Aaj Ka Kark Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी व दांपत्य स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज बिजनेस में जबरदस्त तेजी आएगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.





बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन कर्क राशि के व्यापारियों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है. आयुष्मान योग बनने से बिजनेस में बंपर मुनाफा होने के योग हैं. बिज़नेसमैन को आज अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के जरिए कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे बाजार में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. होलसेल और रिटेल कारोबारियों के पास धन का प्रवाह (Cash Flow) बहुत शानदार रहेगा, जिससे पुराने सभी कर्ज और देनदारियां चुकाने में मदद मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन स्वर्णिम रहने वाला है. वर्कस्पेस पर आपकी सकारात्मक सोच और कार्यकुशलता आपको सहकर्मियों से बहुत आगे रखेगी. आप अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाने में लगे रहेंगे. ऑफिस में आपके काम और बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी को देखकर सीनियर्स और बॉस आपकी जमकर तारीफ करेंगे. आपको कोई बड़ा पद या अलग केबिन भी अलॉट हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

दांपत्य और लव लाइफ में आज भरपूर मिठास रहेगी. आप अपने पार्टनर के प्रति काफी गर्मजोशी और स्नेह महसूस करेंगे. जो लोग विवाह के बंधन में बंधने की इच्छा रखते हैं, उन्हें आज कोई बहुत अच्छा मैच मिल सकता है और शादी की बात आगे बढ़ सकती है. परिवार का माहौल आनंदमय रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) को आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना होगा. किसी भी प्रकार की अनावश्यक गतिविधियों, फिजूल की बातों या गलत संगत से दूर रहने की सख्त सलाह दी जाती है.

7वें भाव के चंद्रमा और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल दुरुस्त रहेगा. मन में उत्साह और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा. सावन के पवित्र माह में शिवलिंग का दर्शन करना मानसिक शांति देगा.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) शुभ अंक: 7

7 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर दूध, शहद और अक्षत (चावल) चढ़ाएं. इसके साथ ही भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा अर्पित करें; इससे व्यापार और नौकरी में निरंतर वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को कर्क राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा फायदा मिलेगा?

Ans. आयुष्मान योग से बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के जरिए बड़ा ऑर्डर मिलेगा और होलसेल-रिटेल व्यापार में शानदार धन लाभ होगा.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में क्या खुशखबरी मिल सकती है?

Ans. सीनियर्स और बॉस आपकी लीडरशिप की तारीफ करेंगे तथा आपको कोई बड़ा पद या केबिन मिल सकता है.

Q3. आज कर्क राशि के अविवाहित जातकों (Unmarried) के लिए क्या शुभ संकेत हैं?

Ans. विवाह के इच्छुक जातकों को आज कोई बेहतरीन मैच मिल सकता है और रिश्ते की बातचीत शुरू हो सकती है.

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