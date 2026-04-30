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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNarasimha Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर शाम में होगी पूजा, जानें प्रदोष काल में पूजा का समय

Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर शाम में होगी पूजा, जानें प्रदोष काल में पूजा का समय

Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह भगवान विष्णु का उग्र और सबसे शक्तिशाली अवतार है. मान्यता है कि, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी पर भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान प्रदोष काल यानी संध्याकाल में प्रकट हुए थे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Apr 2026 11:02 AM (IST)
Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह भगवान विष्णु का उग्र और सबसे शक्तिशाली अवतार है. मान्यता है कि, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी पर भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान प्रदोष काल यानी संध्याकाल में प्रकट हुए थे.

नरसिंह जयंती 2026 पूजा शुभ मुहूर्त

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धरती पर जब-जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तब भगवान विष्णु रक्षा के लिए अवतार लेते हैं. भगवान विष्णु के प्रमुख दशावतारों में नरसिंह भी है. यह भगवान का सबसे उग्र और शक्तिशाली अवतार है, जिसमें वे आधे मानव और आधे सिंह हैं.
धरती पर जब-जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तब भगवान विष्णु रक्षा के लिए अवतार लेते हैं. भगवान विष्णु के प्रमुख दशावतारों में नरसिंह भी है. यह भगवान का सबसे उग्र और शक्तिशाली अवतार है, जिसमें वे आधे मानव और आधे सिंह हैं.
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पुराणों के अनुसार, भगवान विष्णु के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए प्रदोष काल में नृसिंह अवतार लिया था. इसलिए इस तिथि पर नृसिंह जयंती मनाई जाती है और प्रदोष काल यानी शाम के समय भगवान की पूजा की जाती है.
पुराणों के अनुसार, भगवान विष्णु के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए प्रदोष काल में नृसिंह अवतार लिया था. इसलिए इस तिथि पर नृसिंह जयंती मनाई जाती है और प्रदोष काल यानी शाम के समय भगवान की पूजा की जाती है.
Published at : 30 Apr 2026 11:02 AM (IST)
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