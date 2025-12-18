एक्सप्लोरर
मौत के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म की अवधारणा पर 10 धर्मों के रहस्यमय जवाब!
Afterlife in different religions: जन्म के बाद मृत्यु की अवधारणा तमाम धर्मों में कही गई है. विश्वव में 20 हजार से ज्यादा धर्म मौजूद हैं, जो पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास करते हैं.
अलग-अलग धर्मों में मौत के बाद के जीवन के कॉन्सेप्ट
1/11
2/11
Published at : 18 Dec 2025 01:34 PM (IST)
Tags :Hinduism Religion Death Islam After Death
धर्म
11 Photos
मौत के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म की अवधारणा पर 10 धर्मों के रहस्यमय जवाब!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion