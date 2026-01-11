हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMagh Mela 2026 Satua Baba: माघ मेले में सतुआ बाबा का लग्जरी अलग अंदाज, देखने वालों की उमड़ी भीड़

Magh Mela 2026 Satua Baba: माघ मेले में सतुआ बाबा का लग्जरी अलग अंदाज, देखने वालों की उमड़ी भीड़

Magh Mela 2026: माघ मेले में साधु, संत और बाबाओं की चर्चा जोरों पर रहती है. अपने अनोखे अंदाज के चलते माघ मेले में सतुआ बाबा की चर्चा हो रही है. कौन हैं सतुआ बाबा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 11 Jan 2026 03:23 PM (IST)
Magh Mela 2026: माघ मेले में साधु, संत और बाबाओं की चर्चा जोरों पर रहती है. अपने अनोखे अंदाज के चलते माघ मेले में सतुआ बाबा की चर्चा हो रही है. कौन हैं सतुआ बाबा.

सतुआ बाबा

1/6
एक तरफ जहां साधु,संत सांसरिक मोह, सुख त्यागकर कठिन तप, जप के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं तो वहीं इस साल माघ मेले में लग्जरी से लबरेज सतुआ बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं.
एक तरफ जहां साधु,संत सांसरिक मोह, सुख त्यागकर कठिन तप, जप के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं तो वहीं इस साल माघ मेले में लग्जरी से लबरेज सतुआ बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं.
2/6
युवा संत सतुआ बाबा अपनी 3 करोड़ वाली लैंड रोवर डिफेंडर कार, ब्रांडेड चश्में के कारण चर्चा में बने हुए हैं. माघ मेले में इनके शिविर के बाहर लोगों की भीड़ लग रही है. इन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है.
युवा संत सतुआ बाबा अपनी 3 करोड़ वाली लैंड रोवर डिफेंडर कार, ब्रांडेड चश्में के कारण चर्चा में बने हुए हैं. माघ मेले में इनके शिविर के बाहर लोगों की भीड़ लग रही है. इन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है.
Published at : 11 Jan 2026 03:23 PM (IST)
CmYogi Adityanath Satua Baba Magh Mela 2026

