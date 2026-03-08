Makar Weekly Rashifal 2026: मकर राशि के लिए चुनौतियों भरा है सप्ताह, आने वाले 7 दिन रखें धैर्य

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Weekly Rashifal 2026: मकर राशि के लिए चुनौतियों भरा है सप्ताह, आने वाले 7 दिन रखें धैर्य

Makar Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: मकर राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Mar 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: मकर राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग मिला-जुला साबित होने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं रहेंगी. बीते कुछ सप्ताह से आप जिन समस्याओं के चलते परेशान रहे हैं, वह बनी रहने वाली हैं. ऐसे में आपको बड़े धैर्य और विवेक के साथ उनका समाधान खोजने की जरूरत रहेगी. जल्दबाजी में लिए गए फैसले आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर ही कदम आगे बढ़ाएं.
  • इस दौरान आप किसी भी योजना या कारोबार में धन लगाते समय किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें और पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें. निवेश से जुड़े मामलों में सतर्क रहना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा. छोटी सी लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है.
  • इस दौरान वाहन आदि चलाते समय बेहद सावधान रहें, अन्यथा चोट-चपेट लगने की आशंका है. यात्रा या बाहर निकलते समय सतर्कता बरतना आपके लिए लाभकारी रहेगा. यदि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो ध्यान रखें कि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है. किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल अवश्य कर लें.
  • मिड वीक कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है. हालांकि यह यात्रा थोड़ी थकान भरी हो सकती है. यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखने की जरूरत रहेगी. एम्प्लॉयड पर्सन को अनचाही जगह पर तबादला हो सकता है, जिसके कारण उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
  • इस दौरान अनावश्यक खर्चों के चलते भी मन खिन्न रहेगा और बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है. ऐसे में खर्चों पर नियंत्रण रखना ही बेहतर रहेगा.
  • प्रेम संबंध की दृष्टि से आपको बेहद सावधानी के साथ अपने कदम बढ़ाने की जरूरत रहेगी. लव पार्टनर के साथ किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए खुद ही आगे बढ़कर पहल करें. संवाद और समझदारी से रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है.
  • खट्टी-मीठी तकरार के साथ आपका मैरिड लाइफ सामान्य रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें. हालांकि लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, इसलिए उनकी देखभाल और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा.

ये भी पढ़ें: Dhanu Weekly Rashifal 2026: धनु राशि की लाइफ में रहेगा उतार-चढ़ाव, पढ़ें 8 से 14 मार्च का वीकली राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Capricorn Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
