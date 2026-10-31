मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने और रुके हुए कार्यों को गति देने का रहेगा. अधिकारियों के सामने अपने विचार स्पष्टता से रखें और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें; व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा. किसी पुराने भुगतान के मिलने या आय के नए साधन बनने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि उत्साह में आकर अनावश्यक खरीदारी से बचें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के सदस्यों से बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा, बशर्ते अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और दूसरों की राय को पूरी तरह खारिज न करें. काम की अधिकता से होने वाली थकान से बचने हेतु खानपान और व्यायाम का ध्यान रखें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नारंगी है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.