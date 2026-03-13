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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान

गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान

गर्मी शुरू होते ही एसी का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ऐसे में सीजन से पहले एसी की सर्विस करवा लेना जरूरी होता है. सर्विस के दौरान 3 जरूरी चीजों को खासतौर पर चेक करवाना जरूरी है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Mar 2026 09:05 PM (IST)
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देशभर में मार्च के महीने से ही गर्मी का असर दिखने लगा है. कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और लोगों ने धीरे-धीरे पंखे और एसी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है. हालांकि लंबे समय तक बंद रहने के बाद जब एसी को सीधे चालू किया जाता है. तो कई बार कूलिंग कम मिलती है या मशीन से अजीब आवाजें आने लगती हैं. इस परेशानी से बचने के लिए सीजन की शुरुआत में ही एसी की सर्विस करवा लेना बेहतर माना जाता है. 

सही समय पर सर्विस होने से मशीन की कूलिंग बेहतर रहती है और बिजली की खपत भी कंट्रोल रहती है. अगर सर्विस के दौरान कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो एसी ज्यादा समय तक सही काम करता है और अचानक खराब होने का खतरा भी कम हो जाता है.रे

फ्रिजरेंट लेवल जरूर चेक करवाएं

एसी की कूलिंग काफी हद तक रेफ्रिजरेंट पर डिपेंड करती है. जिसे आम तौर पर एसी गैस कहा जाता है. यही गैस कमरे की गर्म हवा को सोखकर उसे ठंडी हवा में बदलने का काम करती है. अगर एसी में गैस का लेवल कम हो जाए तो कूलिंग कमजोर हो जाती है और मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. 

इसका सीधा असर बिजली के बिल पर भी पड़ सकता है. इसलिए जब भी एसी की सर्विस कराएं टेक्नीशियन से गैस प्रेशर जरूर चेक करवाएं. इसके साथ ही पाइप या कनेक्शन में कहीं लीकेज तो नहीं है. यह भी देखना जरूरी होता है. अगर लीकेज मिलती है तो पहले उसे ठीक करवाना चाहिए. उसके बाद ही गैस भरवाना सही रहता है.

ड्रेन पाइप और वाटर आउटलेट चेक करना जरूरी

एसी कमरे की नमी को कम करता है और इसी प्रोसेस में पानी की बूंदें बनती हैं. यह पानी ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकलता है. अगर यह पाइप धूल या गंदगी की वजह से बंद हो जाए तो पानी बाहर नहीं निकल पाता और इनडोर यूनिट से टपकने लगता है. कई बार इससे दीवार या कमरे में नमी भी बढ़ जाती है. 

इसलिए एसी सर्विसिंग के दौरान ड्रेन पाइप और वाटर आउटलेट की अच्छी तरह जांच करवाना जरूरी होता है. टेक्नीशियन से पाइप की सफाई करवाएं और यह भी देखें कि कहीं पाइप मुड़ा हुआ या लीक तो नहीं है. इससे एसी लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के सही तरीके से काम करता रहता है.

आउटडोर यूनिट की सफाई और वेंटिलेशन का रखें ध्यान

एसी की आउटडोर यूनिट घर के बाहर लगी होती है, इसलिए उस पर धूल, मिट्टी और कचरा जल्दी जमा हो जाता है. अगर यूनिट के आसपास ज्यादा गंदगी हो और एयरफ्लो रुक जाए तो एसी की कूलिंग पर असर पड़ सकता है. इसलिए सर्विस के समय आउटडोर यूनिट की अच्छी तरह सफाई करवाना जरूरी होता है. 

इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यूनिट के आसपास हवा आने-जाने के लिए जगह हो. सही वेंटिलेशन मिलने पर एसी गर्म हवा को तेजी से बाहर निकाल पाता है और कूलिंग बेहतर होती है.

यह भी पढ़ें: कूलर में कर लें ये एक जुगाड़, एसी से ज्यादा होगी कूलिंग और बचेगा बिजली खर्च

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Mar 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Air Conditioner Utility News AC Tips Ac ServicE
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