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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होगी आप? पार्टी ने किया साफ

रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होगी आप? पार्टी ने किया साफ

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी एक नवंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की रैली में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वह गठबंधन का हिस्सा नहीं है. उन्होंने SIR के बहाने देशभर में वोट चोरी होने का आरोप लगाया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 31 Oct 2026 06:43 AM (IST)
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आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक नवंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की रैली को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि यह INDIA गठबंधन की रैली है और आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि वह इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है. 

हालांकि, उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर देशभर में 13 करोड़ 37 लाख वोट काटे गए हैं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया रद्द करने की मांग दोहराई.

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1 नवंबर की रैली में शामिल नहीं होगी AAP

संजय सिंह ने कहा कि एक नवंबर को होने वाली रैली INDIA गठबंधन की है. आम आदमी पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है. इसलिए रैली में पार्टी की भागीदारी को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR रद्द करने की मांग

संजय सिंह ने कहा कि ‘वोट चोरी’ का मुद्दा आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है. उनके मुताबिक, देशभर में SIR की आड़ में 13 करोड़ 37 लाख वोट चोरी किए गए हैं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उन्हें पद से हटाकर जेल भेजा जाना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ यानी तार्किक विसंगतियों के नाम पर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए गए हैं, तो पश्चिम बंगाल में हुआ चुनाव अवैध है और उसे रद्द किया जाना चाहिए.

कई राज्यों में दोबारा चुनाव कराने की मांग

संजय सिंह ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में ही मतदाता सूची से 40 हजार नाम हटाए गए. उन्होंने मांग की कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी रद्द किया जाए.

उन्होंने कहा कि बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित जिन राज्यों में इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, वहां नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए. उनकी यह मांग लोकसभा और विधानसभा, दोनों चुनावों पर लागू होती है. जिन चुनावों में ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं, उन्हें रद्द कर दोबारा कराया जाना चाहिए. 

यह भी पढ़िएः ISRO ने लॉन्च किया NVS-03 सैटेलाइट, नेविगेशन सिस्टम को मिलेगी मजबूती

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 31 Oct 2026 06:26 AM (IST)
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