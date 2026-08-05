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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 5 August: नौकरी में धैर्य रखें, विवादों से दूरी ही दिलाएगी सफलता

Aaj ka Makar Rashifal 5 August: नौकरी में धैर्य रखें, विवादों से दूरी ही दिलाएगी सफलता

Capricorn Horoscope Today: क्या 5 अगस्त 2026 को मकर राशि वालों को नौकरी, व्यापार और परिवार में राहत मिलेगी? जानें करियर, बिजनेस, धन, स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मकर राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सतर्कता और धैर्य की मांग करेगा. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से कुछ पारिवारिक चिंताओं का असर काम पर पड़ सकता है. बिजनेस से जुड़े जरूरी दस्तावेज समय पर न मिलने या उनकी सुरक्षा को लेकर परेशानी हो सकती है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण फाइलें और कानूनी कागजात व्यवस्थित रखें. 

अगर आपका पैतृक व्यवसाय है, तो पिता या वरिष्ठों के साथ किसी भी बात पर बहस करने से बचें. यह समय उनसे अनुभव सीखने और काम की बारीकियां समझने का है. मशीनरी या तकनीकी कामों में कुछ रुकावट आ सकती है, लेकिन समय रहते समाधान भी मिल जाएगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. वेतन में कटौती या नौकरी को लेकर मन में अनावश्यक चिंता रह सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. समय पर अपना काम पूरा करें और विवादों से दूर रहें. कार्यस्थल पर केवल अपने काम पर ध्यान देने से आपकी छवि मजबूत होगी. वरिष्ठ अधिकारी भी आपके अनुशासन और जिम्मेदारी की सराहना करेंगे.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में आज कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें. वित्तीय योजना बनाकर चलने से भविष्य में परेशानियां कम होंगी.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घर की किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में लापरवाही न करें. परिवार के साथ शांत और सकारात्मक व्यवहार रखें. फिलहाल सामाजिक संबंधों को लेकर जल्दबाजी करने से बचें और अपनों की भावनाओं का सम्मान करें.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, प्राणायाम और पर्याप्त आराम का सहारा लें. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी. समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास लाभदायक रहेगा. अनुशासन और नियमित अभ्यास से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5

उपाय(Remedy)

भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग का वस्त्र दान करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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