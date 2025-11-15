हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Numerology: इस तारीख में जन्मे लोग होते हैं लॉयल, प्यार में देते नहीं कभी धोखा!

Numerology: इस तारीख में जन्मे लोग होते हैं लॉयल, प्यार में देते नहीं कभी धोखा!

Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे भी मूलांक हैं जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं. इन मूलांक के लोग बेहद वफादार लव पार्टनर माने जाते हैं. जानिए कौन से हैं वो लकी अंक?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 15 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे भी मूलांक हैं जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं. इन मूलांक के लोग बेहद वफादार लव पार्टनर माने जाते हैं. जानिए कौन से हैं वो लकी अंक?

प्यार में वफादार जन्म तिथियां

अंक ज्योतिष में कुछ ऐसे मूलांक हैं जिनके लिए प्यार का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्व रखता है. इसके अलावा ये लोग कभी भी अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ते हैं. चाहे इनके रिश्ते में कितने ही अप एंड डाउन क्यों न आए. ये लोग अपने पसंददीदा व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं.
अंक ज्योतिष के अनुसार जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 29 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग कभी भी अपने पार्टनर का साथ बीच में नहीं छोड़ते हैं.
2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग पर चंद्रमा की विशेष कृपा होती है. ये लोग भावुक होने के साथ पालन पोषण और सच्चे प्यार में विश्वास करते हैं.
6, 15, 24 शुक्र जनित व्यक्ति होते हैं. जिनमें पार्टनर के प्रति वफादरी, कामुक और माफ करने की भावना होती है, जो इनके रिश्ते को टूटने से बचाती है.
7, 16, 25 नेपच्यून (वरुण) जनित लोग होते हैं. ये लोग प्यार में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं. इसके अलावा इन्हें दिखावे के प्यार में जरा सा भी भरोसा नहीं होता है.
9, 18, 27 मंगल जनित होते हैं, जो अपने पार्टनर का ख्याल और उनका सम्मान करते हैं. इसके अलावा ये लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में भरोसा रखते हैं.
3, 12, 21, 30 बृहस्पति जनित होता है, जो प्रेम में धैर्य और विश्वास पर भरोसा रखते हैं. अपने पार्टनर के अलावा किसी अन्य की तरफ देखना इन्हें पसंद नहीं है.
17, 26 शुक्र जनित होते हैं जो प्रेम में धीरज रखने के साथ मुश्किल समय में भी पार्टनर का साथ नहीं छोड़ते हैं.
11, 22 गुरु की विशेष कृपा होती है. इस अंक के लोग पार्टनर के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के साथ हमेशा उनका साथ देते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 04:00 PM (IST)
