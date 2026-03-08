Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) सोमवार, 9 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.

ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-

आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

Career: काम के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

काम के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. Finance: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन शुभ है, धन लाभ के अवसर मिलेंगे.

आर्थिक दृष्टिकोण से दिन शुभ है, धन लाभ के अवसर मिलेंगे. Personal: परिवार में माहौल पक्ष में रहेगा. आपसी मतभेद दूर होंगे और खुशहाली आएगी.

परिवार में माहौल पक्ष में रहेगा. आपसी मतभेद दूर होंगे और खुशहाली आएगी. शुभ रंग: सुर्ख लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)

आज स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं. मौसमी बीमारियों के प्रति सावधानी बरतें.

Career: कार्यक्षेत्र में विरोधी आपके बनते काम में अड़चन पैदा कर सकते हैं. सतर्क रहें.

कार्यक्षेत्र में विरोधी आपके बनते काम में अड़चन पैदा कर सकते हैं. सतर्क रहें. Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक भागदौड़ में धन व्यय हो सकता है.

खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक भागदौड़ में धन व्यय हो सकता है. Personal: परिवार में पत्नी से किसी बात पर विवाद संभव है. वाणी पर संयम रखें.

परिवार में पत्नी से किसी बात पर विवाद संभव है. वाणी पर संयम रखें. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन अत्यधिक भागदौड़ वाला रहेगा. कार्य की अधिकता के कारण शारीरिक थकावट महसूस होगी.

Career: व्यापार-व्यवसाय में बदलाव के लिए समय ठीक नहीं है. पार्टनर से धोखा मिल सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में बदलाव के लिए समय ठीक नहीं है. पार्टनर से धोखा मिल सकता है. Finance: नया निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें.

नया निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें. Personal: परिवार में किसी सदस्य से विवाद होने की संभावना है. शांति बनाए रखें.

परिवार में किसी सदस्य से विवाद होने की संभावना है. शांति बनाए रखें. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके मान-सम्मान में वृद्धि करने वाला है. किसी बड़े समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

Career: आपके व्यक्तित्व को सराहा जाएगा और सम्मानित किया जा सकता है.

आपके व्यक्तित्व को सराहा जाएगा और सम्मानित किया जा सकता है. Finance: स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन विवादों से दूर रहकर आर्थिक हानि से बचें.

स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन विवादों से दूर रहकर आर्थिक हानि से बचें. Personal: बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है. पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है. पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. शुभ रंग: चमकीला सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन बहुत खुशमिजाज रहने वाला है. कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

Career: नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. Finance: रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. Personal: पारिवारिक समस्याओं में राहत मिलेगी. पार्टनर के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे.

पारिवारिक समस्याओं में राहत मिलेगी. पार्टनर के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने का है. किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय न लें.

Career: नया काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटा लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

नया काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटा लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. Finance: निवेश के मामले में किसी पर भरोसा न करें, ठगे जाने की आशंका है.

निवेश के मामले में किसी पर भरोसा न करें, ठगे जाने की आशंका है. Personal: परिवार के पुराने मतभेद दूर होंगे, लेकिन जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय रहेगा.

परिवार के पुराने मतभेद दूर होंगे, लेकिन जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय रहेगा. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 7

आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि का दिन है. नई संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं.

Career: प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश करने का मन बन सकता है.

प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश करने का मन बन सकता है. Finance: किसी को बड़ी धनराशि उधार न दें, वापस मिलना कठिन होगा.

किसी को बड़ी धनराशि उधार न दें, वापस मिलना कठिन होगा. Personal: परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं. पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं. पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी राहत लेकर आएगा. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

Career: कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी. व्यापार में बड़ी साझेदारी हो सकती है.

कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी. व्यापार में बड़ी साझेदारी हो सकती है. Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बड़े सौदे लाभकारी सिद्ध होंगे.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बड़े सौदे लाभकारी सिद्ध होंगे. Personal: परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक चिंता बनी रह सकती है.

परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक चिंता बनी रह सकती है. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

आज लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

Career: कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है.

कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है. Finance: कहीं से अचानक बड़ा आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं.

कहीं से अचानक बड़ा आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं. Personal: माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. वाहन सावधानी से चलाएं.

माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. वाहन सावधानी से चलाएं. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन मानसिक उलझनों से भरा रह सकता है. पारिवारिक और व्यापारिक समस्याओं के कारण तनाव रहेगा.

Career: व्यापार में आर्थिक गिरावट महसूस हो सकती है. धैर्य से काम लें.

व्यापार में आर्थिक गिरावट महसूस हो सकती है. धैर्य से काम लें. Finance: धन के लेनदेन में सावधानी बरतें, मानसिक चिंता बढ़ सकती है.

धन के लेनदेन में सावधानी बरतें, मानसिक चिंता बढ़ सकती है. Personal: पत्नी और बच्चों के भविष्य को लेकर कोई बड़ा और कड़ा निर्णय ले सकते हैं.

पत्नी और बच्चों के भविष्य को लेकर कोई बड़ा और कड़ा निर्णय ले सकते हैं. शुभ रंग: गहरा नीला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन सावधानी बरतने का है. पुराने विवाद दोबारा उभर सकते हैं जो कानूनी परेशानी का कारण बन सकते हैं.

Career: विरोधी आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे. कार्यस्थल पर सतर्क रहें.

विरोधी आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे. कार्यस्थल पर सतर्क रहें. Finance: शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से आज बचें, हानि की आशंका है.

शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से आज बचें, हानि की आशंका है. Personal: बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिससे परिवार में परेशानी महसूस होगी.

बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिससे परिवार में परेशानी महसूस होगी. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से आज का दिन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

Career: व्यापार में कोई बड़ी पार्टनरशिप डील फाइनल हो सकती है. आय के नए स्रोत बनेंगे.

व्यापार में कोई बड़ी पार्टनरशिप डील फाइनल हो सकती है. आय के नए स्रोत बनेंगे. Finance: पुराना रुका हुआ धन वापस मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

पुराना रुका हुआ धन वापस मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. Personal: परिवार के साथ सुखद यात्रा के योग हैं. घर में किसी उत्सव का माहौल रहेगा.

परिवार के साथ सुखद यात्रा के योग हैं. घर में किसी उत्सव का माहौल रहेगा. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

यह भी पढ़ें- Women's Day 2026: आज की महिला है करियर-ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट और फेवरलेस, इन ग्रहों की मजबूती बनाती है इन्हें Boss Lady

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.