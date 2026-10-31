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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 31 October 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी अड़चनें और मार्केट में भारी लॉस का अलर्ट, बिजनेस में शॉर्टकट से बचें; पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Kark Rashifal 31 October 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी अड़चनें और मार्केट में भारी लॉस का अलर्ट, बिजनेस में शॉर्टकट से बचें; पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Kark Rashifal 31 October 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 12वें चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में लॉस का अलर्ट, जॉब में सतर्कता, पारिवारिक तनाव और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Oct 2026 08:38 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 31 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 तक आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, कानूनी उलझनें, मानसिक तनाव व दूरस्थ स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपको कानूनी दांवपेच, कागजी औपचारिकताओं और सरकारी नियमों में विशेष सावधानी बरतनी होगी; जरा सी लापरवाही कानूनी कष्टों का कारण बन सकती है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

  • दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि
  • नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्ध योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात आपकी अपनी राशि (कर्क राशि) में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):
  • दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक
  • दोपहर काल (लाभ-अमृत): दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कानूनी या वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Market Trend)

प्रतियोगी कम रेट में ले जाएंगे ऑर्डर, गलत रास्तों से बचें: बाजार में आपकी तुलना में कोई अन्य प्रतिस्पर्धी कम रेट कोट करके बड़ा ऑर्डर अपने पाले में कर सकता है, जिससे आपका मन व्यवसाय से उचट सकता है. ऐसी स्थिति में धैर्य रखें और त्वरित लाभ के लिए किसी भी गैर-कानूनी या अनुचित तरीके (Unfair Means) का सहारा न लें; नियमों का पालन करना ही आपको बचाएगा.

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मार्केट ट्रेंड उल्टा चलने से भारी नुकसान, निवेश टालें: आज बाजार का ट्रेंड और हवा आपके पूर्व अनुमान से बिल्कुल विपरीत दिशा में चल सकती है, जिसके कारण बड़ा आर्थिक नुकसान (Loss) होने का अंदेशा रहेगा. ग्राहकों की शिकायतों का अंबार लग सकता है. किसी भी नए प्रोजेक्ट या स्टॉक में पूंजी का नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से विचार-विमर्श अवश्य कर लें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में तीखी बहस से बचें, उग्र स्वभाव पर रखें लगाम: कार्यस्थल (Workspace) पर मानसिक दबाव के चलते आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा और उग्र हो सकता है. किसी सहकर्मी, क्लाइंट या सीनियर से तीखी बहस या झड़प होने की प्रबल आशंका है; वाणी पर कड़ा संयम रखें.

रोजगार के लिहाज से कमजोर दिन, अतिरिक्त मेहनत जरूरी: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) इस समय अपने करियर को प्राथमिकता दें और इधर-उधर के विवादों से दूर रहें. नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी आपको सामान्य से कहीं अधिक अतिरिक्त प्रयास करना होगा. कुल मिलाकर रोजगार के मोर्चे पर आज का दिन आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

वैवाहिक तनाव, भौतिक सुख में कमी व गलत आकर्षण का खतरा: घर-परिवार में भौतिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है और आपका दांपत्य जीवन सामान्य से थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. विशेष रूप से अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) को सावधान रहने की जरूरत है; किसी अनुपयुक्त या गलत छवि वाले व्यक्ति के प्रति आपका तात्कालिक आकर्षण आपके पूरे भविष्य को अंधकार में डाल सकता है.

गृह क्लेश से छात्रों व खिलाड़ियों का ध्यान भटकेगा: घर में चल रही पारिवारिक खींचतान और क्लेश के चलते विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) मानसिक अवसाद महसूस करेंगे, जिससे वे अपने फील्ड और अभ्यास पर एकाग्र नहीं हो पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. दिनभर शांत रहने का प्रयास करें और अत्यधिक उत्तेजना से बचें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार और सिद्ध योग के पावन अवसर पर द्वादश भाव के चंद्रमा और शनि देव के दुष्प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले कंबल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. इससे कानूनी उलझनें दूर होंगी, व्यावसायिक नुकसान की भरपाई होगी और मानसिक तनाव में राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Oct 2026 07:55 AM (IST)
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