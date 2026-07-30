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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 30 July 2026: सिंह राशि वालों को 6ठे चंद्रमा से मिलेगी शत्रुओं से मुक्ति, आयुष्मान योग से होगा बड़ा आर्थिक लाभ

Singh Rashifal 30 July 2026: सिंह राशि वालों को 6ठे चंद्रमा से मिलेगी शत्रुओं से मुक्ति, आयुष्मान योग से होगा बड़ा आर्थिक लाभ

Singh Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन सिंह राशि वालों को 6ठे चंद्रमा से मिलेगी शत्रुओं से मुक्ति, आयुष्मान योग से बड़ा धन लाभ! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 06:23 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व कोर्ट-कचहरी स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं (विरोधी पक्षों) से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन सिंह राशि के जातकों के लिए धन वर्षा लेकर आया है. आयुष्मान योग बनने से आज आपको बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ मिल सकता है. सरकारी नियमों और टैक्स संबंधी पुराने विवादित मामलों में आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा बैंक लोन की मंजूरी मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी. हालांकि, बिजनेस में जो काम जिस समय पूरा करना तय है, उसे उसी समय निपटाएं; समय पर काम न करने से नई बाधाएं खड़ी हो सकती हैं.

करियर और JOB राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पूरी तरह आपके फेवर (पक्ष) में रहने वाला है. जॉब में आपकी इच्छानुसार मनपसंद बदलाव या ट्रांसफर हो सकता है. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज कम भागदौड़ में भी बहुत बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे आपका मंथली टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा. वर्कप्लेस पर आपने जो टारगेट तय किए हैं, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार री-इवेलुएट करने की कोशिश करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा. आप अपनी ओर से घर-परिवार को पूरा समय देंगे, फिर भी किसी छोटी बात को लेकर सदस्यों के बीच थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है. ठंडे दिमाग से बात करके पुरानी गलतफहमियों को दूर करें. जीवनसाथी की सलाह आपका मार्गदर्शन करेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का संदेश लेकर आया है. राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना होगा. एकाग्रता बनाए रखें, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

छठे चंद्रमा के प्रभाव से पुराने रोगों और शारीरिक तकलीफों से राहत मिलेगी. शत्रुओं पर विजय मिलने से मानसिक शांति रहेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; सावन के पहले दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना से मन प्रसन्न रहेगा.

  • शुभ रंग: हरा (Green)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और भांग-धतूरा चढ़ाएं. इसके साथ ही भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें; इससे जीवन के सभी संकट और शत्रु बाधाएं दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को सिंह राशि के व्यापारियों को वित्तीय मोर्चे पर क्या बड़ी राहत मिलेगी?
Ans. टैक्स संबंधी मामलों में राहत मिलेगी और बैंक लोन पास होने से वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या फायदा होगा?
Ans. जॉब में आपकी इच्छा के अनुसार सकारात्मक बदलाव होंगे और मार्केटिंग फील्ड के लोगों को आसानी से बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलेंगे.

Q3. आज सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. परिवार को समय देने के बावजूद थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है, इसलिए धैर्य और शांति से काम लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Jul 2026 06:23 AM (IST)
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