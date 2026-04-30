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Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर शाम में होगी पूजा, जानें प्रदोष काल में पूजा का समय
Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह भगवान विष्णु का उग्र और सबसे शक्तिशाली अवतार है. मान्यता है कि, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी पर भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान प्रदोष काल यानी संध्याकाल में प्रकट हुए थे.
नरसिंह जयंती 2026 पूजा शुभ मुहूर्त
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Published at : 30 Apr 2026 11:02 AM (IST)
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