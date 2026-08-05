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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 5 August: कानूनी अड़चन होगी दूर, बिजनेस में बढ़ेंगे सफलता के अवसर

Aaj Ka Kumbh Rashifal 5 August: कानूनी अड़चन होगी दूर, बिजनेस में बढ़ेंगे सफलता के अवसर

Aquarius Horoscope Today: क्या 5 अगस्त 2026 को कुंभ राशि वालों को व्यापार, नौकरी और परिवार में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, करियर, धन, शिक्षा और वैवाहिक जीवन का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कुंभ राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से साहस और संवाद क्षमता मजबूत रहेगी. अगर आपका कोई कानूनी मामला या व्यावसायिक अड़चन लंबे समय से रुकी हुई थी, तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं. इससे कारोबार दोबारा गति पकड़ेगा और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. 

अगर आप बिजनेस में कोई नया प्रयोग या विस्तार करना चाहते हैं, तो कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें. आपकी टीमवर्क की क्षमता और व्यवहार ही व्यापार की सफलता का आधार बनेगी. विरोधियों पर भी आप अपनी समझदारी और कौशल से बढ़त हासिल कर सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. प्रमोशन या नौकरी में बदलाव की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए निराश होने की बजाय अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दें. कार्यस्थल पर आपकी वाणी और व्यवहार का विशेष प्रभाव पड़ेगा. किसी सहकर्मी, खासकर विपरीत लिंग के व्यक्ति की आर्थिक या व्यावहारिक मदद करनी पड़ सकती है. काम के प्रति लापरवाही से बचें और हर जिम्मेदारी समय पर पूरी करें.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अनावश्यक खर्चों से बचें और सोच-समझकर ही किसी की आर्थिक मदद करें. सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में लाभ मिलने की संभावना मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार का माहौल भी सकारात्मक रहेगा. दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है. साथ ही, किसी मित्र की समस्या सुलझाने में आपकी अहम भूमिका रह सकती है.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या को संतुलित रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थी अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएंगे. नियमित मेहनत और अनुशासन से सफलता की राह आसान होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और करियर व व्यापार में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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