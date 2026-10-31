Aaj Ka Kark Rashifal 31 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 तक आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, कानूनी उलझनें, मानसिक तनाव व दूरस्थ स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपको कानूनी दांवपेच, कागजी औपचारिकताओं और सरकारी नियमों में विशेष सावधानी बरतनी होगी; जरा सी लापरवाही कानूनी कष्टों का कारण बन सकती है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

31 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्ध योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात आपकी अपनी राशि (कर्क राशि) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात आपकी अपनी राशि (कर्क राशि) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक दोपहर काल (लाभ-अमृत): दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कानूनी या वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए कानूनी या वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Market Trend)

प्रतियोगी कम रेट में ले जाएंगे ऑर्डर, गलत रास्तों से बचें: बाजार में आपकी तुलना में कोई अन्य प्रतिस्पर्धी कम रेट कोट करके बड़ा ऑर्डर अपने पाले में कर सकता है, जिससे आपका मन व्यवसाय से उचट सकता है. ऐसी स्थिति में धैर्य रखें और त्वरित लाभ के लिए किसी भी गैर-कानूनी या अनुचित तरीके (Unfair Means) का सहारा न लें; नियमों का पालन करना ही आपको बचाएगा.

मार्केट ट्रेंड उल्टा चलने से भारी नुकसान, निवेश टालें: आज बाजार का ट्रेंड और हवा आपके पूर्व अनुमान से बिल्कुल विपरीत दिशा में चल सकती है, जिसके कारण बड़ा आर्थिक नुकसान (Loss) होने का अंदेशा रहेगा. ग्राहकों की शिकायतों का अंबार लग सकता है. किसी भी नए प्रोजेक्ट या स्टॉक में पूंजी का नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से विचार-विमर्श अवश्य कर लें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में तीखी बहस से बचें, उग्र स्वभाव पर रखें लगाम: कार्यस्थल (Workspace) पर मानसिक दबाव के चलते आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा और उग्र हो सकता है. किसी सहकर्मी, क्लाइंट या सीनियर से तीखी बहस या झड़प होने की प्रबल आशंका है; वाणी पर कड़ा संयम रखें.

रोजगार के लिहाज से कमजोर दिन, अतिरिक्त मेहनत जरूरी: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) इस समय अपने करियर को प्राथमिकता दें और इधर-उधर के विवादों से दूर रहें. नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी आपको सामान्य से कहीं अधिक अतिरिक्त प्रयास करना होगा. कुल मिलाकर रोजगार के मोर्चे पर आज का दिन आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

वैवाहिक तनाव, भौतिक सुख में कमी व गलत आकर्षण का खतरा: घर-परिवार में भौतिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है और आपका दांपत्य जीवन सामान्य से थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. विशेष रूप से अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) को सावधान रहने की जरूरत है; किसी अनुपयुक्त या गलत छवि वाले व्यक्ति के प्रति आपका तात्कालिक आकर्षण आपके पूरे भविष्य को अंधकार में डाल सकता है.

गृह क्लेश से छात्रों व खिलाड़ियों का ध्यान भटकेगा: घर में चल रही पारिवारिक खींचतान और क्लेश के चलते विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) मानसिक अवसाद महसूस करेंगे, जिससे वे अपने फील्ड और अभ्यास पर एकाग्र नहीं हो पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. दिनभर शांत रहने का प्रयास करें और अत्यधिक उत्तेजना से बचें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार और सिद्ध योग के पावन अवसर पर द्वादश भाव के चंद्रमा और शनि देव के दुष्प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले कंबल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. इससे कानूनी उलझनें दूर होंगी, व्यावसायिक नुकसान की भरपाई होगी और मानसिक तनाव में राहत मिलेगी.

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