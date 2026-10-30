तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और सहकर्मियों के सहयोग से शानदार परिणाम हासिल होंगे. ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन व्यापारियों को किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तें ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए. खरीदारी और मनोरंजन पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए उधारी से बचें और भविष्य की जरूरतों के लिए बजट का पालन करें. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और पुराने मतभेद सुलझेंगे; किसी विवाद में बिना पूरी बात जाने किसी का पक्ष न लें. लगातार काम करने से शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सतर्क रहें और विश्राम लें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग संबल देगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग आसमानी है. मंदिर में कपूर का दान करें.