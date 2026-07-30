Aaj Ka Mithun Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, आयुष्मान योग और मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी संकट, अनिश्चितता व ननिहाल पक्ष स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे.

अष्टम चंद्रमा के कारण ननिहाल पक्ष में किसी से अनबन हो सकती है और व्यापार में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए उतार-चढ़ाव (Ups and Downs) से भरा रहेगा. आज किसी भी प्रकार की धन हानि की आशंका है, इसलिए पैसों का निवेश बहुत सोच-समझकर करें. बिजनेस में अपने विचारों में अड़ियल न बनें; स्वभाव की जिद्दी प्रवृत्ति आपका बड़ा नुकसान करा सकती है. कार्यक्षेत्र में व्यावहारिक रवैया अपनाना ही समझदारी होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. सरकारी सेवा में कार्यरत लोग पब्लिक डीलिंग करते समय विशेष ध्यान रखें, वरना किसी कानूनी या प्रशासनिक मुसीबत में पड़ सकते हैं. वर्कस्पेस पर कंपनी के किसी प्रोडक्ट की बिक्री में अचानक आई गिरावट (Downfall) आपकी चिंता बढ़ा सकती है; हालांकि केवल बुरी संभावनाओं की कल्पना करके बेवजह तनाव न लें. दफ्तर की ओर से यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है. घर का माहौल या आचार-विचार थोड़े प्रभावित रह सकते हैं. संतान की किसी गलती या व्यवहार से मन दुखी हो सकता है. ननिहाल पक्ष के किसी सदस्य के साथ अनबन होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा और सामान्य पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को आज किसी निर्णय को लेने में दुविधा हो सकती है. यदि किसी मुद्दे पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने से बड़ों या शिक्षकों की सलाह लेने में बिल्कुल न झिझकें; सही मार्गदर्शन से आपकी राह आसान होगी.

8वें चंद्रमा के कारण सेहत के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतें. काम के तनाव से सिरदर्द या मानसिक बेचैनी हो सकती है. वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय सावधानी रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

सिल्वर (चांदी जैसा) शुभ अंक: 5

5 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर जल और शमी के पत्ते अर्पित करें. साथ ही भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें; इससे अष्टम चंद्रमा का दोष समाप्त होगा.

FAQs

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को मिथुन राशि के व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. व्यापार में उतार-चढ़ाव और धन हानि के योग हैं, इसलिए निवेश सोच-समझकर करें और अड़ियल रवैया त्यागें.

Q2. आज मिथुन राशि के सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या सलाह है?

Ans. पब्लिक डीलिंग करते समय पूरी सावधानी और पारदर्शिता बरतें, ताकि किसी परेशानी या मुसीबत से बचा जा सके.

Q3. आज मिथुन राशि के विद्यार्थियों को दुविधा से निकलने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. पढ़ाई या करियर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर फैसला न ले पाने की स्थिति में निसंकोच बड़ों या शिक्षकों की सलाह लें.





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