Aaj Ka Singh Rashifal 31 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 तक आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़ा भाई-बहन व नेटवर्क स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप अपने मुनाफे (Profit) और नियमित आय को बढ़ाने के जो भी प्रयास करेंगे, उनमें आपको शानदार सफलता हासिल होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

31 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और सिद्ध योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक दोपहर काल (लाभ-अमृत): दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और विदेशी उत्पादों में लाभ: व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन की शुरुआत में जबर्दस्त धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं. जो कारोबारी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (Import-Export) के व्यवसाय से जुड़े हैं, विदेशी कंपनियों के साथ डील करते हैं या विदेशी उत्पादों की बिक्री का काम करते हैं, उन्हें उम्मीद से बढ़कर वित्तीय लाभ मिलेगा. हालांकि, दोपहर के बाद व्यावसायिक लेन-देन में कुछ अप्रत्याशित अड़चनें या रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें.

मार्केट में टॉप ब्रांड वैल्यू, ज्वेलरी व ऑटोमोबाइल में बंपर सेल्स: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजार में आपके ब्रांड की वैल्यू और प्रतिष्ठा शीर्ष पर रहेगी. विशेष रूप से ज्वेलरी (आभूषण) और ऑटोमोबाइल (वाहन) सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन रिकॉर्ड तोड़ और बंपर बिक्री (Bumper Sales) दर्ज कराने वाला साबित होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

पेंडिंग काम पूरे होंगे, मीडिया-डिजाइनिंग वालों को अवार्ड: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दफ्तर में आज का दिन बेहद लाभदायक और अनुकूल रहेगा. आप दैनिक कार्य गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे और लंबे समय से अटके पड़े पेंडिंग कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से निपटाने में सफल होंगे. मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ग्राफिक या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल्स को आज कोई बड़ा और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट मिल सकता है अथवा उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित या अवार्ड से नवाजा जा सकता है.

जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें: कार्यस्थल (Workspace) पर अपनी महत्वपूर्ण फाइल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और आधिकारिक दस्तावेजों को अत्यधिक संभालकर और सुरक्षित रखें; लापरवाही से कोई जरूरी पेपर इधर-उधर होने पर परेशानी खड़ी हो सकती है.

3. लव, फैमिली, छात्र व फिटनेस (Family, Love & Education)

वीकेंड पर दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम, साथी के प्रति गहरा स्नेह: जीवन की सार्थकता हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में ही छिपी है. इस वीकेंड पर आप अपने पार्टनर के प्रति अगाध प्रेम और भावनात्मक स्नेह महसूस करेंगे. शादीशुदा जोड़ों के आपसी रिश्ते में विश्वास और आकर्षण में जबर्दस्त वृद्धि होगी.

छात्रों का फिटनेस पर रहेगा फोकस: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपने अध्ययन और कर्म के साथ-साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी विशेष ध्यान केंद्रित रखेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश चंद्रमा से ऊर्जा और मानसिक ताजगी बनी रहेगी. दोपहर बाद अत्यधिक व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है; पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और विश्राम लें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार और सिद्ध योग के पावन संयोग पर एकादश भाव के चंद्रमा और शनि देव के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को काले चने, भोजन या तांबे-लोहे की वस्तु भेंट करें. इससे व्यापार में आ रही दोपहर बाद की बाधाएं दूर होंगी, दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ेगा और धन प्रवाह निरंतर बना रहेगा.

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