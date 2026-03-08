हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वKuwait Oil Cut: कुवैत के फैसले से पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन! ईरान युद्ध के बीच ऐसा क्या हुआ कि परेशान हो गए शहबाज?

Kuwait Oil Cut: कुवैत के फैसले से पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन! ईरान युद्ध के बीच ऐसा क्या हुआ कि परेशान हो गए शहबाज?

US Iran War: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच कुवैत ने सुरक्षा खतरे का हवाला देकर तेल उत्पादन घटाने का फैसला लिया है. होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 08 Mar 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी असर डालने लगा है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच कई तेल उत्पादक देश उत्पादन और निर्यात को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं. इन फैसलों से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.

हाल ही में कतर ने LNG के निर्यात को लेकर अहम फैसला लिया था. अब कुवैत ने भी तेल उत्पादन घटाने का ऐलान कर दिया है. कुवैत की सरकारी कंपनी Kuwait Petroleum Corporation (KPC) ने 7 मार्च को जारी बयान में कहा कि क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण यह फैसला जोखिम प्रबंधन और व्यापार रणनीति के तहत लिया गया है. हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि उत्पादन में कितनी कटौती की जाएगी.

 कुवैत की सरकारी कंपनी का फैसला

ब्लूमर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की सरकारी कंपनी ने कहा कि Strait of Hormuz में बढ़ते खतरे के कारण जहाजों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है. इसी वजह से एहतियात के तौर पर तेल उत्पादन कम करने का निर्णय लिया गया है. कुवैत का कहना है कि अगर क्षेत्रीय हालात सामान्य होते हैं तो इस फैसले की फिर से समीक्षा की जाएगी और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. कुवैत दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है. फरवरी में उसने प्रतिदिन लगभग 26 लाख बैरल तेल का उत्पादन किया था. ऐसे में उसके उत्पादन में किसी भी बदलाव का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में उत्पादन और निर्यात पर असर पड़ा है. इराक के तेल क्षेत्रों में भी उत्पादन में गिरावट आई है और यह रोजाना लगभग 15 लाख बैरल तक कम हो चुका है. जहाजरानी के जोखिम बढ़ने के कारण निर्यात मार्गों और भंडारण सुविधाओं पर दबाव बढ़ गया है.

संयुक्त अरब अमीरात के लिए टेंशन

इस बीच संयुक्त अरब अमीरात को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगर समुद्री रास्तों में बाधा बनी रहती है तो वह भी उत्पादन कम करने वाला अगला बड़ा देश हो सकता है. दरअसल ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है. यहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल का परिवहन होता है. इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है. इस पूरे संकट का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ता दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान पहले से ही ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है.

रिपोर्टों के मुताबिक देश के पास कच्चे तेल और गैस का सीमित भंडार ही बचा है. स्थिति इसलिए और गंभीर हो गई है क्योंकि हाल ही में कतर ने पाकिस्तान को नोटिस भेजकर LNG सप्लाई रोकने की चेतावनी दी है. पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि अगर कतर की सप्लाई बंद होती है तो देश में ऊर्जा संकट और गहरा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की करीब 99 प्रतिशत LNG जरूरत कतर से पूरी होती है.

पाकिस्तान में कहां से आता है तेल?

कुवैत का तेल उत्पादन घटाने का फैसला भी पाकिस्तान के लिए नई चुनौती बन सकता है. पाकिस्तान अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और कुवैत उसके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है. आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान कुवैत से हर दिन लगभग 40 हजार से 60 हजार बैरल तक पेट्रोलियम उत्पाद और कच्चा तेल आयात करता है.

Published at : 08 Mar 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Pakistan World News In Hindi Iran War Strait Of Hormuz KUWAIT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Kuwait Oil Cut: कुवैत के फैसले से पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन! ईरान युद्ध के बीच ऐसा क्या हुआ कि परेशान हो गए शहबाज?
कुवैत के फैसले से पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन! ऐसा क्या हुआ कि परेशान हो गए शहबाज?
विश्व
US Israel Iran War Live: अमेरिका ने ईरान के तेहरान में किया भयानक हमला, तेल डिपो में लगी आग, आसमान में धुएं का गुबार
Live: अमेरिका ने ईरान पर किया भयानक हमला, तेल डिपो में लगी आग, आसमान में धुएं का गुबार
विश्व
US Iran War: 'हमें अब जरूरत नहीं है...', ईरान से जंग के बीच ब्रिटेन के PM पर क्यों फायर हुए डोनाल्ड ट्रंप
'हमें अब जरूरत नहीं है...', ईरान से जंग के बीच ब्रिटेन के PM पर क्यों फायर हुए डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
जोहरान ममदानी के घर के बाहर बम से अटैक की कोशिश, पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध, जानें पूरा मामला
जोहरान ममदानी के घर के बाहर बम से अटैक की कोशिश, पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर क्या कह रहा फलोदी सट्टा बाजार, भारत न्यूज़ीलैंड में किसका पलड़ा भारी?
वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर क्या कह रहा फलोदी सट्टा बाजार, भारत-न्यूजीलैंड में से किसका पलड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'यह बनावट है...', आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया
'यह बनावट है...', आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
शाहरुख के बाद अब सलमान खान संग बनेंगी नयनतारा की जोड़ी? इस फिल्म में साथ आएंगे नजर!
शाहरुख के बाद अब सलमान खान संग बनेंगी नयनतारा की जोड़ी? इस फिल्म में साथ आएंगे नजर!
क्रिकेट
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
इंडिया
West Bengal: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं संभल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा, आपस में करने जा रहे शादी
कितने पढ़े-लिखे हैं संभल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा, आपस में करने जा रहे शादी
लाइफस्टाइल
Sundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें
365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget