ICAI CA फाउंडेशन और इंटर नतीजे जारी, यहां देखें अपना ऑनलाइन स्कोरकार्ड तुरंत

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 8 मार्च 2026 को CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट जनवरी 2026 परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा का आयोजन 18, 20, 22 और 24 जनवरी 2026 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था, जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम ICAI की आधिकारिक वेबसाइटों icai.org और icai.nic.in पर देख सकते हैं.

उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर का यूज करके आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही ICAI ने अखिल भारतीय मेरिट सूची और परीक्षा के कुल पास प्रतिशत भी जारी कर दिए हैं. परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों के नाम भी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं.

ICAI CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परिणाम कैसे देखें

1. ICAI परिणाम देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले icai.nic.in/caresult पर जाएं.

2. CA इंटर/CA फाउंडेशन रिजल्ट जनवरी 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, जो आपको परीक्षा केंद्र द्वारा दिए गए थे.

4. स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को सही तरीके से टाइप करें.

5. सबमिट बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्कोरकार्ड सही नहीं तो क्या करें?

अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि उसके स्कोरकार्ड में कोई गलती हुई है, तो वह ICAI के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आंसर शीट की रिचेक या वेरिफिकेशन न के लिए अपील कर सकता है. यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जिन्हें कैलक्युलेशन में या जोड़ में गलती होने का संदेह है.

इन बातों का रखें ध्यान

1. स्कोरकार्ड डाउनलोड करते समय सुनिश्चित करें कि आपने अपना नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और योग्यता स्थिति सही तरीके से देख लिया है.

2. यह जानकारी भविष्य में नौकरी, higher studies या अन्य अकादमिक कार्यों के लिए जरूरी होती है.

3. ICAI की आधिकारिक वेबसाइट से ही परिणाम डाउनलोड करना सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है.

