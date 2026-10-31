दिल्ली में बारिश से 75 सालों बाद पारा पहुंचा 20.7 डिग्री, तापमान में भारी गिरावट

दिल्ली-एनसीआर में चक्रवाती तूफान अर्नब का आसर पड़ने से तापमान में 2 दिनों से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. मौसम में ये बदलाव कुछ ऐसा हुआ है कि 30 अक्टूबर को इसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. रिकॉर्ड ये कि 1951 के बाद 30 अक्टूबर को सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है और ये 20.7 डिग्री रहा.

इससे पहले 25 अक्टूबर 1975 को 21.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था. वहीं, मयूर विहार में 20 डिग्री, पालम में 20.5 औ अयानगर में 20.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान राजधानी में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हालांकि, बारिश के कारण दिल्ली के कुछ इलाकों में ट्रैफिक पर असर भी देखने को मिला.

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दिल्ली का AQI पहुंचा 60

वहीं, बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर की हवा में भी सुधार देखने को मिला है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), जो बुधवार और गुरुवार को 200 से ऊपर ('खराब' श्रेणी) था. शुक्रवार सुबह 4 बजे तक गिरकर 133 हो गया, जबकि शाम 4 बजे तक ये गिरकर AQI 60 पर आ गया, जोकि संतोषजनक श्रेणी में आता है.

आज आसमान में आंशिक बादल

दिल्ली-NCR में आज आसमान में हल्के बादल रहेंगे और दिन में धूप निकलेगी. IMD के अनुसार, 1 और 2 नवंबर तक आसमान साफ होने और मौसम के स्थिर होने की संभावना है. आज शनिवार (31 अक्टूबर) को दिन के दौरान 5-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान अधिकतम तापमन 23-25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है.

बारिश ने भी बनाया रिकॉर्ड

वहीं, बारिश ने भी अक्टूबर में रिकॉर्ड स्थापित किया है. दिल्ली में पिछले चार सालों में अक्टूबर के किसी एक दिन में होने वाली ये सबसे अधिक बारिश साबित हुई है. इस महीने दिल्ली में 123.3 मिमी बारिश दर्ज की गई है. अक्टूबर के महीने में सामान्य तौर पर सिर्फ 15.1 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार ये सामान्य से 717 प्रतिशत अधिक है. शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक में सबसे अधिक बारिश लोधी रोड में 63.4 मिमी, सफदरजंग में 61.4 मिमी, अयानगर में 55.4 मिमी और रिज में 50.3 मिमी दर्ज किया गया है. वहीं, अक्टूबर महीने में 30 तारीख की सुबह तक हुई कुल बारिश के रिकॉर्ड को देखें तो सबसे अधिक लोधी रोड इलाके में 130.6 मिमी, रिज में 126.7 मिमी, सफदरजंग में 123.3 और अयानगर में 104.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है.

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