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Jagannath Temple Mystery: मंदिर के नीचे मिला प्राचीन शहर और समुद्र तक सुरंग! सर्वेक्षण में हुआ खुलासा?
Hidden City at the Jagannath Temple: जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है. खबरों के मुताबिक पुरी के नीचे प्राचीन शहर है, जिसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया.
जगन्नाथ मंदिर में छिपा शहर
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Published at : 27 Mar 2026 08:54 AM (IST)
Tags :Jagannath Temple Puri Odisha #jagannath
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion