Aaj ka Makar Rashifal 5 August: नौकरी में धैर्य रखें, विवादों से दूरी ही दिलाएगी सफलता

Aaj Ka Makar Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मकर राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सतर्कता और धैर्य की मांग करेगा. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से कुछ पारिवारिक चिंताओं का असर काम पर पड़ सकता है. बिजनेस से जुड़े जरूरी दस्तावेज समय पर न मिलने या उनकी सुरक्षा को लेकर परेशानी हो सकती है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण फाइलें और कानूनी कागजात व्यवस्थित रखें.

अगर आपका पैतृक व्यवसाय है, तो पिता या वरिष्ठों के साथ किसी भी बात पर बहस करने से बचें. यह समय उनसे अनुभव सीखने और काम की बारीकियां समझने का है. मशीनरी या तकनीकी कामों में कुछ रुकावट आ सकती है, लेकिन समय रहते समाधान भी मिल जाएगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. वेतन में कटौती या नौकरी को लेकर मन में अनावश्यक चिंता रह सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. समय पर अपना काम पूरा करें और विवादों से दूर रहें. कार्यस्थल पर केवल अपने काम पर ध्यान देने से आपकी छवि मजबूत होगी. वरिष्ठ अधिकारी भी आपके अनुशासन और जिम्मेदारी की सराहना करेंगे.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में आज कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें. वित्तीय योजना बनाकर चलने से भविष्य में परेशानियां कम होंगी.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घर की किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में लापरवाही न करें. परिवार के साथ शांत और सकारात्मक व्यवहार रखें. फिलहाल सामाजिक संबंधों को लेकर जल्दबाजी करने से बचें और अपनों की भावनाओं का सम्मान करें.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, प्राणायाम और पर्याप्त आराम का सहारा लें. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी. समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास लाभदायक रहेगा. अनुशासन और नियमित अभ्यास से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

उपाय(Remedy)

भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग का वस्त्र दान करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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