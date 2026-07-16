जंतर-मंतर आंदोलन 2026: क्या जुलाई के ग्रहयोग सरकार पर बढ़ाएंगे दबाव?

धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोक्या वांगचुक का अनशन धीरे-धीरे सरकार के लिए संकट बन रहा है? जानिए जंतर-मंतर के इस धरने का ज्योतिषीय भविष्य

क्या वांगचुक का अनशन धीरे-धीरे सरकार के लिए संकट बन रहा है? जानिए जंतर-मंतर के इस धरने का ज्योतिषीय भविष्य

Jantar Mantar Andolan: जंतर-मंतर पर CJP का शांतिपूर्ण आंदोलन 27वें दिन भी जारी है. जानिए सोनम वांगचुक के अनशन और ग्रहों के गोचर से क्या कुछ बदलाव हो सकता है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Jul 2026 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

18वीं सदी में तैयार किया गया दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर देश की राजनीतिक सुर्खियों में है. ग्रहों की गणना करने और खगोलीय पिंडों की गति के आधार पर समय का सटीक आकलन करने के लिए बनाई गई यह वेधशाला आज एक जन-आंदोलन का गवाह बन रही है. 

इस ऐतिहासिक स्थान पर अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का शांतिपूर्ण आंदोलन अब 27वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जिसमें नीट (NEET) पेपर लीक परीक्षा विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. जमीन पर माहौल बेहद संवेदनशील और गंभीर हो चुका है, जहां शिक्षा सुधार और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का आज 19वां दिन है. 

लगातार भूख हड़ताल के कारण उनका वजन 9 किलोग्राम से अधिक घटकर 56.90 किलोग्राम रह गया है, जिसके चलते वे 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में हैं. वांगचुक के अलावा अन्य लोग भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं.

यह भी पढ़ें- दो दिन में हो सकती है सोनम वांगचुक की मौत! 8.5 kg घटा वजन, अनशन पर दिल्ली HC में याचिका

इस बीच, सीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो 20 जुलाई को देश भर से जुटे लोग 'संसद चलो' मार्च करेंगे. इस आंदोलन को विपक्ष और कई सामाजिक हस्तियों का भी समर्थन मिल चुका है.

ज्योतिषीय सिद्धांतों और ताजिक नियमों के अनुसार, जब खगोलीय गणनाओं के लिए तैयार की गई इस भूमि पर ऐसा प्रचंड आंदोलन खड़ा होता है, तो ग्रहों का गोचर सीधे तौर पर सिस्टम को प्रभावित करता है. जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में बनने वाली ग्रहों की स्थिति स्पष्ट रूप से संकेत कर रही है कि यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में देश के शिक्षा विभाग में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की नींव रखेगा.

जुलाई 2026 के तीन महागोचर

इस आंदोलन के लिए आज 16 जुलाई 2026 का दिन विशेष था. क्योंकि सूर्य का कर्क राशि में गोचर हुआ है. ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार सूर्य को सत्ता, शासन और प्रशासनिक प्रमुख का कारक माना गया है. जब सूर्य जल तत्व की राशि कर्क में गोचर करता है, तो शासन व्यवस्था पर जनता और तात्कालिक परिस्थितियों का नैतिक दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है.

इसके बाद 24 जुलाई 2026 को मिथुन राशि में बुध मार्गी हो जाएगा. बुध को ज्योतिष में संवाद, मीडिया, साक्ष्यों और कानूनी विमर्श का कारक माना गया है. बुध के मार्गी होते ही सूचनाओं और तथ्यों का प्रवाह तीव्र होगा, जिससे आंदोलनकारियों की बात मीडिया के माध्यम से पूरी तरह मुखर होकर सामने आएगी. 

सबसे महत्वपूर्ण कड़ी 27 जुलाई 2026 को बनेगी, जब जनता और न्याय के कारक शनि देव मीन राशि में वक्री होंगे. ज्योतिष के प्रामाणिक ग्रंथ 'फलदीपिका' के अनुसार, वक्री होने पर ग्रहों को पूर्ण चेष्टा बल प्राप्त होता है, जो यह दर्शाता है कि जनता की मांगों के आगे शासन को नीतिगत स्तर पर झुकना पड़ सकता है.

भारत की कुंडली का कड़वा सच

यदि स्वतंत्र भारत की मूल जन्म कुंडली का अध्ययन करें, तो महर्षि पाराशर के बृहत् पाराशर होराशास्त्र के भाव बल सिद्धांतों के अनुसार, भारत की कुंडली में सत्ता और सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दसवें भाव (मकर राशि) का कुल बल इसे तकनीकी रूप से कमजोर बनाता है. 

इसके विपरीत जनता की आवाज, जन भावना और आंदोलन का जो तीसरा भाव (कर्क राशि) है, उसका कुल भाव बल सरकार के भाव से दोगुना शक्तिशाली है. इसके अतिरिक्त पूरी नीति और शिक्षा व्यवस्था का नैसर्गिक कारक ग्रह गुरु (बृहस्पति) षड्बल में सबसे कमजोर बल के साथ कुंडली के छठे यानी विवाद के घर में बैठा है, जो यह प्रमाणित करता है कि शिक्षा विभाग के निर्णयों की गंभीर कमियां इस अवधि में उजागर होंगी. 

वर्तमान में भारत की कुंडली में मारक और व्ययेश मंगल की महादशा चल रही है, जो कैबिनेट और मंत्रियों के परिषद वाले दूसरे भाव में बैठा है. इसी मारक प्रभाव के कारण सरकार शुरुआत से ही इस आंदोलन पर अपनी नजर बनाए रहेगी और इस कतई हल्के में नहीं लेगी.

CJP की कुंडली क्या कहती है?

दूसरी तरफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कुंडली इस समय एक अत्यंत निर्णायक मोड़ पर खड़ी है. CJP की मकर लग्न की कुंडली में वाणी और अभिव्यक्ति के दूसरे घर में राहु स्थित है, जो रणनीतिक और तीखी भाषा की ताकत देता है. 

सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु यह है कि इस समय पार्टी की कुंडली में अष्टमेश सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा प्रभावी है. उत्तर कालामृत ग्रंथ के मारक और दशा नियमों के अनुसार आठवें घर (आकस्मिक घटनाक्रम और गुप्त रहस्यों) के मालिक की दशा में राहु का अंतर्संबंध यह प्रमाणित करता है कि यह पार्टी शासन की किसी बड़ी विफलता या नीतिगत विसंगति को साक्ष्यों के साथ उजागर करेगी. 

जब 27 जुलाई को CJP का लग्नेश शनि इनके पराक्रम और धरने के तीसरे घर में वक्री होकर पूर्ण चेष्टा बल हासिल करेगा, तब आंदोलनकारियों के प्रयास अत्यधिक आक्रामक और दृढ़ हो सकते हैं.

तात्कालिक फल किस तरफ रहेगा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ताजिक ज्योतिष पद्धति की 'मुन्था' से मिलता है. CJP का यह संगठनात्मक रूप से पहला वर्ष है, इसलिए ताजिक नियमों के अनुसार इनकी मुन्था मकर राशि यानी पहले घर (लग्न) में ही बैठी है.

आंदोलन जनसमर्थन प्राप्त करने में कितना सफल रहेगा?

ताजिक नीलकंठी का प्रामाणिक सूत्र कहता है कि लग्न की मुन्था किसी भी जातक या संस्था को कार्यसिद्धि और व्यापक जनसमर्थन प्रदान करती है. इसके विपरीत भारत के 79वें वर्षफल के गणित के हिसाब से देश की मुन्था वृश्चिक राशि यानी सातवें घर में गोचर कर रही है, जिसे ताजिक ज्योतिष में 'बाधकता' और 'तीव्र जन-आक्रोश' का केंद्र माना गया है. सातवें घर की मुन्था सीधे तौर पर सरकार के लिए जनता और विपक्ष के साथ एक गंभीर राजनीतिक गतिरोध को प्रमाणित करती है.

क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना तय है?

ग्रहों का यह पूरा जोड़-घटाव और वेध चक्र यह साफ-साफ प्रमाणित करता है कि शासन व्यवस्था इस चौतरफा राजनीतिक दबाव के आगे ज्यादा दिनों तक गतिरोध बनाए रखने में असमर्थ होगी. 16 जुलाई को सूर्य का गोचर भारत की कुंडली के मूल कर्मेश शनि के ऊपर होगा, कैबिनेट के भीतर आंतरिक मतभेद और नीतिगत दबाव खुलकर सामने आ जाएंगे. 24 जुलाई को बुध के मार्गी होते ही आंदोलनकारियों का पलड़ा तार्किक और कानूनी रूप से भारी पड़ सकता है.

27 जुलाई को शनि के वक्री होकर पूर्ण चेष्टा बल प्राप्त करते ही, भारी राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक जवाबदेही के कारण जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह के भीतर सरकार कोई बदलाव या बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती है.

यह भी पढ़ें- सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk CJP Prediction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
क्या वांगचुक का अनशन धीरे-धीरे सरकार के लिए संकट बन रहा है? जानिए जंतर-मंतर के इस धरने का ज्योतिषीय भविष्य
जंतर-मंतर आंदोलन 2026: क्या जुलाई के ग्रहयोग सरकार पर बढ़ाएंगे दबाव?
ग्रह गोचर
Shani Vakri 2026: शनि की टेढ़ी चाल से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, तुरंत आजमा लें ये उपाय
Shani Vakri 2026: शनि की टेढ़ी चाल से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, तुरंत आजमा लें ये उपाय
राशिफल
Tarot Rashifal 17 July 2026: टैरो राशिफल, मकर राशि वालों के हाथ से निकल सकता है बड़ा मौका, सिंह और तुला के लिए दिन रहेगा बेहद शुभ
टैरो राशिफल 17 जुलाई 2026 मकर राशि वालों के हाथ से निकल सकता है बड़ा मौका, सिंह और तुला के लिए दिन रहेगा बेहद शुभ
वास्तु शास्त्र
Kitchen Vastu: रसोई में कौन-सा सामान आर्थिक संकट का कारण माना जाता है? जानें वास्तु नियम
Kitchen Vastu: रसोई में कौन-सा सामान आर्थिक संकट का कारण माना जाता है? जानें वास्तु नियम
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
इंडिया
मानसून सत्र: ‘फिर वही करने जा रही सरकार’, परिसीमन बिल लाने की खबर से भड़के खरगे, PM मोदी को लेटर
‘फिर वही करने जा रही सरकार’, संसद में परिसीमन बिल लाने की खबर से भड़के खरगे, PM मोदी को लिखा लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
क्रिकेट
22 छक्के, 18 चौके, कौन हैं Andries Gous, जिन्होंने 51 गेंद में बनाए 132; 18.4 ओवर में 267 रन चेज
22 छक्के, 18 चौके, कौन हैं Andries Gous, जिन्होंने 51 गेंद में बनाए 132; 18.4 ओवर में 267 रन चेज
ओटीटी
OTT Watchlist: 6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
इंडिया
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े तो...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश
ट्रेंडिंग
Old SBI Passbook: घरवालों को मिली SBI की 20 साल पुरानी पासबुक मिली, खाते में रकम देखकर चौंक जाएंगे आप
घरवालों को मिली SBI की 20 साल पुरानी पासबुक मिली, खाते में रकम देखकर चौंक जाएंगे आप
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget