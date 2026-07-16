Tarot Rashifal 17 July 2026: नक्षत्रों के फेरबदल और टैरो कार्ड्स के गुप्त संकेतों के अनुसार, आज का दिन सभी राशियों के लिए करियर, धन और पारिवारिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज के दिन ग्रहों की चाल आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएगी, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

17 जुलाई 2026 का यह दिन कुछ राशियों के लिए कार्यक्षेत्र में बड़ी तरक्की और भाग्य का साथ लेकर आ रहा है, तो वहीं कुछ राशियों को अपने विरोधियों और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है.

आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कार्ड्स आज क्या नई चेतावनियाँ और सुनहरे अवसर लेकर आए हैं.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आज आपके ऑफिस में कामकाज का दबाव ज्यादा रह सकता है, जिस वजह से आप थकान महसूस करेंगे. हालांकि, पुराने सहकर्मियों से फिर से मेल-मुलाकात शुरू होने से आगे के काम आसान होंगे.

सलाह: कार्यस्थल पर पुराने मतभेद भुलाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.

कार्यस्थल पर पुराने मतभेद भुलाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा. सावधानी: सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दवाई या इलाज पर अचानक खर्च हो सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

टैरो कार्ड्स के मुताबिक, वृषभ राशि के लोग आज किसी जरूरतमंद की मदद करने में व्यस्त रहेंगे. किसी गुरु तुल्य व्यक्ति के सहयोग से आपके अधूरे काम पूरे होंगे. आज आप किसी को जॉब या काम दिलाने के लिए सिफारिश भी कर सकते हैं. धन लाभ के योग हैं.

सलाह: मानसिक और शारीरिक थकान दूर करने के लिए आज अपना मनपसंद खाना खाएं.

मानसिक और शारीरिक थकान दूर करने के लिए आज अपना मनपसंद खाना खाएं. सावधानी: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन बजट बनाकर ही चलना आपके लिए हितकर होगा.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कारोबार या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े कार्यों के लिए बेहद खास रहने वाला है. कुछ लोग पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन्हें मात देने में सफल रहेंगे.

सलाह: पैसों के मामले में बड़ा फायदा दिख रहा है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.

पैसों के मामले में बड़ा फायदा दिख रहा है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें. सावधानी: कार्यक्षेत्र की बातें हर किसी से साझा न करें, काम में परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों का मन आज थोड़ा परेशान रह सकता है. कोई विरोधी आपको मानसिक तनाव देने की कोशिश कर सकता है. कारोबारी लोग अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, पर आमदनी आज सामान्य ही रहेगी.

सलाह: परिवार के लोगों से दिल खोलकर बात करें, इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा.

सावधानी: अपने आसपास के लोगों की हरकतों पर नजर रखें और दोस्तों से बेवजह अनबन से बचें.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन नौकरी और बिजनेस में तरक्की के नए मौके लेकर आएगा. आप जो भी योजना बना चुके हैं, उसे सही वक्त पर पूरा करने में सफल रहेंगे. कमाई अच्छी रहेगी और परिवार के साथ नई चीजें खरीदने की योजना बनेगी.

सलाह: पारिवारिक जीवन में प्यार और तालमेल बना रहेगा, दिन का भरपूर लाभ उठाएं.

सावधानी: जल्दबाजी में किए गए काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए हर फैसला धैर्य से लें.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के जातक आज अपने तेज दिमाग और बुद्धिमानी से हर मुश्किल परिस्थिति को हल कर लेंगे. आप किसी विरोधी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में बड़ी राहत मिलेगी. नया काम या प्रोजेक्ट शुरू होने के योग हैं.

सलाह: घर में खुशियों का माहौल रहेगा और आमदनी भी अच्छी रहेगी.

घर में खुशियों का माहौल रहेगा और आमदनी भी अच्छी रहेगी. सावधानी: उत्तम स्वास्थ्य के लिए आज पानी ज्यादा पीएं और शरीर को पर्याप्त आराम भी दें.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला रहेगा. आपके काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते जाएंगे. नया कारोबार शुरू करने के लिए भी आज का दिन बेहद शुभ है. यात्रा के योग हैं और खेती-बाड़ी से जुड़े लोगों को खास लाभ होगा.

सलाह: परिवार के साथ हंसी-खुशी का माहौल रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

परिवार के साथ हंसी-खुशी का माहौल रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. सावधानी: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ ज्यादा सख्ती न बरतें, प्यार और विनम्रता से पेश आएं.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वालों को आज हर कदम थोड़ा संभलकर रखने की जरूरत है. नए लोगों से मिलना-जुलना फायदेमंद रहेगा, लेकिन आपके काम बनने में थोड़ा समय लग सकता है. पैसों के मामले में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा.

सलाह: कोई भी बड़ा व्यावसायिक सौदा पहली मुलाकात में पूरा नहीं होगा, धैर्य बनाए रखें.

कोई भी बड़ा व्यावसायिक सौदा पहली मुलाकात में पूरा नहीं होगा, धैर्य बनाए रखें. सावधानी: दोस्तों की हर बात पर तुरंत भरोसा कर लेना आज आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि वाले आज अपने विरोधियों की वजह से थोड़े परेशान हो सकते हैं. आपके विरोधी आज आपके राह में कुछ रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करेंगे. दोस्तों से भी वैचारिक मतभेद होने की संभावना है. हालांकि, पैसा कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे और आप बचत भी कर पाएंगे.

सलाह: स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आज ताजी हवा में सैर करें, लाभ होगा.

स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आज ताजी हवा में सैर करें, लाभ होगा. सावधानी: किसी भी बात को लेकर जिद न करें. परेशान होने की जगह शांत दिमाग से समस्याओं का हल निकालें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

मकर राशि वालों को आज कामकाज में कई अच्छे और नए मौके मिलेंगे. ऑफिस या कारोबार में बड़ा लाभ होने के संकेत हैं. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा.

सलाह: बातचीत के दौरान हमेशा साफ और स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि कोई गलतफहमी न हो.

बातचीत के दौरान हमेशा साफ और स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि कोई गलतफहमी न हो. सावधानी: बहुत ज्यादा सोचने के चक्कर में हाथ में आया मौका निकल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में भी फैसला न लें.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि वालों को आज कारोबार में कुछ व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से रास्ता निकाल लेंगे. इंश्योरेंस या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोगों को आज विशेष फायदा होगा.

सलाह: पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा और आप कुछ रकम बचाने में भी सफल रहेंगे.

पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा और आप कुछ रकम बचाने में भी सफल रहेंगे. सावधानी: परिवार के साथ किसी गंभीर या जरूरी मुद्दे पर चर्चा करते समय संयम बनाए रखें.

मीन राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र और समाज में अपनी चतुराई का बड़ा फायदा मिलेगा. आपकी तरक्की को देखकर कुछ लोग आपसे जल सकते हैं, और आपके बारे में कोई गलत अफवाह भी उड़ाई जा सकती है. हालांकि, अंत में सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी.

सलाह: कमाई ठीक-ठाक होगी और परिवार का पूरा साथ मिलने से मन को शांति मिलेगी.

कमाई ठीक-ठाक होगी और परिवार का पूरा साथ मिलने से मन को शांति मिलेगी. सावधानी: दिमाग में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, इसलिए मानसिक शांति के लिए आज ध्यान (Meditation) जरूर लगाएं.

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