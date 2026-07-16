Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय, कर्म, अनुशासन और धैर्य का कारक ग्रह माना जाता है. वर्ष 2026 में शनि 27 जुलाई को वक्री होंगे। शनिदेव मीन राशि में उल्टी चाल चलेंगे और यह वक्री अवस्था 11 दिसंबर 2026 तक यानी पूरे 138 दिनों तक रहेगी। जब शनि वक्री होते हैं, तो इसे ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है.

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की वक्री चाल व्यक्ति को अपने कर्मों का मूल्यांकन करने, धैर्य बनाए रखने और जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का संदेश देती है.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, शनि की वक्री चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर समान नहीं होता. इसका वास्तविक असर व्यक्ति की जन्म कुंडली, शनि की स्थिति, दशा और गोचर पर निर्भर करता है. फिर भी कुछ राशियों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

शनि के वक्री होने का क्या अर्थ है?

खगोलीय दृष्टि से शनि वास्तव में उल्टी दिशा में नहीं चलते. पृथ्वी और शनि की गति में अंतर के कारण पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि शनि पीछे की ओर चल रहे हैं. इसी स्थिति को वक्री गति कहा जाता है.

वैदिक ज्योतिष में इस अवधि को आत्ममंथन, धैर्य, कर्म और जीवन की प्राथमिकताओं की समीक्षा का समय माना जाता है.

इन 3 राशियों को रहना चाहिए अधिक सतर्क

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को इस दौरान कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. खर्चों पर नियंत्रण रखना और परिवार के साथ संतुलन बनाए रखना लाभदायक माना जाता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. करियर, साझेदारी और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा. किसी भी विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि माने जाते हैं. ऐसे में शनि की वक्री चाल इस राशि के लोगों को आत्मविश्लेषण का अवसर दे सकती है. स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचने तथा योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है.

किन क्षेत्रों में दिख सकता है प्रभाव?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की वक्री चाल के दौरान कुछ लोगों को इन क्षेत्रों में चुनौतियां महसूस हो सकती हैं-

करियर और नौकरी

आर्थिक योजना

पारिवारिक जिम्मेदारियां

मानसिक धैर्य

कानूनी और प्रशासनिक कार्य

पुराने अधूरे कार्य

शनि वक्री के उपाय

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार—

शनिवार के दिन शनि देव की श्रद्धापूर्वक पूजा करें.

"ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.

काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान अपनी परंपरा के अनुसार करें.

ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपने कार्य पूरे करें.

क्रोध, छल और अन्याय से दूर रहें.

एस्ट्रोलॉजर, नीतिका शर्मा का कहना है कि शनि का नाम सुनते ही कई लोग भयभीत हो जाते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष में शनि को केवल कठिनाइयों का नहीं, बल्कि न्याय और कर्मफल का ग्रह भी माना गया है. यदि व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन के साथ जीवन जीता है, तो शनि शुभ परिणाम भी प्रदान कर सकते हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि केवल राशि के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए. शनि का वास्तविक प्रभाव जन्म कुंडली और ग्रह दशा के विस्तृत विश्लेषण के बाद ही समझा जा सकता है.

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