उद्धव ठाकरे बोले, 'हां, मेरा परिवारवाद है लेकिन उसकी एक...'

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार (29 जुलाई) को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला. यहां उन्होंने ‘मार्मिक प्रबोधन शतक’ पुस्तक का विमोचन किया. इस मौके पर उन्होंने परिसीमन विधेयक, संविधान, हिंदुत्व और परिवारवाद जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार परिसीमन विधेयक लाने के लिए सांसदों को तोड़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान बदलने की मंशा से राजनीतिक दलों को कमजोर किया जा रहा है.

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उद्धव ठाकरे ने कहा, “वे राजनीतिक दलों का भी इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम हो जाता है, तो उन्हें फेंक देते हैं. आपने भगवान राम का भी इस्तेमाल किया और फिर उन्हें भी छोड़ दिया. जिस राम के नाम पर आपने सत्ता हासिल की, उसी राम के मंदिर को लूटते समय आपको शर्म नहीं आती? फिर भी आप खुद को हिंदू कहते हैं और जब हम मुद्दे उठाते हैं, तो कहते हैं कि देखिए, इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया. तो आपने क्या छोड़ा है? असली सवाल यह है कि आपने पहले अपनाया ही क्या था? आपने तो पहले ही लाज, शर्म और मर्यादा छोड़ दी थी, फिर अब क्या फर्क पड़ता है?”

परिवारवाद के मुद्दे पर भी दिया जवाब

अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने परिवारवाद के आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उनके परिवार का सौ साल से ज्यादा का इतिहास दर्ज है और उन्हें इस पर गर्व है.

उन्होंने कहा, “वहां यह सब चल रहा है और ये लोग परिवारवाद पर बात करते हैं. हां, मेरा परिवारवाद है, लेकिन उसकी एक परंपरा है और मुझे उस पर गर्व है. हमारे परिवार का कम से कम 100 साल का इतिहास रिकॉर्ड में मौजूद है. इनके परिवार का क्या इतिहास है? ये कहां से आए? आखिर किस स्टेशन पर चाय बेचते थे? इसका कोई ठिकाना नहीं है और जवाबदेही तो उससे भी कम है.”

उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए भी तंज कसा. उन्होंने कहा, “‘मेरा क्या, मैं तो झोला लेकर निकल जाऊंगा’, लेकिन फिर देश का क्या होगा?”

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उन्होंने आगे कहा, “इसलिए मैं कहता हूं कि प्रशंसा सुनना और ठाकरे परिवार, ये दो बिल्कुल अलग छोर की बातें हैं, क्योंकि हमें यह सब मंजूर नहीं है. हम अन्याय और पाखंड को ठोकर मारकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं. हमारा परिवार सत्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला परिवार है और यही हमारी शिवसेना है.”

कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे का पूरा भाषण बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलों के इर्द-गिर्द रहा. उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक रुख को दोहराते हुए कहा कि उनकी पार्टी अन्याय और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी.