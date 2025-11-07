हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Angarak Yog 2025: मंगल-राहु की युति से वृश्चिक राशि में बना खतरनाक अंगारक योग, 7 दिसंबर तक सावधान रहे ये राशियां

Angarak Yog 2025: मंगल-राहु की युति से वृश्चिक राशि में बना खतरनाक अंगारक योग, 7 दिसंबर तक सावधान रहे ये राशियां

Mangal Rahu Yuti 2025 Angarak Yog: भूमि पुत्र मंगल और क्रूर ग्रह राहु की युति से वृश्चिक राशि में खतरनाक और अशुभ अंगारक योग बना है. ऐसे में 7 दिसंबर 2025 तक 3 राशियों को सतर्क रहने की जरूर है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 07 Nov 2025 06:15 AM (IST)
Mangal Rahu Yuti 2025 Angarak Yog: भूमि पुत्र मंगल और क्रूर ग्रह राहु की युति से वृश्चिक राशि में खतरनाक और अशुभ अंगारक योग बना है. ऐसे में 7 दिसंबर 2025 तक 3 राशियों को सतर्क रहने की जरूर है.

अंगारक योग

1/6
ज्योतिष के अनुसार मंगल का गोचर 45 दिनों में होता है. 27 अक्टूबर 2025 को मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में हुआ है. इस राशि में मंगल 7 दिसंबर 2025 तक रहेंगे. वृश्चिक राशि में गोचर कर मंगल मकर राशि में 11वें भाव में रहकर कुंभ राशि में दृष्टि डाल रहे हैं.
ज्योतिष के अनुसार मंगल का गोचर 45 दिनों में होता है. 27 अक्टूबर 2025 को मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में हुआ है. इस राशि में मंगल 7 दिसंबर 2025 तक रहेंगे. वृश्चिक राशि में गोचर कर मंगल मकर राशि में 11वें भाव में रहकर कुंभ राशि में दृष्टि डाल रहे हैं.
2/6
कुंभ राशि में इस समय राहु ग्रह मौजूद है. ऐसे मे कुंभ राशि में मौजूद राहु के साथ मंगल की युति बन रही है, जिससे कि अंगारक योग का निर्माण हुआ है.
कुंभ राशि में इस समय राहु ग्रह मौजूद है. ऐसे मे कुंभ राशि में मौजूद राहु के साथ मंगल की युति बन रही है, जिससे कि अंगारक योग का निर्माण हुआ है.
3/6
मंगल और राहु एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं. मगल और केतु से बनने वाले अंगारक योग को ज्योतिष में खतरनाक माना गया है. अंगारक योग से कुछ राशियों में अक्रामकता, क्रोध और ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी. इसलिए इन राशियों 7 दिसंबर 2025 तक सतर्क रहने की जरूरत है.
मंगल और राहु एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं. मगल और केतु से बनने वाले अंगारक योग को ज्योतिष में खतरनाक माना गया है. अंगारक योग से कुछ राशियों में अक्रामकता, क्रोध और ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी. इसलिए इन राशियों 7 दिसंबर 2025 तक सतर्क रहने की जरूरत है.
4/6
कर्क राशि- मंगल कर्क राशि के 5वें भाव में रहकर आपके राशि के अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहा है. इस भाव में राहु विराजमान है. ऐसे में कर्क राशि वालों को इस समय धन हानि का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही वाणी-व्यवहार पर भी कंट्रोल रखें.
कर्क राशि- मंगल कर्क राशि के 5वें भाव में रहकर आपके राशि के अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहा है. इस भाव में राहु विराजमान है. ऐसे में कर्क राशि वालों को इस समय धन हानि का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही वाणी-व्यवहार पर भी कंट्रोल रखें.
5/6
मकर राशि- वृश्चि राशि में गोचर कर मंगल आपके 11वें भाव में रहकर चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहा है. इसलिए मकर राशि वालों की समस्याएं बढ़ सकती है. अंगारक योग की अशुभता से आपके काम बिगड़ सकते हैं.
मकर राशि- वृश्चि राशि में गोचर कर मंगल आपके 11वें भाव में रहकर चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहा है. इसलिए मकर राशि वालों की समस्याएं बढ़ सकती है. अंगारक योग की अशुभता से आपके काम बिगड़ सकते हैं.
6/6
कुंभ राशि- मंगल-राहु की युति से बना अंगारक योग कुंभ राशि वालों की परेशानियों को बढ़ाएगा. इस समय वाद-विवाद की स्थिति में संबंधों में दूरी आएगी. साथ ही आपके अपने सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत है.
कुंभ राशि- मंगल-राहु की युति से बना अंगारक योग कुंभ राशि वालों की परेशानियों को बढ़ाएगा. इस समय वाद-विवाद की स्थिति में संबंधों में दूरी आएगी. साथ ही आपके अपने सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत है.
Published at : 07 Nov 2025 06:15 AM (IST)
Tags :
Angarak Yog Zodiac Sign Mangal Rahu Yti Astrology Mangal Gochar

Embed widget