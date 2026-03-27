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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मJagannath Temple Mystery: मंदिर के नीचे मिला प्राचीन शहर और समुद्र तक सुरंग! सर्वेक्षण में हुआ खुलासा?

Jagannath Temple Mystery: मंदिर के नीचे मिला प्राचीन शहर और समुद्र तक सुरंग! सर्वेक्षण में हुआ खुलासा?

Hidden City at the Jagannath Temple: जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है. खबरों के मुताबिक पुरी के नीचे प्राचीन शहर है, जिसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 27 Mar 2026 08:54 AM (IST)
Hidden City at the Jagannath Temple: जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है. खबरों के मुताबिक पुरी के नीचे प्राचीन शहर है, जिसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया.

जगन्नाथ मंदिर में छिपा शहर

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जब से इस बात का पता चला है कि, ओडिशा के मंदिर नगर पुरी के नीचे एक प्राचीन शहर है, सभी को चौंका दिया है. खबरों के मुताबिक, यह शहर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया. वैज्ञानिकों क एक और संरचना भी मिली है, जो संभवत जगन्नाथ मंदिर को समुद्र से जोड़ने वाली एक गुप्त सुरंग है. इस खोज ने मंदिर से जुड़े रहस्यों की श्रृंखला में एक और रहस्य को जोड़ा दिया है.
जब से इस बात का पता चला है कि, ओडिशा के मंदिर नगर पुरी के नीचे एक प्राचीन शहर है, सभी को चौंका दिया है. खबरों के मुताबिक, यह शहर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया. वैज्ञानिकों क एक और संरचना भी मिली है, जो संभवत जगन्नाथ मंदिर को समुद्र से जोड़ने वाली एक गुप्त सुरंग है. इस खोज ने मंदिर से जुड़े रहस्यों की श्रृंखला में एक और रहस्य को जोड़ा दिया है.
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जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि, पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. यह भारत के चारधाम तीर्थस्थलों में से एक है और अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए भी जाना जाता है.
जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि, पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. यह भारत के चारधाम तीर्थस्थलों में से एक है और अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए भी जाना जाता है.
Published at : 27 Mar 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Jagannath Temple Puri Odisha #jagannath

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