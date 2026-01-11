युवा संत सतुआ बाबा अपनी 3 करोड़ वाली लैंड रोवर डिफेंडर कार, ब्रांडेड चश्में के कारण चर्चा में बने हुए हैं. माघ मेले में इनके शिविर के बाहर लोगों की भीड़ लग रही है. इन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है.