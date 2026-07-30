Aaj Ka Singh Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व कोर्ट-कचहरी स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं (विरोधी पक्षों) से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन सिंह राशि के जातकों के लिए धन वर्षा लेकर आया है. आयुष्मान योग बनने से आज आपको बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ मिल सकता है. सरकारी नियमों और टैक्स संबंधी पुराने विवादित मामलों में आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा बैंक लोन की मंजूरी मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी. हालांकि, बिजनेस में जो काम जिस समय पूरा करना तय है, उसे उसी समय निपटाएं; समय पर काम न करने से नई बाधाएं खड़ी हो सकती हैं.

करियर और JOB राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पूरी तरह आपके फेवर (पक्ष) में रहने वाला है. जॉब में आपकी इच्छानुसार मनपसंद बदलाव या ट्रांसफर हो सकता है. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज कम भागदौड़ में भी बहुत बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे आपका मंथली टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा. वर्कप्लेस पर आपने जो टारगेट तय किए हैं, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार री-इवेलुएट करने की कोशिश करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा. आप अपनी ओर से घर-परिवार को पूरा समय देंगे, फिर भी किसी छोटी बात को लेकर सदस्यों के बीच थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है. ठंडे दिमाग से बात करके पुरानी गलतफहमियों को दूर करें. जीवनसाथी की सलाह आपका मार्गदर्शन करेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का संदेश लेकर आया है. राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना होगा. एकाग्रता बनाए रखें, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा.

छठे चंद्रमा के प्रभाव से पुराने रोगों और शारीरिक तकलीफों से राहत मिलेगी. शत्रुओं पर विजय मिलने से मानसिक शांति रहेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; सावन के पहले दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना से मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ रंग: हरा (Green)

हरा (Green) शुभ अंक: 1

1 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और भांग-धतूरा चढ़ाएं. इसके साथ ही भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें; इससे जीवन के सभी संकट और शत्रु बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को सिंह राशि के व्यापारियों को वित्तीय मोर्चे पर क्या बड़ी राहत मिलेगी?

Ans. टैक्स संबंधी मामलों में राहत मिलेगी और बैंक लोन पास होने से वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या फायदा होगा?

Ans. जॉब में आपकी इच्छा के अनुसार सकारात्मक बदलाव होंगे और मार्केटिंग फील्ड के लोगों को आसानी से बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलेंगे.

Q3. आज सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

Ans. परिवार को समय देने के बावजूद थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है, इसलिए धैर्य और शांति से काम लें.

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