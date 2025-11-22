मोक्षदा एकादशी 2025 पर लगेगा भद्रा का साया! जानें व्रत की सही तिथि, पूजा-विधि और जरूरी नियम

मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्ममुहू्र्त में स्नान के बाद पीले वस्त्र को धारण करें और इसके बाद विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें. उन्हें पीले रंग के पुष्प, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें. श्रीकृष्ण के मंत्रों के साथ पूजा करें और गीता का पाठ जरूर करें. इसके अलावा मोक्षदा एकादशी के दिन जरूरतमंदों को भोजन का दान जरूर करें.