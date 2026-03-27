नीतीश कुमार के बेटे निशांत JDU के लिए बड़ा प्लान बना रहे! कहा- 'किस तरह से अपने…'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने उन्हें सक्रिय सदस्यता दिलाई. कुछ दिनों पहले निशांत कुमार आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए थे.

सक्रिय सदस्य का अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति किसी संगठन में केवल नाममात्र का सदस्य न रहे बल्क सक्रिय भूमिका निभाए. ऐसे में यह तो साफ हो गया कि निशांत कुमार पर पूरा भरोसा किया जा रहा है. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ, मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह "गांधी जी" सहित पार्टी के अन्य खास नेता मौजूद रहे.

#WATCH | Patna, Bihar: On meeting with party workers at the office, JDU Leader Nishant Kumar says, "... I met with the party's district heads. We discussed how we can take forward my father’s policies and principles to reach the people, and how we can strengthen the organisation.… pic.twitter.com/DtwTAnYbEt — ANI (@ANI) March 27, 2026

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शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को निशांत ने तिरहुत प्रमंडल के जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की. बैठक के बाद निशांत ने खुद मीडिया को बताया कि क्या कुछ बातें हुईं.

निशांत ने बैठक के बारे में क्या कुछ बताया?

निशांत ने मीडिया में जो बयान दिया उससे यह साफ झलका रहा था कि वे पार्टी के लिए बड़ा प्लान बना रहे हैं. संगठन के लिए कुछ नया सोच रहे हैं. शायद इसीलिए वे पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. आज की बैठक को लेकर निशांत ने कहा, "जिलाध्यक्षों से मैं मिला हूं... हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस तरह से पार्टी का चलाएं. किस तरह से अपने पिताजी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं. संगठन को कैसे मजबूत करें इसकी चर्चा हो रही है."

बता दें कि निशांत कुमार जिस तरह से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में कुछ बड़े रोल में वे दिख सकते हैं. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में आगे की तस्वीर कैसी होगी इसका सबको इंतजार है.

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