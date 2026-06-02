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Mahabharat: कैसे कृपाचार्य और द्रोणाचार्य बने कौरव-पांडवों के गुरु?
Mahabharat: महाभारत की इस रोचक कथा में जानिए कृपाचार्य के हस्तिनापुर आगमन, कौरव-पांडवों की शिक्षा, और द्रोणाचार्य द्वारा कुएं से गुल्ली निकालकर राजकुमारों को चौंका देने की कहानी.
महाभारत कथा
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Published at : 02 Jun 2026 07:32 AM (IST)
ऐस्ट्रो
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