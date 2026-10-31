Aaj Ka Kanya Rashifal 31 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 तक आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर, सामाजिक प्रभाव व अधिकार स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप जिस भी नए कार्य या प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेंगे, उसमें निश्चित रूप से पूरी सफलता हासिल करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

31 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और सिद्ध योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक दोपहर काल (लाभ-अमृत): दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

ग्लोबल कंसल्टेंसी से पार्टनरशिप, टर्निंग पॉइंट बनेगी डील: त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रतिष्ठित ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म के साथ हाथ मिलाना आपके और आपके कारोबार के लिए एक बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' साबित होगा. अपनी अथक मेहनत के दम पर आप बाजार में नाम रोशन करेंगे, हालांकि कुछ पेशेवर व कानूनी मुद्दों को लेकर मन में हल्की चिंता भी बनी रह सकती है.

कम्युनिकेशन स्किल्स से बड़ा ऑर्डर, लाइफ पार्टनर का सहयोग: बाजार में आपकी बेहतरीन संवाद शैली (Communication Skills) और वाकपटुता आपको क्लाइंट्स से एक बड़ा ऑर्डर दिलाने में मददगार साबित होगी, जिससे आपकी साख और इमेज में जबर्दस्त इजाफा होगा. व्यवसाय में आपके और आपके जीवनसाथी (Life Partner) के संयुक्त प्रयासों से धन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार साफ दिखाई देगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरी में अचानक धन लाभ की सूचना, वर्कप्लेस पर बढ़ेगा काम: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज कार्यक्षेत्र में किसी पुराने इंसेंटिव, एरियर या बोनस के जरिए अचानक धन लाभ होने की सुखद सूचना मिल सकती है.

अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए रहें तैयार: कार्यस्थल (Workspace) पर आपके समर्पण को देखते हुए प्रबंधन आपकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ा सकता है. आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क या विशेष प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसे पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करें.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Weekend & Health)

धार्मिक कार्यों में खर्च, भाई-बहनों संग बीतेगा वीकेंड: आज आपका रुझान पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों की ओर रहेगा, जिसमें आप दिल खोलकर धन भी खर्च करेंगे. वीकेंड पर भाई-बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण और यादगार समय बीतेगा. वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद, प्रेमपूर्ण और सामंजस्य से भरा रहेगा.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को शुभ समाचार: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students), कलाकारों और खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) के लिए दिन पूरी तरह अनुकूल रहेगा; इस वीकेंड किसी प्रतियोगिता, परीक्षा परिणाम या चयन से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षमता बनी रहेगी. हालांकि, काम की अधिकता और भागदौड़ के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव हो सकता है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात्रि में समय पर विश्राम करें.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार और सिद्ध योग के पावन संयोग पर दशम भाव के चंद्रमा और कर्मफलदाता शनि देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, काले तिल और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद, सफाईकर्मी या दिव्यांग व्यक्ति को काले कंबल, जूते-चप्पल अथवा भोजन का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही पेशेवर चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे और व्यापारिक साझेदारियां सफल रहेंगी.

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