मंगल और राहु एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं. मगल और केतु से बनने वाले अंगारक योग को ज्योतिष में खतरनाक माना गया है. अंगारक योग से कुछ राशियों में अक्रामकता, क्रोध और ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी. इसलिए इन राशियों 7 दिसंबर 2025 तक सतर्क रहने की जरूरत है.