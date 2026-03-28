Dhanu Rashifal 28 March 2026 in Hindi: धनु राशि आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जो अचानक घटनाओं, बाधाओं और गुप्त मामलों का भाव माना जाता है. इस कारण आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर आपकी किसी निजी बात या मजाक को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. इसलिए अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. काम में लापरवाही या छुट्टी का मूड आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का समय भूल सकते हैं. दिन के अंत में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आपको देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. ओवरकॉन्फिडेंस में आकर लिया गया कोई फैसला नुकसानदायक साबित हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण आपके पुराने विदेशी लेन-देन अटक सकते हैं, जिससे कैश फ्लो प्रभावित होगा. जिस क्लाइंट पर आप भरोसा कर रहे थे, वह अचानक डील से पीछे हट सकता है. ऐसे में नए निवेश या बड़े निर्णय को टालना ही समझदारी होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है. घुटनों के दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या परेशान कर सकती है. नियमित व्यायाम और हल्का स्ट्रेचिंग आपको राहत देगा. साथ ही, तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति रह सकती है. ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप से विवाहित जीवन में तनाव बढ़ सकता है. ददियाल पक्ष के किसी सदस्य से भी मतभेद हो सकते हैं. ऐसे में शांत रहकर संवाद करना ही बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सोशल मीडिया में अधिक समय बिताने से पढ़ाई प्रभावित होगी. इसलिए समय का सही प्रबंधन जरूरी है. खिलाड़ी भी अभ्यास के दौरान सावधानी रखें, क्योंकि चोट लगने की संभावना है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5

लकी रंग: पर्पल

अनलकी नंबर: 2

उपाय (Remedy)

आज हनुमान जी की पूजा करें और “हनुमान चालीसा” का पाठ करें. इससे मानसिक शक्ति बढ़ेगी और नकारात्मकता दूर होगी.

FAQs

Q1. क्या धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है?

दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए सावधानी और धैर्य जरूरी है.

Q2. क्या बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हाँ, गलत निर्णय या क्लाइंट के पीछे हटने से नुकसान हो सकता है.

Q3. स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखें?

घुटनों और मांसपेशियों का ध्यान रखें, योग और स्ट्रेचिंग करें.

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