलेट की अच्छी तरह जांच करवाना जरूरी होता है. टेक्नीशियन से पाइप की सफाई करवाएं और यह भी देखें कि कहीं पाइप मुड़ा हुआ या लीक तो नहीं है. इससे एसी लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के सही तरीके से काम करता रहता है.

आउटडोर यूनिट की सफाई और वेंटिलेशन का रखें ध्यान

एसी की आउटडोर यूनिट घर के बाहर लगी होती है, इसलिए उस पर धूल, मिट्टी और कचरा जल्दी जमा हो जाता है. अगर यूनिट के आसपास ज्यादा गंदगी हो और एयरफ्लो रुक जाए तो एसी की कूलिंग पर असर पड़ सकता है. इसलिए सर्विस के समय आउटडोर यूनिट की अच्छी तरह सफाई करवाना जरूरी होता है.

इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यूनिट के आसपास हवा आने-जाने के लिए जगह हो. सही वेंटिलेशन मिलने पर एसी गर्म हवा को तेजी से बाहर निकाल पाता है और कूलिंग बेहतर होती है.

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