Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 August: निवेश और कारोबार के लिए दिन शुभ, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी

Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

धनु राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से काफी अनुकूल रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और नए अवसरों का लाभ मिलेगा. बिजनेस में निवेश करने के लिए समय अच्छा है. यदि आप अपने कारोबार के प्रचार-प्रसार पर काम कर रहे हैं, तो मीडिया और विज्ञापन से जुड़े प्रयास बेहतर परिणाम दे सकते हैं.

बदलते समय के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. साथ ही, पब्लिक रिलेशन और नए संपर्क मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें. यदि व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी है, तो सुबह 7:00 से 9:00 बजे या शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच यात्रा करना शुभ रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों का आत्मविश्वास आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. कार्यस्थल पर डर या संकोच छोड़कर आगे बढ़ेंगे, जिससे प्रदर्शन में सुधार होगा. बेहतरीन काम के कारण कंपनी आपको किसी नए आउटलेट या बड़े प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप सकती है. यह आपके करियर में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. निवेश से भविष्य में अच्छे लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो बजट को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लें. जरूरत पड़ने पर ईएमआई जैसे विकल्प आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. यदि घर में किसी सदस्य का जन्मदिन या कोई विशेष अवसर है, तो उन्हें छोटा-सा उपहार देकर रिश्तों में अपनापन और मिठास बढ़ाएं. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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