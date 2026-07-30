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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 30 July 2026: कर्क राशि वालों को 7वें चंद्रमा से बिजनेस में मिलेगा बड़ा ऑर्डर, ऑफिस में मिल सकता है बड़ा पद

Kark Rashifal 30 July 2026: कर्क राशि वालों को 7वें चंद्रमा से बिजनेस में मिलेगा बड़ा ऑर्डर, ऑफिस में मिल सकता है बड़ा पद

Kark Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन कर्क राशि वालों को 7वें चंद्रमा से बिजनेस में मिलेगा बड़ा ऑर्डर, जॉब में प्रमोशन के योग! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 06:18 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी व दांपत्य स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज बिजनेस में जबरदस्त तेजी आएगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन कर्क राशि के व्यापारियों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है. आयुष्मान योग बनने से बिजनेस में बंपर मुनाफा होने के योग हैं. बिज़नेसमैन को आज अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के जरिए कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे बाजार में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. होलसेल और रिटेल कारोबारियों के पास धन का प्रवाह (Cash Flow) बहुत शानदार रहेगा, जिससे पुराने सभी कर्ज और देनदारियां चुकाने में मदद मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन स्वर्णिम रहने वाला है. वर्कस्पेस पर आपकी सकारात्मक सोच और कार्यकुशलता आपको सहकर्मियों से बहुत आगे रखेगी. आप अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाने में लगे रहेंगे. ऑफिस में आपके काम और बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी को देखकर सीनियर्स और बॉस आपकी जमकर तारीफ करेंगे. आपको कोई बड़ा पद या अलग केबिन भी अलॉट हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

दांपत्य और लव लाइफ में आज भरपूर मिठास रहेगी. आप अपने पार्टनर के प्रति काफी गर्मजोशी और स्नेह महसूस करेंगे. जो लोग विवाह के बंधन में बंधने की इच्छा रखते हैं, उन्हें आज कोई बहुत अच्छा मैच मिल सकता है और शादी की बात आगे बढ़ सकती है. परिवार का माहौल आनंदमय रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) को आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना होगा. किसी भी प्रकार की अनावश्यक गतिविधियों, फिजूल की बातों या गलत संगत से दूर रहने की सख्त सलाह दी जाती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

7वें भाव के चंद्रमा और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल दुरुस्त रहेगा. मन में उत्साह और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा. सावन के पवित्र माह में शिवलिंग का दर्शन करना मानसिक शांति देगा.

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • शुभ अंक: 7
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर दूध, शहद और अक्षत (चावल) चढ़ाएं. इसके साथ ही भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा अर्पित करें; इससे व्यापार और नौकरी में निरंतर वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को कर्क राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा फायदा मिलेगा?
 Ans. आयुष्मान योग से बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के जरिए बड़ा ऑर्डर मिलेगा और होलसेल-रिटेल व्यापार में शानदार धन लाभ होगा.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में क्या खुशखबरी मिल सकती है?
Ans. सीनियर्स और बॉस आपकी लीडरशिप की तारीफ करेंगे तथा आपको कोई बड़ा पद या केबिन मिल सकता है.

Q3. आज कर्क राशि के अविवाहित जातकों (Unmarried) के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
Ans. विवाह के इच्छुक जातकों को आज कोई बेहतरीन मैच मिल सकता है और रिश्ते की बातचीत शुरू हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Jul 2026 06:18 AM (IST)
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