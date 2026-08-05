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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 5 August: निवेश और कारोबार के लिए दिन शुभ, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी

Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 August: निवेश और कारोबार के लिए दिन शुभ, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी

Sagittarius Horoscope Today: क्या 5 अगस्त 2026 को धनु राशि वालों को बिजनेस, निवेश और करियर में सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, नौकरी, धन, परिवार और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

धनु राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से काफी अनुकूल रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और नए अवसरों का लाभ मिलेगा. बिजनेस में निवेश करने के लिए समय अच्छा है. यदि आप अपने कारोबार के प्रचार-प्रसार पर काम कर रहे हैं, तो मीडिया और विज्ञापन से जुड़े प्रयास बेहतर परिणाम दे सकते हैं. 

बदलते समय के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. साथ ही, पब्लिक रिलेशन और नए संपर्क मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें. यदि व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी है, तो सुबह 7:00 से 9:00 बजे या शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच यात्रा करना शुभ रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों का आत्मविश्वास आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. कार्यस्थल पर डर या संकोच छोड़कर आगे बढ़ेंगे, जिससे प्रदर्शन में सुधार होगा. बेहतरीन काम के कारण कंपनी आपको किसी नए आउटलेट या बड़े प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप सकती है. यह आपके करियर में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. निवेश से भविष्य में अच्छे लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो बजट को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लें. जरूरत पड़ने पर ईएमआई जैसे विकल्प आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. यदि घर में किसी सदस्य का जन्मदिन या कोई विशेष अवसर है, तो उन्हें छोटा-सा उपहार देकर रिश्तों में अपनापन और मिठास बढ़ाएं. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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