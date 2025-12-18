मौत के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म की अवधारणा पर 10 धर्मों के रहस्यमय जवाब!

कभी आपने सोचा है कि, मौत के बाद क्या होता है? एक ऐसा सवाल जिसके बारे में इंसान हमेशा से ही सोचते आ रहे हैं. धर्म हमारे इस सवाल का जबाव दे सकता है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं के साथ. दुनिया भर में करीब 4000 धर्म हैं और मरने के बाद क्या होता है? इस बारे में लगभग उतनी ही मान्यताएं हैं. 20 प्रमुख धर्मों के मुताबिक मौत के बाद की मान्यताओं के बारे में जानते हैं.