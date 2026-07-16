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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 17 July 2026: धनु राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगी नजदीकियां, रिश्ते को मिल सकती है नई दिशा और मजबूती

Aaj ka Love Rashifal 17 July 2026: धनु राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगी नजदीकियां, रिश्ते को मिल सकती है नई दिशा और मजबूती

Love Horoscope 17 July 2026: क्या 17 जुलाई को धनु राशि वालों की लव लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या साथी के साथ बढ़ती नजदीकियां, खुलकर हुई बातचीत और मजबूत भरोसा रिश्ते को नई दिशा देंगे?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 17 July 2026: शुक्रवार का दिन प्रेम संबंधों में नई उम्मीदें, भावनात्मक संतुलन और रिश्तों को मजबूत करने के अवसर लेकर आया है. ग्रहों की शुभ स्थिति कई राशियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. जहां कुछ लोगों को साथी के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा, वहीं कुछ को रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की सलाह दी जाती है. अविवाहित जातकों के लिए भी नए रिश्ते बनने के शुभ संकेत हैं. आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि तक का लव राशिफल.

मेष राशि- प्रेम में मिलेगा साथी का साथ

आज प्रेम जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो आज बातचीत से उसका समाधान निकल सकता है. विवाहित लोगों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. अपने साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा और भविष्य को लेकर नई उम्मीदें भी जागेंगी.

वृषभ राशि- रिश्तों में आएगी नई मिठास

आज प्रेम संबंधों में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. पार्टनर आपकी छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है. रिश्तों में जल्दबाजी से बचें और भावनाओं का सम्मान करें. आपकी सच्चाई और धैर्य प्रेम जीवन को पहले से अधिक मजबूत बनाएंगे.

मिथुन राशि- दिल की बात कहने का मिलेगा अवसर

आज अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. पार्टनर आपकी बातों को समझेगा और आपके रिश्ते में विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी थी तो वह दूर हो सकती है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों को किसी पुराने परिचित के जरिए नया रिश्ता मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और खुलापन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

कर्क राशि- रोमांस से महकेगा रिश्ता

आज प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल बना रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या पसंदीदा जगह समय बिताने की योजना बन सकती है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन यादगार रहेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं. रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाए रखने से छोटी-छोटी खुशियां भी आपके रिश्ते को नई मजबूती देंगी.

सिंह राशि- गुस्से पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम जीवन में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अनावश्यक बहस से बचें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताना चाहिए. सिंगल जातकों को पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा. धैर्य और समझदारी से रिश्ते में फिर से मधुरता लौट आएगी.

कन्या राशि- प्यार में मिल सकता है खास सरप्राइज

आज प्रेम जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज, तारीफ या खास तोहफा मिलने की संभावना है. दोनों के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. दिल की बात कहने में संकोच न करें, क्योंकि आपकी भावनाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के योग बन रहे हैं.

तुला राशि- रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास और अपनापन

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ समय बिताने की इच्छा जताएगा. यदि किसी बात को लेकर मन में दूरी थी तो आज वह बातचीत के जरिए खत्म हो सकती है. विवाहित लोगों के रिश्ते में प्यार और सम्मान पहले से अधिक मजबूत होगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. रिश्तों में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखने से आपका प्रेम जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है.

वृश्चिक राशि- दिल की दूरियां होंगी कम

आज प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होने के संकेत हैं. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से मन हल्का होगा और रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें. प्यार और विश्वास आपके रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत बनाएगा.

धनु राशि- प्रेम में बढ़ेगी नई नजदीकी

आज प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह दोनों बने रहेंगे. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्तों में स्थिरता आएगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और आपसी समझ बेहतर होगी. सिंगल जातकों को किसी पुराने मित्र के जरिए नया रिश्ता मिलने की संभावना है. अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें. आपकी सच्चाई और सकारात्मक सोच रिश्ते को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

मकर राशि- साथी का मिलेगा पूरा सहयोग

आज प्रेम जीवन में साथी का व्यवहार आपको भावनात्मक सुकून देगा. किसी पुरानी नाराजगी को भूलकर रिश्ते में नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर काम में मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. रिश्तों में भरोसा बनाए रखें और छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें. इससे प्रेम जीवन पहले से अधिक खुशहाल होगा.

कुंभ राशि- रोमांस से यादगार बनेगा दिन

आज प्रेम जीवन में खुशियों की बहार रहेगी. पार्टनर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज या दिल छू लेने वाली बात आपका दिन खास बना सकती है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सिंगल जातकों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. अपने साथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई ऊर्जा लेकर आएगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और खुलापन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

मीन राशि- रिश्तों में आएगी नई ताजगी

आज प्रेम जीवन में नई उम्मीदें जागेंगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकता है. विवाहित लोगों के बीच विश्वास और सम्मान पहले से अधिक मजबूत होगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. प्रेम संबंधों में धैर्य और ईमानदारी बनाए रखें. छोटी-सी मुलाकात या प्यार भरी बातचीत आपके रिश्ते को नई दिशा और गहराई दे सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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