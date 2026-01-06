हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Horoscope 7 January 2026: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

Tarot Horoscope 7 January 2026: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Rashifal Predictions 7 January 2026: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 06 Jan 2026 10:18 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 7 January 2026: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 7 जनवरी 2026

1/12
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रहने वाला है. सामाजिक मेलजोल और अपने शोक पर खर्च करेंगे. जिससे भविष्य की स्थिति मजबूत होगी. जीवनसाथी के लिए कोई उपहार या ज्वेलरी खरीदने पर धन व्यय हो सकते हैं. समझदारी और संतुलन से दिन को सहज बना पाएंगे.
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रहने वाला है. सामाजिक मेलजोल और अपने शोक पर खर्च करेंगे. जिससे भविष्य की स्थिति मजबूत होगी. जीवनसाथी के लिए कोई उपहार या ज्वेलरी खरीदने पर धन व्यय हो सकते हैं. समझदारी और संतुलन से दिन को सहज बना पाएंगे.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि आपको अच्छे अवसर बार-बार नहीं मिलते, इसलिए उन्हें पूरी शिद्दत के साथ पहचानना जरूरी है. भाग्य आपका साथ देगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे. मौज-मस्ती पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा.
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि आपको अच्छे अवसर बार-बार नहीं मिलते, इसलिए उन्हें पूरी शिद्दत के साथ पहचानना जरूरी है. भाग्य आपका साथ देगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे. मौज-मस्ती पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा.
Published at : 06 Jan 2026 10:18 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Rashifal Predictions

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

JNU Protest: JNU में 'नफरती गैंग' रिटर्न्स! | PM Modi | Amit Shah | CM Yogi | BJP | Lucknow
Venezuela Crisis और Petrol-Diesel: India को कितना फ़ायदा? | Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी |
JNU Protest: कब्र वाली हसरत..JNU में किसकी फितरत? | Breaking | BJP | Congress | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
जनरल नॉलेज
Crude Oil Detection: कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल का कुआं, क्या है पूरा प्रोसेस?
कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल का कुआं, क्या है पूरा प्रोसेस?
नौकरी
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget