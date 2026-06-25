लाक्षागृह और द्रौपदी स्वयंवर की घटनाओं के बाद पांडव हस्तिनापुर लौटे. उनके जीवित होने की खबर से पूरे राज्य में उत्साह फैल गया. प्रजा, बुजुर्ग और विद्वान सभी उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे. यह वापसी केवल परिवार से मिलन नहीं, बल्कि न्याय और अधिकार की नई शुरुआत का संकेत थी.