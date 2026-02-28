हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा

ईरान पर हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ ही समय पहले अमेरिका ने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू किए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Feb 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान पर शनिवार (28 फरवरी) को अमेरिका के हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ ही समय पहले अमेरिका ने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू किए हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टूथ सोशल पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि इन सैन्य अभियानों का मकसद अमेरिकी जनता की रक्षा करना और ईरानी शासन से उत्पन्न खतरों को खत्म करना है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन को बहुत कठोर और खतरनाक समूह बताया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा. ट्रंप के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने की कोशिश की है और वो लंबी दूरी की मिसाइलें डेवलप करने में जुटा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ा खतरा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि हम उनकी (ईरानी) मिसाइलों को नष्ट कर देंगे. साथ ही कहा कि हम तेहरान की मिसाइल इंडस्ट्री को जमीन में मिला देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान की नौसेना को पूरी तरह तबाह कर देगा और ये सुनिश्चित करेगा कि तेहरान परमाणु हथियार कभी भी हासिल न कर सके. इतनी ही नहीं ट्रंप ने ईरान की सेना आईआरजीसी को सरेंडर करने को भी कहा है.

Published at : 28 Feb 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US Attack Breaking News Abp News ISRAEL
