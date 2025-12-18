हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्ममौत के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म की अवधारणा पर 10 धर्मों के रहस्यमय जवाब!

मौत के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म की अवधारणा पर 10 धर्मों के रहस्यमय जवाब!

Afterlife in different religions: जन्म के बाद मृत्यु की अवधारणा तमाम धर्मों में कही गई है. विश्वव में 20 हजार से ज्यादा धर्म मौजूद हैं, जो पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास करते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 18 Dec 2025 01:34 PM (IST)
Afterlife in different religions: जन्म के बाद मृत्यु की अवधारणा तमाम धर्मों में कही गई है. विश्वव में 20 हजार से ज्यादा धर्म मौजूद हैं, जो पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास करते हैं.

अलग-अलग धर्मों में मौत के बाद के जीवन के कॉन्सेप्ट

1/11
कभी आपने सोचा है कि, मौत के बाद क्या होता है? एक ऐसा सवाल जिसके बारे में इंसान हमेशा से ही सोचते आ रहे हैं. धर्म हमारे इस सवाल का जबाव दे सकता है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं के साथ. दुनिया भर में करीब 4000 धर्म हैं और मरने के बाद क्या होता है? इस बारे में लगभग उतनी ही मान्यताएं हैं. 20 प्रमुख धर्मों के मुताबिक मौत के बाद की मान्यताओं के बारे में जानते हैं.
कभी आपने सोचा है कि, मौत के बाद क्या होता है? एक ऐसा सवाल जिसके बारे में इंसान हमेशा से ही सोचते आ रहे हैं. धर्म हमारे इस सवाल का जबाव दे सकता है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं के साथ. दुनिया भर में करीब 4000 धर्म हैं और मरने के बाद क्या होता है? इस बारे में लगभग उतनी ही मान्यताएं हैं. 20 प्रमुख धर्मों के मुताबिक मौत के बाद की मान्यताओं के बारे में जानते हैं.
2/11
ईसाई धर्म हमें बताता हैं कि, मौत अंत का प्रतीक नहीं, बल्कि मरने के बाद नई जिंदगी मिलने का है. ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि, हर प्राणी में आत्मा निवास करती है और मरने के बाद भगवान उनका न्याय करेंगे. बहुत से लोगों का मानना है कि, आप या तो स्वर्ग जाते हैं या नर्क.
ईसाई धर्म हमें बताता हैं कि, मौत अंत का प्रतीक नहीं, बल्कि मरने के बाद नई जिंदगी मिलने का है. ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि, हर प्राणी में आत्मा निवास करती है और मरने के बाद भगवान उनका न्याय करेंगे. बहुत से लोगों का मानना है कि, आप या तो स्वर्ग जाते हैं या नर्क.
Published at : 18 Dec 2025 01:34 PM (IST)
Tags :
Hinduism Religion Death Islam After Death

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
यूटिलिटी
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
लाइफस्टाइल
Kashmiri Pandit Wedding: कश्मीरी पंडितों की शादी में क्यों होते हैं सिर्फ चार ही फेरे? IAS की बीवी ने समझाया इनका मतलब
कश्मीरी पंडितों की शादी में क्यों होते हैं सिर्फ चार ही फेरे? IAS की बीवी ने समझाया इनका मतलब
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget