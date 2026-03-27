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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बेटे निशांत JDU के लिए बड़ा प्लान बना रहे! कहा- 'किस तरह से अपने…'

नीतीश कुमार के बेटे निशांत JDU के लिए बड़ा प्लान बना रहे! कहा- 'किस तरह से अपने…'

Nishant Kumar News: निशांत कुमार ने शुक्रवार को पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली. साथ ही आज निशांत ने तिरहुत प्रमंडल के जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक भी की. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Mar 2026 09:35 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने उन्हें सक्रिय सदस्यता दिलाई. कुछ दिनों पहले निशांत कुमार आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए थे. 

सक्रिय सदस्य का अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति किसी संगठन में केवल नाममात्र का सदस्य न रहे बल्क सक्रिय भूमिका निभाए. ऐसे में यह तो साफ हो गया कि निशांत कुमार पर पूरा भरोसा किया जा रहा है. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ, मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह "गांधी जी" सहित पार्टी के अन्य खास नेता मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें- JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी

शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को निशांत ने तिरहुत प्रमंडल के जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की. बैठक के बाद निशांत ने खुद मीडिया को बताया कि क्या कुछ बातें हुईं.

निशांत ने बैठक के बारे में क्या कुछ बताया?

निशांत ने मीडिया में जो बयान दिया उससे यह साफ झलका रहा था कि वे पार्टी के लिए बड़ा प्लान बना रहे हैं. संगठन के लिए कुछ नया सोच रहे हैं. शायद इसीलिए वे पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. आज की बैठक को लेकर निशांत ने कहा, "जिलाध्यक्षों से मैं मिला हूं... हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस तरह से पार्टी का चलाएं. किस तरह से अपने पिताजी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं. संगठन को कैसे मजबूत करें इसकी चर्चा हो रही है."

बता दें कि निशांत कुमार जिस तरह से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में कुछ बड़े रोल में वे दिख सकते हैं. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में आगे की तस्वीर कैसी होगी इसका सबको इंतजार है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख आ गई! किस दिन छोड़ रहे बिहार से CM की कुर्सी?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Mar 2026 09:28 PM (IST)
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