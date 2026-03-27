Jagannath Temple Mystery: मंदिर के नीचे मिला प्राचीन शहर और समुद्र तक सुरंग! सर्वेक्षण में हुआ खुलासा?

जब से इस बात का पता चला है कि, ओडिशा के मंदिर नगर पुरी के नीचे एक प्राचीन शहर है, सभी को चौंका दिया है. खबरों के मुताबिक, यह शहर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया. वैज्ञानिकों क एक और संरचना भी मिली है, जो संभवत जगन्नाथ मंदिर को समुद्र से जोड़ने वाली एक गुप्त सुरंग है. इस खोज ने मंदिर से जुड़े रहस्यों की श्रृंखला में एक और रहस्य को जोड़ा दिया है.