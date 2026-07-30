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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 30 July 2026: कन्या राशि वालों को 5वें चंद्रमा से मिलेगा अचानक बड़ा सरप्राइज, टेक्नोलॉजी के दम पर बिजनेस में बढ़ेगा दबदबा

Kanya Rashifal 30 July 2026: कन्या राशि वालों को 5वें चंद्रमा से मिलेगा अचानक बड़ा सरप्राइज, टेक्नोलॉजी के दम पर बिजनेस में बढ़ेगा दबदबा

Kanya Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन कन्या राशि वालों का टेक्नोलॉजी के दम पर बिजनेस में बढ़ेगा दबदबा, 5वें चंद्रमा से मिलेगा बड़ा सरप्राइज! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 06:28 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, आयुष्मान योग और कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, अचानक लाभ व मुलाकात स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे.

5वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयों वाला रहेगा. आपकी पुरानी अनुभवजनित कला और नई आधुनिक टेक्नोलॉजी (Old & New Technology) का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखकर आपके प्रतिस्पर्धी (Competitors) अचंभित रह जाएंगे. थोक और रिटेल मार्केट में आपका दबदबा बढ़ेगा. यदि आप किसी नए बिजनेस से जुड़ी योजना पर काम करना चाहते हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे या शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच शुरुआत करें. हालांकि, मार्केट कॉम्पिटिशन का असर आपके काम पर पड़ेगा, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप हर परिस्थिति को सकारात्मक बना लेंगे. आपका खर्च सामान्य रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. ऑफिस में काम के सिलसिले में थोड़ा नीरसता (Monotony) का अनुभव हो सकता है. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन के आत्मविश्वास (Confidence) में वृद्धि होगी, जिससे वे अपने सभी पेंडिंग कामों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सेहत ढीली रहने के कारण सतर्क रहने की जरूरत है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के मामले में आज का दिन समझदारी लेकर आएगा. जीवनसाथी (Husband-Wife) के बीच आपसी प्रेम और समझ विकसित होगी, जिससे रिश्ता मजबूत बनेगा. हालांकि, लव लाइफ (Love Relations) के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ किसी भी तरह की अनबन या गलतफहमी से बचें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नया ज्ञान अर्जित करने का है. स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स और मेंटर्स से कुछ नया और नया इनोवेटिव सीखने को मिलेगा, जो आगे चलकर उनकी पढ़ाई और परीक्षाओं में बहुत काम आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. कमजोरी या थकावट के कारण बीमार पड़ने की नौबत आ सकती है. काम के साथ-साथ खान-पान और आराम का पूरा ध्यान रखें ताकि सेहत न बिगड़े.

  • शुभ रंग: येलो (पीला)
  • शुभ अंक: 4
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन और गुरुवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव का दूध व गंगाजल से अभिषेक करें तथा उन्हें बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें.

FAQs 

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को कन्या राशि के व्यापारियों को किस बात से बड़ा फायदा मिलेगा?
Ans. पुरानी और नई टेक्नोलॉजी के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से थोक व रिटेल मार्केट में आपका दबदबा बढ़ेगा और कॉम्पिटिटर्स हैरान रह जाएंगे.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को सेहत के मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए?
Ans. कमजोरी की वजह से बीमार पड़ने की आशंका है, इसलिए काम के दौरान पर्याप्त आराम और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

Q3. आज कन्या राशि वालों का दांपत्य और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
Ans. दांपत्य जीवन में आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी, हालांकि लव लाइफ के लिहाज से दिन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Jul 2026 06:28 AM (IST)
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