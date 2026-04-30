Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर शाम में होगी पूजा, जानें प्रदोष काल में पूजा का समय

पुराणों के अनुसार, भगवान विष्णु के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए प्रदोष काल में नृसिंह अवतार लिया था. इसलिए इस तिथि पर नृसिंह जयंती मनाई जाती है और प्रदोष काल यानी शाम के समय भगवान की पूजा की जाती है.